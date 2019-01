Hardheim. (rüb) Gleich drei Einsätze innerhalb von 17 Stunden hatten die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Hardheim an Silvester zu bewältigen. Am Montagmorgen gegen 7.30 Uhr wurde die Abteilung Hardheim von der Polizei zur Unterstützung bei einer Personensuche angefordert. Eine seit den frühen Morgenstunden in Hardheim vermisste Person sollte mit dem Alarmstichwort "Personensuche" gesucht werden. Nach Abklärung der Sachdaten mit Polizei und Angehörigen wurde die vermisste Person jedoch gesehen, und der Einsatz konnte abgebrochen werden. Im Einsatz waren 20 Kräfte der Abteilung Hardheim.

Gegen 11.45 Uhr wurden die Abteilungen Bretzingen und Hardheim zur Unterstützung des Rettungsdienstes alarmiert. Eine Person hatte im Wald einen Unfall, und aufgrund der schwer zugänglichen Örtlichkeit wurden weitere Kräfte zur Rettung und für den Transport zum Rettungswagen benötigt. Die Einsatzstelle befand sich im Bereich Pülfringen (Gebiet "Grund") im Main-Tauber-Kreis. Nach Erstversorgung durch Notarzt und Rettungsdienst aus Hardheim an der Unfallstelle und anschließender weiterer Versorgung im Rettungswagen, wurde das Unfallopfer in eine Klinik gebracht. Die Feuerwehr war mit 23 Einsatzkräften vor Ort.

Gleich zu Beginn des neuen Jahres erfolgte die nächste Alarmierung: Gegen 0.25 Uhr erfolgte im Rahmen der kreisübergreifenden Zusammenarbeit die Mitalarmierung der Abteilung Hardheim zum Drehleitereinsatz in einem Industriegebiet in Külsheim. Nach der Anfahrt konnte die Feuerwehr Külsheim aber gleich Entwarnung geben: Fehlalarm.