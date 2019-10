Hardheim. (pm/rüb) Die Gemeinde Hardheim wird die Einführung der Ganztagsgrundschule erst für das Schuljahr 2021/22 beantragen und nicht wie ursprünglich angedacht ab September 2020. Dies ist das Ergebnis aus der Elternbefragung und auch anschließenden Gesprächen zwischen Gemeindeverwaltung und der Schulleitung.

Der flächendeckende Ausbau von Ganztagsgrundschulen ist das erklärte Ziel der Landesregierung, die diese Schulform aktiv unterstützt und vorantreiben will. In Hardheim gibt es derzeit als freiwilliges Angebot der Gemeinde den kostenpflichtigen Hort an der Schule, der von den Eltern sehr gut angenommen wird. Ein weiterer Ausbau des Angebots kommt für die Gemeinde aus Kostengründen aber nicht in Frage (die RNZ berichtete), weshalb das Thema Ganztagsgrundschule wieder auf die Tagesordnung kam. Dieses bietet neben den pädagogischen Vorteilen vor allem auch berufstätigen Eltern die Möglichkeit einer über den Schulalltag hinausgehenden Betreuung.

Die Lehrer, die Gemeinde als Schulträger, die Eltern und letztlich über die Schulkonferenz auch die Schülervertretung entscheiden gemeinsam, ob eine Ganztagsgrundschule eingerichtet werden soll. Grundlage soll dabei in erster Linie der tatsächliche Bedarf der Eltern an einer Ganztagsbetreuung sein. Über die Sommerpause hatte die Gemeindeverwaltung in Zusammenarbeit mit der Schulleitung nun diese Elternbefragung durchgeführt. Mit einem Fragebogen waren die Eltern der Grundschulkinder von Klassenstufe 1 bis Klassenstufe 3 und die Eltern der Kindergartenkinder, die voraussichtlich in den Schuljahren 2020/2021 und 2021/2022 eingeschult werden, befragt worden.

Von den angeschriebenen Eltern von 276 Kindern haben sich Eltern von 107 Kindern zurückgemeldet - das entspricht einer Quote von ca. 39 Prozent. Von diesen Eltern haben derzeit 45 (42 %) keinen Bedarf an einer Ganztagsbetreuung, 62 (58 %) sehen jedoch auf absehbare Zeit einen Bedarf für ihr Kind. Davon wiederum haben 30 Eltern (48 %) den Wunsch, das bisher in Hardheim praktizierte Modell mit Halbtagsgrundschule und ergänzender Hortbetreuung beizubehalten. Den Wunsch nach einer Ganztagsgrundschule mit ergänzendem kostenpflichtigem Betreuungsangebot nach der Schule, an Freitagen und in den Ferien haben 16 Eltern (26 %), und eine reine Ganztagsgrundschule ohne weiteres Betreuungsangebot wünschen sich 15 Eltern (24 %).

Sollte die Ganztagsgrundschule eingerichtet werden, würden voraussichtlich 27 Eltern ihr Kind anmelden und 55 Eltern die Wahlmöglichkeit der Halbtagsgrundschule beibehalten wollen.

Bei der Form der Ganztagsgrundschule mit drei oder vier Ganztagsschultagen ist die Meinung breit gefächert. Viele Eltern wünschen sich individuelle Lösungen, wie es derzeit der Hort bietet, und daher zunächst weitergehende Informationen, wie sich die Ganztagsgrundschule in der Praxis darstellen würde. Einige Eltern haben angegeben, dass sie zwar keinen grundsätzlichen Ganztagsbedarf sehen, aber sich tageweise eine Ferienbetreuung oder ein ergänzendes Angebot an einzelnen Tagen außerhalb der Unterrichtszeit wünschen.

Mit den Ergebnissen der Elternbefragung könnte die Einführung der Ganztagsgrundschule ab dem kommenden Schuljahr 2020/2021 beantragt werden. Da die gemeldeten Schülerzahlen aber nur geringfügig über der für die Beantragung erforderlichen Zahl liegen, sind Schulleitung und Gemeinde übereingekommen, dass die Antragstellung erst zum Schuljahr 2021/2022 erfolgen soll. Denn dann versprechen die Rückmeldungen, dass mindestens zwei Ganztagsgruppen beantragt werden können - mit der Folge, dass für das Angebot eine wesentlich höhere Lehrerstundenzuweisung an die Schule erfolgt und damit ein breiteres Ganztagsangebot konzipiert werden kann.

Denn neben der Gewissheit einer ganztäglichen Betreuung zeichnet sich die Ganztagsgrundschule vor allem dadurch aus, dass eine Vernetzung zwischen Unterricht und außerschulischen Angeboten am Vor- und Nachmittag stattfindet, um Phasen der Anspannung, Entspannung und Bewegung im Lauf eines Schultages zu berücksichtigen.

Dazu kann das aus dem Jahr 2016 vorliegende pädagogische Konzept durch eine Vorgabe des Kultusministeriums vom Juli 2019 nicht einfach überarbeitet werden, sondern es muss ein vollständig neues Konzept erstellt werden.

Dieses konkrete Konzept für eine Ganztagsgrundschule ab 2021/2022 soll nun in den nächsten Monaten erarbeitet werden. Ebenso sollen die dafür notwendigen Beschlüsse in den Schulgremien erfolgen. Im Laufe des Schuljahres wird dann über die Form der Umsetzung der Ganztagsgrundschule informiert werden, damit auch diejenigen Eltern, die bislang noch unschlüssig waren, eine verbindliche Entscheidung treffen können.

Ergänzend zur Ganztagsgrundschule soll es auf jeden Fall für Randzeiten, Wochentage, an denen es keine Nachmittagsbetreuung der Ganztagsgrundschule gibt, und die Ferienzeiten ein ergänzendes kostenpflichtiges Hortangebot geben, so dass das Betreuungsangebot insgesamt nicht vermindert wird.