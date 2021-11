Hardheim. (dore/pm) Die Firma Eirich kann wieder positiv in die Zukunft blicken. "Wir wollten kurz vor dem Jahresende und etwa ein Jahr nach dem letzten Pressetermin die positiven Nachrichten über unsere Situation nach Außen geben", erklärte der geschäftsführende Gesellschafter Ralf Rohmann in einem Pressegespräch am gestrigen Montag. Die Jahre 2020 und 2021 habe man gemeinsam gemeistert und in beiden Jahren habe Eirich positive Ergebnisse erzielen können.

Und auch für 2022 sind die Prognosen gut: "Die Auftragsbücher sind bereits gut gefüllt und versprechen eine historisch hohe Auslastung für die nächsten zwölf Monate", so Rohmann.

Eine positive Entwicklung also, nachdem das Unternehmen im November des vergangenen Jahres bekannt gegeben hatte, dass 80 Mitarbeiter im Rahmen eines Freiwilligenprogramms Eirich verlassen und insgesamt 120 Stellen abgebaut werden sollten.

Zwar sind nach Auskunft von Personalchef Kevin Mechler letzten Endes von den 630 Mitarbeitern an den Standorten Hardheim und Külsheim auch knapp 90 Mitarbeiter mittlerweile nicht mehr bei Eirich beschäftigt. "Aktuell haben wir 542 Mitarbeiter an den beiden Standorten", informierte Mechler.

Doch laut Hubert Sajonz, Chief Operating Officer von Eirich (Manager, der das operative Geschäft leitet), seien von den Mitarbeitern, die Eirich verließen, einige in den Vorruhestand gegangen bzw. in Altersteilzeit. Wiederum einige konnten direkt an andere Arbeitgeber vermittelt werden. Und der Rest sei in die Transfergesellschaft gewechselt. Diese Möglichkeit wurde geschaffen, damit die Mitarbeiter im Rahmen einer Aufenthaltsdauer der doppelten Kündigungsfrist in ein neues Beschäftigungsverhältnis wechseln konnten.

Schon weit vor der Pandemie im Jahr 2018 habe sich für Eirich die Notwendigkeit ergeben, das Unternehmen umbauen zu müssen, so Rohmann. Gründe waren Entwicklungen in der Weltwirtschaft und des Maschinenmarkts. Mit der Corona-Krise habe sich für das Unternehmen ein starker Druck ergeben, deutlich schneller und effektiver handeln zu müssen, um auf dem Markt zu bestehen.

Bereits im Januar 2020 – als sich die Pandemie langsam anbahnte – gingen das Management, der Betriebsrat und Gewerkschaftsvertreter in erste Gespräche über Restrukturierungsmaßnahmen. Rund neun Monate lang wurde verhandelt, und im August 2020 konnte dann gemeinsam mit der Belegschaft ein Ergänzungstarifvertrag unterzeichnet und somit die Restrukturierung eingeleitet werden. Ende 2020 wurde die Restrukturierung abgeschlossen. Nach rund einem Jahr, mit dem Auslauf der Transfergesellschaft Ende 2021, konnten fast alle betroffenen Mitarbeiter erfolgreich vermittelt werden.

"Mit der Geschäftsentwicklung 2020 sind wir sehr zufrieden", sagte Rohmann. Auch Sajonz pflichtet ihm bei, dass 2020 besser gelaufen sei, als erwartet. Trotz aller Widrigkeiten habe die Firma einen positiven Jahresabschluss erreichen können. "Angesichts der schwierigen Rahmenbedingungen ist die Leistung der Belegschaft besonders hervorzuheben", lobte Sajonz die Mitarbeiter von Eirich. Thomas Bergen, Chief Financial Officer (deutsch: Finanzvorstand), erklärte, dass diese postive Entwicklung umso schöner sei, habe man doch im Jahr 2020 lange nur mit Worst-Case-Szenarien gerechnet. Die Strategie mit den Maßnahmen, die umgesetzt worden seien, scheine zu 100 Prozent aufzugehen, so Ralf Rohmann.

Forschungs- und Entwicklungsarbeiten hätten begonnen, ihre Früchte zu tragen: Die neu entwickelten Produkte (weltweit einzigartige Mischer) für die "Boom"-Branche der Lithium-Ionen-Batteriezellenfertigung seien zum richtigen Zeitpunkt marktreif gewesen und revolutionierten seither die Verfahrenstechnik in einem der ersten Schritte zur Herstellung von Akkus, die z. B. für die Herstellung für die E-Mobilität benötigt werden.

Stephan Eirich, ebenfalls geschäftsführender Gesellschafter bei Eirich, erklärte, dass das Unternehmen in der Herstellung einer Elektrodenpaste, im Fachjargon "Slurry" genannt, energieeffizienter arbeite als beispielsweise asiatische Firmen. Die benötigte Zeit für die Mischung der Paste liege bei einer halben Stunde im Vergleich zu sechs Stunden sowie der Verbrauch bei 25 Kilowattstunden pro Kubikmeter Masse gegenüber 25 Kilowattstunden. Das habe Eirich vor allem einer fünfköpfigen Gruppe des Technicums (Eirich-Unternehmensbereich) zu verdanken, die stetig daran arbeite, der Firma kleine technische Vorteile zu verschaffen.

Der positive Abschluss 2020 setzte sich 2021 fort, obwohl die Probleme mit der Lieferung von Material nach Angaben von Ralf Rohmann vielen Unternehmen und so auch Eirich Schwierigkeiten bereiteten. Dennoch konnte Ende September mittels Ergebnisvorschau erneut ein positiver Jahresverlauf für die Firma Eirich prognostiziert werden. Als Folge daraus konnten die im Ergänzungstarifvertrag zunächst auf bis zu 20 Prozent reduzierten Sonderzahlungen in Form von Weihnachts- und Urlaubsgeld deutlich höher ausfallen. "Wir haben das Weihnachts- und Urlaubsgeld wieder auf rund 70 Prozent des ursprünglichen Betrags angehoben", informierte Rohmann. Sajonz ergänzte, dass jeder Mitarbeiter zudem außerhalb des Ergänzungstarifvertrags für die guten Leistungen im März 2021 eine Sonderzahlung von 500 Euro bekommen habe.

Der Standort Hardheim konnte, das machte Rohmann klar, durch die vom Unternehmen getätigten Maßnahmen gestärkt werden. Hardheim behalte einen hohen Stellenwert, und das sei auch von den Gesellschaftern ausdrücklich so gewünscht. Diese hätten an ihren Planungen, in den Standort zu investieren, festgehalten. So wurden u. a. neue Automatisierungsroboter beschafft oder ein neues CNC-Bearbeitungssystem (rechnergesteuerte Werkzeugmaschine) in Betrieb genommen.

Und in der Corona-Krise hätten auch andere Bereiche einen "Boom" in Sachen Absatz erfahren, wie Sajonz erklärte, wie z. B. ECD-Online, ein elektronisches System, über das der Kunde Ersatzteile bestellen könne. Oder auch der Bereich Teleservice, mit dem online Inbetriebnahmen oder Störungsbeseitigungen vorgenommen worden seien.

Man sei transparent gegenüber dem eigenen Personal, alle drei Monate gebe es eine Betriebsversammlung, in der die erwirtschafteten Zahlen präsentiert würden. Die Mitarbeiter freuten sich, "bei Eirich tätig zu sein", sagte Rohmann.

Im kommenden Jahr soll die Optimierung der internen Prozesse und der Kostenstruktur eine große Rolle spielen, denn die Vorbereitungen zur Einführung des neuen ERP-Systems, das Impulsgeber für die neue Systemlandschaft sein wird, haben begonnen. ERP steht für "Enterprise Resource Planning" (Unternehmensressourcenplanung) und ist ein System, das Geschäftsprozesse in den Bereichen Finanzen, Fertigung, Vertrieb, Lieferkette, Personalwesen und Betrieb automatisiert und verwaltet.