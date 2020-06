Nach 40 Jahren endet am 30. Juni die Geschichte der Erfapark-Apotheke. Apotheker Bernhard Goldstein (69) – hier mit seinen Mitarbeiterinnen Petra Münch und Mirjam Hodel – geht in den Ruhestand. Foto: Rüdiger Busch

Hardheim. (rüb) So hatte sich Bernhard Goldstein seinen Abschied nicht vorgestellt: Mehr als 40 Jahre lang hat er die Erfapark-Apotheke mit Erfolg und zur Zufriedenheit seiner Kunden betrieben. Zum Ende seiner beruflichen Laufbahn wollte er sie eigentlich einem Nachfolger übergeben. Doch kurz vor der Vertragsunterzeichnung zwischen dem Vermieter und der Interessentin platzte das Geschäft. Wenn der 69-Jährige nun am Dienstag, 30. Juni, seine Ladentür für immer schließt und in den Ruhestand geht, endet – Stand jetzt – auch die Geschichte der Apotheke im Erfapark.

Diese Geschichte begann im Dezember 1980 – gleich nach der Eröffnung des damals hochmodernen Einkaufszentrums. Bernhard Goldstein, ein gebürtiger Frankfurter, der in Würzburg Pharmazie studiert und anschließend in einer Apotheken in Wertheim gearbeitet hatte, wagte den Sprung in die Selbstständigkeit. "Eigentlich wollte ich damit noch etwas warten, als ich aber von der neuen Apotheke in Hardheim hörte, habe ich sofort zugegriffen. Eine Entscheidung, die er nicht bereuen sollte.

"Der Start ist mir sehr leicht gefallen, denn das Einkaufszentrum war voller Leben mit florierenden Geschäften und mehreren Ärzten", erinnert sich Goldstein an diese goldenen Jahre des Erfaparks. Auch die 90er Jahre seien noch völlig problemlos gewesen. Doch ab dem Jahrtausendwechsel habe sich der schleichende Niedergang des Einkaufszentrums bemerkbar gemacht: Die wachsende Zahl an Leerständen ging einher mit einem Rückgang der Kunden, was auch die Apotheke zu spüren bekam. Ein herber Einschnitt sei 2010 dann der Wegzug der Praxis Dr. Fleck nach Sindolsheim gewesen.

Ein weiteres Problem, das über die Jahre zugenommen habe, sei die Konkurrenz durch die Versandapotheken geworden. "Bei uns stationären Apotheken gelten höhere Anforderung als bei den Internetanbietern", klagt Goldstein. Doch im Gespräch mit ihm wird schnell klar: Trotz solcher Widrigkeiten hat Bernhard Goldstein seinen Beruf immer gerne und mit viel Herzblut ausgeübt. Er war im wahrsten Sinne des Wortes Tag und Nacht für seine Kunden da: Dienst am Wochenende, am Feiertag oder in der Nacht gehört für einen Apotheker wie selbstverständlich dazu: "Es gibt wohl keine Uhrzeit, zu der ich in den 40 Jahren nicht in der Apotheke war", erzählt er lächelnd.

Vier Jahrzehnte sind eine lange Zeit – sollte man meinen. "Die Zeit ist wie im Flug vergangen, was vielleicht auch daran liegt, dass ich meinen Beruf immer gerne ausgeübt habe." Auch wenn man ihm diese Jahre nicht ansieht: Das übliche Renteneintrittsalter hat Bernhard Goldstein schon vor einigen Jahren verstreichen lassen, ohne kürzerzutreten. Im vergangenen Jahr hat er dann den Entschluss gefasst, dass er den Ende Juni auslaufenden Pachtvertrag nicht verlängern und in Ruhestand gehen wird. "Ich werde im nächsten Monat 70 und möchte noch etwas von meinem Ruhestand haben", sagt der Apotheker.

"Jetzt habe ich endlich mehr Zeit, um mich um meinen 45 Jahre alten Käfer zu kümmern", antwortet Goldstein auf die Frage nach den Plänen für die Zeit nach dem Berufsleben. Der Oldtimer steht aber nicht im Mittelpunkt, sondern die Hoffnung und der Wunsch, mehr Zeit gemeinsam mit seiner Frau Angelika verbringen zu können. "Ich freue mich auf alles, was da kommt!" Ganz ohne Arbeit wird sein neues Leben aber nicht sein: Er wird einen Kollegen als Urlaubsvertretung unterstützen.

Das hätte er sich auch bei einem Nachfolger oder eine Nachfolgerin gut vorstellen können. Mit vier Interessenten hat Bernhard Goldstein im Lauf der letzten Monate gesprochen. Zunächst mit Erfolg, denn mit einer Apothekerin war alles geklärt: "Ich war mir zu hundert Prozent sicher, dass es klappt." Doch im letzten Moment scheiterten die Pläne. Dementsprechend enttäuscht war er, als das Ganze doch noch geplatzt ist. "Vor allem für meine Kunden hätte ich mir gewünscht, dass es weitergeht." Zum Glück sei die Bevölkerung in Hardheim mit der Apotheke an der Post weiter versorgt: "Wir hatten all die Jahre das Glück, zwei Apotheken im Ort zu haben." Ebenfalls ganz wichtig ist ihm der Umstand, dass alle sechs Mitarbeiterinnen eine neue Stelle gefunden haben.

Wenn Bernhard Goldstein nun in wenigen Tagen seine Apotheke für immer schließt, dann wird er dies zweifellos mit viel Wehmut tun. Er kann aber auch mit Stolz und Zufriedenheit auf ein erfülltest Berufsleben im Dienst am Menschen zurückblicken. Und vielleicht tut sich ja doch noch eine neue Tür für eine Apotheke im Erfapark auf: "Ich werde nur meine persönlichen Dinge mitnehmen. Alles, was für den Betrieb der Apotheke notwendig ist, lasse ich erst mal hier."