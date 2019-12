Ein Meilenstein für Hardheim im zu Ende gehenden Jahr war die Erweiterung des Krankenhauses. Mehr als vier Millionen Euro wurden in die Zukunftssicherung des Hauses und in die Gesundheitsversorgung der Menschen in der Region investiert. Foto: Rüdiger Busch

Hardheim. (rüb) Der Generationswechsel im Gemeinderat, die Erweiterung des Krankenhauses, die Aufstellung des neuen Panzerbataillons in der Carl-Schurz-Kaserne und die Erschließung neuer Bauplätze: Dies waren die prägenden Themen des Jahres in der Erftalgemeinde, und es waren auch die Schwerpunkte im Jahresrückblick von Bürgermeister Volker Rohm am Montagabend in der Erftalhalle. Einer schönen Tradition folgend trafen sich die Gemeinderäte – mit Partnern –, Mitarbeiter der Verwaltung und Vertreter des öffentlichen Lebens im Anschluss an die letzte Ratssitzung des Jahres zum gemütlichen Ausklang.

Da im Jahr der Kommunalwahl ausgeschiedene und neue Gemeinderäte und Ortsvorsteher eingeladen werden, war die Zahl der Teilnehmer besonders hoch. Unter den Gästen waren ferner – ohne Anspruch auf Vollständigkeit – Altbürgermeister Heribert Fouquet, die Pfarrer Markus Keller und Andreas Rapp, die Leiterin der Grundschule Gerichtstetten, Daniela Taranto, sowie Krankenhausverwalter Ludwig Schön, der Vorsitzende des Freundes- und Förderkreises "Unser Krankenhaus", Fritz-Peter Schwarz, und Hans Sieber, Geschäftsführer der Arnold-Hollerbach-Stiftung.

Auffallend stark vertreten war die Bundeswehr mit dem stellvertretenden Kommandeur des in Aufstellung befindlichen Panzerbataillons 363, Oberstleutnant Alexander Brundisch, Major Carolin Bongartz und Stabsfeldwebel Jürgen Vogel von der Stabs- und Führungsunterstützungskompanie des KSK und dem ehemaligen Leiter des Materiallagers, Hauptmann a. D. Andreas Hofmann.

Der Bürgermeister dankte den Partnern der Ratsmitglieder, dass sie ihnen das ganze Jahr über den Rücken für ihr kommunalpolitisches Engagement freihalten, und leitete über zu seinem "subjektiven Jahresrückblick", in dem er die Meilensteine des Jahres beleuchtete.

Zunächst ging Rohm auf die Kommunalwahl vom Mai ein: "Die Arbeit in neuer Zusammensetzung verlief in den ersten Monaten sehr angenehm, sachlich, engagiert und offen." Er wünsche sich, dass das gezeigte Engagement und die Präsenz bei gemeindlichen Veranstaltungen so anhielten.

Von "enormer Tragweite" – und zwar auf Jahre hin – sei die Erweiterung des Krankenhauses: "Hier wurden die baulichen Weichen gestellt für die ärztliche Versorgung unserer Gemeinde, ja unserer ganzen Raumschaft." Mit Blick auf den demografischen Wandel, aber auch auf die Kaserne sei diese eminent wichtige Einrichtung unbedingt dauerhaft zu erhalten – auch wenn die zunehmend auf die Städte ausgerichtete Gesundheitspolitik mehr und mehr einem Haifischbecken gleiche.

Von großer Bedeutung sei auch die Schaffung von Bauplätzen in der Kerngemeinde, wo nun "hoffentlich viele junge Familien ihre Träume verwirklichen können". Daneben sei aber auch die Nutzung des innerörtlichen Potenzials wichtig: "Die Sanierung ,Ried‘ läuft auf Hochtouren, und wir sind gespannt, ob sich 2020 auch beim Glashausareal etwas bewegen lässt."

"Wir alle freuen uns und sind stolz, wieder in den Kreis der aktiven Garnisonsgemeinden aufgenommen zu werden", sagte Rohm beim Blick auf die seit Oktober laufende Aufstellung des neuen Panzerbataillons in der Carl-Schurz-Kaserne. Im kommenden Jahr wird eine Einheit aus Thüringen nach Hardheim verlegt, ein Jahr später eine aus der Oberpfalz.

Kurz streifte Rohm die Folgen der Klimaerwärmung für die heimischen Wälder: "Unsere Landschaft wird sich verändern, alteingesessene Baumarten werden verschwinden und neue aus der ganzen Welt Einzug halten."

Veränderungen werde es aber auch in kommunalen Schlüsselpositionen geben: Krankenhausverwaltungsleiter Ludwig Schön wird zum 1. April in Pension gehen: Mit Hauptamtsleiter Lothar Beger sei "eine hoffentlich ebenso erfolgreiche und engagierte Nachfolge" gefunden. Dessen Nachfolgerin im Hauptamt wird Mareike Brawek, die ihren Dienst im Rathaus am 2. Januar antreten wird.

Abschließende Dankesworte des Bürgermeisters galten allen alten und neuen Mandatsträgern für ihre Bereitschaft, sich zum Wohl der Gemeinde einzubringen, allen Mitarbeitern der gemeindlichen Einrichtungen und allen, die sich – egal in welcher Funktion – für Hardheim einsetzen.

Erster Bürgermeisterstellvertreter Eric Bachmann dankte zunächst den ausgeschiedenen Gemeinderäten, mit denen viel Erfahrung und Fachwissen gegangen sei – etwa in den Bereichen Verwaltung (Torsten Englert), Finanzen (Klaus Schneider), Polizei und Verkehr (Manfred Böhrer) oder Recht (Dr. Ingo Großkinsky). Aber auch vor dem neuen Gremium und dem bisher an den Tag gelegten Engagement ziehe er den Hut.

Mit neuen Ideen und Ansätzen würden die neuen Mitglieder dem Gemeinderat eine Frischzellenkur verpassen. Abschließend dankte Bachmann der Verwaltung mit Bürgermeister Volker Rohm an der Spitze für die gute Zusammenarbeit.

Vorzüglich bewirtet vom Team der "Erftalstube" um Sabine und Sven Dräger verging der Abend im Anschluss an den offiziellen Teil bei angenehmen Gesprächen wie im Fluge.