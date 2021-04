Hardheim. (dore) Der Bund wird für die Sanierung der Carl-Schurz-Kaserne in den nächsten Jahren deutlich mehr Geld investieren als geplant: "Bei der Infrastruktur in der Carl-Schurz-Kaserne ist ein Investitionsvolumen von 120 Millionen Euro gebilligt", informierte der Generalinspekteur der Bundeswehr (ranghöchster Soldat), Eberhard Zorn, über die Social-Media-Plattform Twitter im Internet. Zuletzt war von "nur" 55 Millionen Euro die Rede gewesen. Der Generalinspekteur war vor Kurzem in der Kaserne zu Gast und lobte in diesem Zuge das neue Panzerbataillon sowie die Stabs- und Führungsunterstützungskompanie für ihre Aufbauarbeit.

Nach und nach sollen in der Hardheimer Kaserne unter anderem Unterkunftsgebäude, Munitionsaufbewahrungsort und Tankstelle entstehen, so der Generalinspekteur. Außerdem werden Dienstzimmer mit Mobiliar und IT-Ausstattung eingerichtet sowie Simulatoren aufgestellt und in Betrieb genommen, wie der Kommandeur des Panzerbataillons 363, Oberstleutnant Pascal Pane, schon im RNZ-Interview im März gesagt hatte.

Zum Umfang und Zeitplan der Sanierungen hatte Pane gesagt: "Infrastruktur braucht Zeit, und die geplanten Maßnahmen sind sehr umfangreich. Man muss sich die Kaserne wie eine kleine Gemeinde vorstellen. Das bedeutet, vom Grundsatz her ist man eigentlich nie fertig, sondern muss immer wieder Anpassungen an den aktuellen Stand der Technik vornehmen." Bis zum Ende dieses Jahrzehnts wird die Carl-Schurz-Kaserne nach dem derzeitigen Planungsstand vollumfänglich dem Bedarf des Panzerbataillons angepasst sein, und alle Soldaten werden in modernen und zeitgemäßen Unterkünften wohnen können.

Das Panzerbataillon 363 soll bis Ende 2022 komplett aufgestellt sein. Nahezu 500 Soldaten und insgesamt 44 Kampfpanzer sollen dazu gehören.