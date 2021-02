Hardheim. (rüb) Der Krankenhausverband Hardheim-Walldürn hat weitere Weichen für die Zukunft gestellt: Ein Jahr nach dem Stabwechsel von Ludwig Schön zu Lothar Beger wurde nun auch die Stellvertretung des Verwaltungsleiters neu geregelt. Nach RNZ-Informationen zieht es den aus Hardheim stammenden und hier lebenden Daniel Weber nun auch beruflich zurück in die Heimat: Der 37-Jährige verlässt das Rathaus in Mömlingen (Landkreis Miltenberg) und wechselt ans Hardheimer Krankenhaus, wo er zum 1. Juni gemeinsam mit dem bereits am Haus tätigen Christian Seitz stellvertretender Verwaltungsleiter wird.

Auf RNZ-Nachfrage hat Verwaltungsleiter Lothar Beger bestätigt, dass der Wechsel von Daniel Weber von der Gemeinde Mömlingen zum Krankenhausverband seit wenigen Tagen in trockenen Tüchern ist. "Die Gemeinde Mömlingen hat auch ermöglicht, dass er bereits seit letzter Woche für einzelne Tage zur Einarbeitung in der Verwaltung des Krankenhausverbandes sein kann, wofür wir sehr dankbar sind. Damit kann eine Übergabe der Aufgaben von Benjamin Knörzer zumindest zum Teil noch sichergestellt werden", freut sich Lothar Beger über den Wechsel Webers.

Benjamin Knörzer. Foto: privat

"Das Führungsteam unserer Verwaltung wird er mit seinen Erfahrungen, seinem Engagement und seinen Ideen sicherlich bestens ergänzen. Neben seinen Aufgaben im Projektmanagement und Controlling wird er sich dann künftig auch die Funktion des stellvertretenden Verwaltungsleiters mit Christian Seitz teilen, der bereits seit 2012 als Finanzbuchhalter für den Krankenhausverband tätig ist. Benjamin Knörzer wünschen wir an seinem künftigen Wirkungsort viel Erfolg und danken ihm für die jahrelange konstruktive Zusammenarbeit zum Wohle des gesamten Krankenhausverbandes."

Die Entscheidung wurde in der jüngsten nichtöffentlichen Sitzung der Verbandsversammlung des Krankenhausverbandes getroffen. Nachdem der bisherige stellvertretende Verwaltungsleiter Benjamin Knörzer, der seit Februar 2014 im Amt ist, Ende März den Krankenhausverband verlassen und sich einer neuen beruflichen Herausforderung stellen möchte, hatte der Verband Ende letzten Jahres die Stelle "Projektmanagement und Controlling" öffentlich ausgeschrieben.

Unter insgesamt 18 Bewerbungen hat sich Daniel Weber durchgesetzt, der seit 2015 als Geschäftsleitender Beamter bei der Gemeinde Mömlingen tätig ist. Der berufliche Lebensweg führte Daniel Weber nach dem Abitur zunächst zur Bundeswehr, wo er die Offizierslaufbahn einschlug. Im Rahmen der Offiziersausbildung studierte er Staats- und Sozialwissenschaften mit dem Schwerpunkt Öffentliches Recht und Verwaltung an der Universität der Bundeswehr in München und schloss zudem im Studiengang International Management ein Masterstudium an der European Business School in Reutlingen erfolgreich ab.

Christian Seitz. Foto: privat

Daniel Weber wird künftig den Bereich "Projektarbeit und Controlling" leiten und sich die Stellvertretung des Verwaltungsleiters mit dem Leiter des Bereichs "Finanzen und Organisation", Christian Seitz, teilen, der bereits seit 2012 als Finanzbuchhalter für den Krankenhausverband tätig ist. Der 44-jährige Seitz ist verheiratet, Vater eines Sohnes und lebt in Hainstadt.

Daniel Weber wohnt in Hardheim, er ist verheiratet und hat eine Tochter. 2019 wurde er in den Gemeinderat seiner Heimatgemeinde Hardheim gewählt. Dieses kommunale Ehrenamt wird er nun aber abgeben müssen, da einem Beamten eines Zweckverbandes der Kommune die Ausübung dieses Amtes zur Vermeidung von Interessenskollisionen nicht gestattet ist. Über die Nachfolgeregelung wird der Gemeinderat in Kürze befinden müssen.

"Ich freue mich auf meine neue Aufgabe", sagte Weber im Gespräch mit der RNZ, "denn das Krankenhaus liegt mir sehr am Herzen. Umso schöner ist es, nun auch beruflich an der Weiterentwicklung des Hauses zu arbeiten." Im Ehrenamt hat sich der engagierte Fastnachter schon mehrfach für das Krankenhaus eingesetzt: So warb er in seiner Funktion als Präsident der FG "Hordemer Wölf" vor einem Jahr mit einem einfallsreichen Video um neue Mitglieder für den Krankenhaus-Förderverein.