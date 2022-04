Hardheim. (adb/ies) Zuvorkommend, stets aufrecht, herzlich und gesellig: So kannte man in Hardheim Erich Roth. Am vergangenen Donnerstag starb der Ehrenvorsitzende des Gesangsvereins "Liederkranz" und langjährige Postdirektor (1959 bis 1989) im gesegneten Alter von 95 Jahren, aber trotzdem unerwartet.

Erich Roth stammte aus Langenelz. Sein Leben ist eng verbunden mit der Post: Im April 1942 trat er seine Lehre als Postjungbote in Buchen an, wurde jedoch als 17-Jähriger zum Reichsarbeitsdienst und zum Wehrdienst eingezogen. Nach schwerer Verwundung kam er 1946 zurück an das Postamt Buchen und wurde als Hilfspostschaffner verbeamtet. Beruflich ging es rasch bergauf: Erich Roth wechselte als Zweigpostamtsvorsteher nach Hemsbach, legte 1952 die Prüfung zum mittleren Postdienst ab und wurde zum Postsekretär befördert. Als solcher wirkte er beim Postamt Karlsruhe 2, wollte jedoch als echter Odenwälder stets zurück in heimatliche Gefilde.

Der Wunsch wurde Roth im Januar 1959 erfüllt, als er zunächst vertretungsweise und bald darauf hauptamtlich die Leitung des Postamts Hardheim übernahm. In den folgenden Jahren avancierte er zum Postbetriebsinspektor. Als Betriebsstellenleiter bestimmte Roth eine ganze postalische Ära Hardheims mit und wurde im Januar 1989 in den Ruhestand verabschiedet.

Hardheim wurde alsbald zur eigentlichen Heimat Erich Roths. Nicht nur beruflich, sondern auch privat fassten er und seine Familie, zu der neben Frau Waltraud Sohn Wolfgang und Tochter Marita gehörten, schnell Fuß im Erftal. Als begeisterter Sänger schloss er sich dem örtlichen Gesangverein "Liederkranz" an, dessen Vorsitz er alsbald übernahm. Unter seiner Ägide wurde der Männerchor 1968 um den noch heute bestehenden gemischten Chor ergänzt. Als er 1988 sein Amt abgab, wurde er zum Ehrenvorsitzenden ernannt: Unermüdlich, idealistisch und mit dem Herz am rechten Fleck hatte er den Verein gesteuert und sich musikalisch wie menschlich zahlreiche Sympathien erworben. Gekrönt wurden seine Leistungen mit der Landesehrennadel. Bis zuletzt zeigte er großes Interesse an "seinem" Liederkranz.

Ein enges Verhältnis hatte Erich Roth auch zur Kolpingsfamilie, die ihn erst dieses Jahr für 75-jährige Treue geehrt hatte. Bereits 1947 war er in seinem Heimatdorf Langenelz dem ehemaligen Gesellenverein beigetreten und später nach Hardheim gewechselt. Zwar hatte er dort nie ein Vorstandsamt bekleidet, besuchte jedoch bis ins hohe Alter die Veranstaltungen. Erich Roth war ein gern gesehener Gast: Stets war er für ein freundliches und tiefsinniges Gespräch, aber auch einen ehrlichen Rat zu haben. So erwarb er sich einen großen Freundeskreis über die Vereins- und Postwelt hinaus.

In seiner Freizeit war er begeisterter Brieftaubenzüchter und hatte nach seiner Pensionierung die Malerei und Ikonen als Hobbys entdeckt. Einige seiner Werke präsentierte er mehrfach bei Hobbykünstlerausstellungen im Rahmen des Hardheimer Sommerfests.

Tiefe Einschnitte für ihn waren der Tod seiner Frau und seines Sohnes Wolfgang. Seinen Lebensabend verbrachte Erich Roth seit 2018 gut versorgt bei seiner Tochter Marita in Salz an der Saale. Bis zuletzt pflegte er zahlreiche freundschaftliche Kontakte in seine alte Heimat und war gut über das Hardheimer Geschehen informiert.