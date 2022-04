Walldürn/Hardheim. (adb) Was lange währt, wird endlich gut: Seit 2009 hatte man sich in der Stadt Walldürn sowie im Gemeindeverwaltungsverband Hardheim-Walldürn mit dem Bebauungsplan "Birkenbüschlein / VIP III" beschäftigt. Nun wurde er durch die Verbandsversammlung einstimmig beschlossen – 13 Jahre nach dem ersten Gedankenstrich.

Getagt wurde in der Hardheimer Erftalhalle, in der der Verbandsvorsitzende Bürgermeister Markus Günther den Abend einleitete. Die Weiterentwicklung des Verbandsindustrieparks (VIP) sei nicht nur "erklärtes Ziel des GVV", sondern auch aus rein kommunaler Sicht wichtig. "Nur so können wir den momentanen und mittelfristigen Bedarf an gewerblichen Bauflächen über die nächsten Jahre decken", betonte Günther. Mit der Ausweisung des Industriegebiets an der B27 sollen Möglichkeiten für gewerbliche Neuansiedlungen geschaffen, aber auch die wirtschaftliche Weiterentwicklung örtlicher Handwerker und Gewerbetreibender im Auge behalten werden.

Sodann übergab Günther das Wort an Projektleiter Elmar Göbel vom Ingenieurbüro ibu (Tauberbischofsheim), der die eingegangenen Stellungnahmen und den zeitlichen Rahmen erläuterte. Nachdem 2009 der Aufstellungsbeschluss gefasst worden war, trat man bereits 2010 in die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und Behörden ein. 2016 wurde der Bebauungsplan "ZG-Raiffeisen" ausgegliedert.

Die Stellungnahmen der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange sowie der Gemeinden und Öffentlichkeit beinhalteten Hinweise etwa hinsichtlich des Limesgrabens und Ausgleichsmaßnahmen hinsichtlich bislang landwirtschaftlich genutzter Flächen. Auch wurde die Anbauverbotszone im Bereich von unter 20 Metern zum Fahrbahnrand der B27 erwähnt. Von privater Seite wurden noch Hinweise und Daten zum Vorkommen des Kiebitzes dargelegt, da Walldürn als letzter bekannter Brutplatz des Vogels im Kreisgebiet gilt. "Zur Sicherung der Kiebitz-Population wurden die erforderlichen Maßnahmen mit der Unteren Naturschutzbehörde abgestimmt und in den Bebauungsplan integriert", betonte Göbel. Eine mögliche ÖPNV-Anbindung des VIP werde im Zuge der weiteren Gebietsentwicklung überprüft. "Der Bedarf muss gegeben sein, um diesbezüglich tätig zu werden", räumte der Projektleiter ein. Im Ganzen flossen aufgrund der Stellungnahmen "geringfügige Änderungen und Ergänzungen" in Planzeichnung, textliche Festsetzungen und örtliche Bauvorschriften ein. "Die Grundzüge wurden nicht verändert", erklärte Göbel.

Einstimmig beschloss die Verbandsversammlung schließlich die Behandlung und Abwägung aller Stellungnahmen, ehe der Bebauungsplan "Birkenbüschlein / VIP III" seine Billigung erfuhr – einstimmig und mehr als ein Jahrzehnt nach ersten Überlegungen.