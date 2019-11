Hardheim. (zeg) Massen strömten am Samstagabend zum Schlossplatz, um ein für alle Mal die spannende Frage zu klären, wer als Ritterpaar die FG „Hordemer Wölf“ während ihrer Fastnachtskampagne repräsentiert. Für die passende Atmosphäre hatten die Narren mit Lichteffekten, der Beleuchtung des Schlosses in den Hardheimer Farben Rot und Blau sowie mit der gesamten Ausgestaltung des Schlossplatzes gesorgt. Im Rahmen des festlichen Einzugs des gesamten Hofstaats mit allen närrischen Aktiven der „Wölf“ kündigte sogar ein Feuerwerk das neue Hordemer Ritterpaar an.

In der vergangene Woche hatte es mehrere Tipps gegeben, wer diesmal in die Rollen des Ritters Wolf von Hardheim und dessen Ritterin Margarethe schlüpft. Die Auflösung präsentierte die FG nun in dieser würdigen Form: Es sind Dominik und Jasmin Ebert, die die „Hordemer Wölf“ künftig als Ritterpaar vertreten.

Hintergrund > Elferrat: Daniel Weber (Präsident), Dominik Ebert (Vizepräsident), Günther Angermann, James Bachmann, Björn Böckler, Peter Bienert, Peter Dörr, Bernhard Ebert, Lars Ederer, Joachim Egenberger (Ehrenpräsident), Hubert Eis, Daniel Emmenecker, Alex Faulhaber, Thomas Gärtner, Michael Grimm, Elmar Günther, Steffen Gehrig, Janik Haas, Karlheinz Haas, Pascal Häfner, Harald Hamann, Andreas Henn, Markus Hoffmann, Marco Katzenmaier, Erik Kuhn, Andreas Künzig, Niklas Künzig, Patrick Lakeit, Jochen Leuchs, Rudi Malcher (Ehrenmitglied), Daniel Mairon, Jürgen Neuberger, Steffen Nikolaus, Jens Ritscher, Wolfgang Seeber, Bernhard Schlögl, Thomas Schneeberger, Dipinder Singh, Bernd Spatz (Ehrenmitglied), Jürgen Steigerwald, Kevin Thoma und Norbert Wörner. > Trainerinnen: Selina Dambock und Vanessa Kuhn (Bambini), Corinna Beyer und Lisa Gehrig (Kinderschautanzgruppe), Nadine Eckart und Heidi Heinrich-Thermann (Juniorengarde), Saskia Emmenecker und Beate Jodlowski (Wolfsgarde), Sandra Erhard/Daniela Jodlowski („Erftalhüpfer") sowie Susanne Fritsch („Goldstücke"). zeg

Der Vorsitzende Michael Grimm hatte zuvor die erwartungsvollen Besucher begrüßt und allen gedankt, die die Fastnachtsgesellschaft unterstützen. Danach zog die imponierende Zahl der bereits bestens aufgelegten Aktiven unter den Klängen des Spielmannszugs Tauberbischofsheim auf dem Schlossplatz ein. Dort startete Präsident Daniel Weber auf der Bühne mit dem närrischen „Hujauf“-Gruß der „Wölf“ in das närrische Spektakel: „Gott sei Dank, es ist so weit: ein Hoch der fünften Jahreszeit.“

Nachdem er die Bevölkerung zu zünftigem fastnachtlichem Feiern eingeladen hatte, begeisterte der neue Vizepräsident Dominik Ebert mit dem traditionellen Prolog „Elfter – Elfter, 11.11“. Anschließend stellte Weber stolz die neuen Elferräte in Person von Steffen Nikolaus, Pascal Häfner, Niklas Künzig, Kevin Thoma, Patrick Lakeit und Steffen Gehrig namentlich in Dienst.

Der närrische Hofstaat der „Hordemer Wölf“ versammelte sich am Samstag auf dem Schlossplatz, um das mit Spannung erwartete neue Ritterpaar bekannt zu geben. Foto: Elmar Zegewitz

Alle Türen für Narretei in der neuen Kampagne geöffnet sah dann schließlich Bürgermeister Volker Rohm in seiner Ansprache. Recht gab ihm dann ein bombastisches Feuerwerk, unter dem Wolfsgarde und Feuerwehr das neue Ritterpaar an der Rathaustür abholten und zur Bühne geleiteten. Zu den Klängen des Spielmannszugs klatschten die Besucher eifrig Beifall. Daniel Weber freute sich, endlich das Geheimnis lüften und Dominik und Jasmin Ebert als neues Ritterpaar von Hardheim vorstellen zu können. Dass der Vizepräsident gleich die Rolle des Ritters übernahm, machte die Überraschung vollkommen.

Dann bat der Präsident das letztjährige Ritterpaar in Person von Elmar und Irma Günther auf die Bühne, die in launigen und vergnüglich formulierten Versen mit jeweils amüsant verzögertem Reim ihr Amt und die Insignien an das neue Ritterpaar übertrugen. Weber verabschiedete die beiden dann mit Dank und Dankesgaben für ihr grandioses Engagement im Sinne der Fastnacht. Nachdem er seine Rolle als Ritter der „Wölf“ abgelegt hatte, ließ sich Elmar Günther direkt als Elferrat verpflichten.

In einem perfekt vorgetragenen Prolog sicherte dann das neue Ritterpaar vor allem milde Herrschaft zu. Blumen zur Begrüßung gab es für die neue Ritterin, ehe der Präsident vor dem Auszug der Aktiven die FG „Hordemer Wölf“ für die neue Kampagne bestens gerüstet sah und die Besucher einlud „zu feiern, bis die Schwarte kracht: Es lebe hoch die Fasenacht“. Den Auftakt nach Maß rundete der Auftritt der fulminant spielenden Guggenmusik der „Umferpforzer Boxberg“ ab.