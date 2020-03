Hardheim. (rüb) "Danke, Schön!" Mehr brauchte Landrat Dr. Achim Brötel am 30. Juni 2019 bei der Einweihung der über vier Millionen Euro teuren Baumaßnahme am Hardheimer Krankenhaus nicht zu sagen. Jeder wusste, was und wer gemeint war: Ludwig Schön war Initiator, geistiger Vater und Zugpferd des Erweiterungsbaus. Seine Leistungen gehen aber weit darüber hinaus: In seinen mehr als 20 Jahren als Verwaltungsleiter des Krankenhausverbandes Hardheim-Walldürn hat er sich bleibende Verdienste um den Erhalt des Krankenhauses Hardheim und des Geriatriezentrums St. Josef Walldürn erworben. Ohne ihn – und das darf man, ohne zu übertreiben, behaupten – hätte Hardheim heute kein Krankenhaus mehr. Am heutigen Montag feiert Ludwig Schön 65. Geburtstag.

Einen Tag nach seinem Ehrentag endet sein erfülltes Berufsleben. Eigentlich war für den vergangenen Freitag eine standesgemäße Verabschiedungsfeier geplant gewesen. Corona machte den Plänen aber einen Strich durch die Rechnung. Nun reicht er den Staffelstab eben geräuschlos an seinen Nachfolger Lothar Beger weiter. Die Würdigung der Verdienste Ludwig Schöns um den Krankenhausverband und damit um die Region soll aber nachgeholt werden.

Verdient hat er es zweifellos, denn wie es ihm in den zurückliegenden 21 Jahren gelungen ist, seine Visionen für die Weiterentwicklung von Krankenhaus und Geriatriezentrum gemeinsam mit seinen Mitstreitern umzusetzen, ist aller Ehren wert. Die gute Entwicklung der Häuser ist seinen Ideen, seiner Überzeugungskraft und seiner Begeisterungsfähigkeit zu verdanken, auch wenn er selbst nicht müde wird zu betonen, dass die Fortschritte das Ergebnis einer Gemeinschaftsleistung sind. Dieses Gemeinschaftswerk trägt aber eindeutig seine Handschrift.

Der bayerische Schwabe wurde am 30. März 1955 in Amerdingen im Landkreis Donau-Ries geboren. Inzwischen hat Ludwig Schön aber mehr als die Hälfte seines Lebens in der Erftalgemeinde verbracht. Die Entscheidung für Hardheim sei damals die richtige gewesen: "Ich fühle mich privat und beruflich hier sehr wohl!" Mit seiner Frau Andrea ist er seit 24 Jahren in zweiter Ehe verheiratet. Einen großen Stellenwert nehmen seine vier Kinder und die fünf Enkel ein.

Ludwig Schön ist in Heidenheim an der Brenz aufgewachsen, wie sein Zungenschlag heute noch verrät. In der Stadt auf der Ostalb verbrachte Schön Kindheit und Jugend. Nach der Fachhochschulreife absolvierte er eine Ausbildung im gehobenen Verwaltungsdienst, verbunden mit einem Studium an der Hochschule für öffentliche Verwaltung in Stuttgart, das er 1979 als Diplom-Verwaltungswirt abschloss.

Seine erste Stelle trat Ludwig Schön im oberschwäbischen Kißlegg an. Von 1982 bis 1985 arbeitete er als Fachbeamter für das Finanzwesen in Mundelsheim am Neckar. Im Herbst 1984 bewarb sich Ludwig Schön für die Nachfolge des plötzlich verstorbenen Rechnungsamtsleiters Rudi Merz. Zu Hardheim hatte der Finanzfachmann bis dato keinen Bezug, doch nach der Bewerbung und der Wahl durch den Gemeinderat änderte sich dies schnell. 15 Jahre war er unter den Bürgermeistern Ernst Hornberger und Heribert Fouquet als Kämmerer für die Finanzen Hardheims zuständig.

Eine entscheidende Wendung nahm seine berufliche Laufbahn im März 1999. Nach dem Weggang von Udo Mayer war die Stelle des Verwaltungsleiters des Krankenhausverbandes vakant, und der damalige Bürgermeister Fouquet übertrug dem Kämmerer diese Aufgabe zusätzlich. Auch wenn er mit dem Gesundheitswesen bis dahin nichts zu tun hatte, nahm er das Angebot an: "Als Bürger lag mir der Erhalt des Krankenhauses am Herzen!" Da beide Ämter nicht parallel auszufüllen waren, gab er ein Jahr später die Leitung des Rechnungsamtes auf. Seitdem war er ausschließlich für das Krankenhaus Hardheim und das Geriatriezentrum Walldürn und somit für rund 200 Mitarbeiter verantwortlich.

Die Aussichten für den Erhalt des Krankenhauses waren damals alles andere als gut. Gemeinsam wurde nach Schwachpunkten gesucht, und Zukunftsperspektiven wurden entwickelt, um für künftige Herausforderungen in einer sich ständig verändernden Gesundheitslandschaft gewappnet zu sein. Dies ist eindrucksvoll gelungen, wie der Blick auf die Belegungszahlen und die wirtschaftlichen Daten, aber auch auf die bauliche Entwicklung und das äußere Erscheinungsbild des Hauses zeigt.

"Dass wir die richtigen Ärzte für uns gewinnen konnten, war Grundlage für die positive Entwicklung." Weitere Eckpfeiler des Erfolgs waren die Ansiedelung der Rettungswache und der internistischen Praxis am Haus sowie die schrittweise Ausweitung des medizinischen Leistungsspektrums. Der im vergangenen Jahr abgeschlossene Erweiterungsbau war ihm eine Herzensangelegenheit, denn nur so könne das Haus im harten Wettbewerb des Gesundheitswesens dauerhaft bestehen, ist Schön überzeugt.

Seinen Anteil an der Erfolgsgeschichte redet er gerne klein: "Wir von der Verwaltung können nur die Rahmenbedingungen schaffen. Die entscheidende Arbeit leisten die die Pflegekräfte und die Ärzte – sie sind das Aushängeschild des Hauses." Daneben spiele die politische Gemeinde eine entscheidende Rolle – sie müsse schließlich hinter dem Haus und den Entscheidungen stehen. An der Spitze nennt Schön hier die Bürgermeister Fouquet, Joseph, Günther und Rohm. Bei der Aufzählung der Erfolgsgaranten würdigt Schön auch die besondere Rolle des Fördervereins: "Diese Unterstützung sucht ihresgleichen in Deutschland."

Die Weichen für eine gute Fortentwicklung beider Häuser sind gestellt, auch wenn für Ludwig Schön klar ist, dass der Fortbestand eine Daueraufgabe sein wird. Er selbst hat künftig mehr Zeit für Familie und Hobbys. Eine große Rolle spielt da der Sport: Als bekennender Fan des VfB Stuttgart und seines Heimatvereins 1. FC Heidenheim schlagen derzeit zwei Herzen in seiner Brust. Doch auch dem sportlichen Geschehen in seiner neuen Heimat war und ist Schön sehr zugetan. Als Geschäftsführer des Turnvereins engagierte er sich über 22 Jahre ehrenamtlich. Auch wenn ihm der Sport sehr wichtig ist, so spielt die Familie im Leben des Fans klassischer Musik immer die erste Geige.

Dass Ludwig Schön seinen Ruhestand nun möglichst lange und bei guter Gesundheit genießen kann, das wünschen ihm heute – wenn auch aufgrund der aktuellen Situation nicht persönlich, dann bestimmt am Telefon – zahlreiche Freunde und Weggefährten. Diesen Wünschen schließt sich die Rhein-Neckar-Zeitung gerne an!