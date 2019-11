Hardheim. (zeg) Die Gedenkfeier zum Volkstrauertag, an der gestern zahlreiche Bürger sowie Soldaten der Carl-Schurz-Kaserne teilnahmen, ist zweifellos der tiefgründigen Bedeutung des Anlasses gerecht geworden. Zum Programm zählten Ansprachen, musikalische Beiträge von Bläsern der Musikschule Hardheim unter Leitung von Sonja Arlt sowie gesangliche Beiträge des gemischten Chors des Gesangvereins „Liederkranz“ unter Leitung von Wilfried Bauch.

Zudem hatten sich die Schüler der zehnten Klasse unter Leitung ihres Lehrers Peter Wochner überlegt, welche Gedanken sie mit der Gestaltung eines Kranzes für den Volkstrauertag verbinden. Die anschließende Kranzniederlegung am Ehrenmal für die Gefallenen mit Bürgermeister Volker Rohm, Oberstleutnant Brundisch und Major Carolin Bongartz gestaltete der Musikverein Bretzingen unter Leitung seiner Dirigentin Melanie Ehrenfried.

In Zeiten „zunehmender Radikalisierung und Verrohung in Gesellschaft und Politik“ rief Bürgermeister Rohm in seiner Ansprache zu Achtsamkeit und Sensibilisierung im Umgang mit der Geschichte auf. Rohm machte eine unselige Ideologie für die unsäglichen Folgen des Zweiten Weltkriegs verantwortlich und sprach von den abnehmenden Zahlen derer, die Not und Zerstörung erlebt haben, und gleichsam derer, die an den Gedenkveranstaltungen teilnehmen.

„Nur wer sich erinnert, kann aus der Vergangenheit lernen, um eine bessere Zukunft zu gestalten“, lauteten Rohms mahnende Worte, mit denen er an die Bürger appellierte, die alljährlichen Gedenkveranstaltungen zu besuchen. Friede sei das Fundament in allen Bereichen des Lebens, der Volkstrauertag fordere Humanität, Einsatz für Leben und Menschenwürde, Toleranz und Achtung sowie Solidarität und Bereitschaft zum Miteinander.

Major Bongartz erinnerte dann an die außerhalb Deutschlands liegenden Gräber von deutschen Soldaten und an das Ziel des Vereins „Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge“, diese Gefallenen zu identifizieren und in die Heimat zurückzuholen. „Friede ist keine Selbstverständlichkeit“, führte sie aus und zeigte sich dankbar gegenüber all denen, die sich die Aufgaben gestellt haben, den Frieden zu bewahren. Der Volkstrauertag stehe für das Recht sowie die Freiheit der Menschen und garantiere die Achtung ihrer Würde, den Freiraum für eigene Entfaltung und ein Leben ohne Angst und Unterdrückung.

„Von manchen Zielen sind wir heute weit entfernt“, warnte Bongartz, die aber abschließend betonte, dass nicht soldatischer Dienst eine bessere Welt vollenden werde. Dazu bedarf es ihrer Meinung nach vieler zusätzlicher Kräfte. „Wer nicht für andere einsteht, darf nicht auf eine Welt hoffen, die alle Menschen gemeinsam zum Leben haben.“