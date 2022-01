Volker Rohm verlässt das Hardheimer Rathaus: Er wird bei der Bürgermeisterwahl am 8. Mai nicht mehr antreten. Foto: Rüdiger Busch

Hardheim. (rüb) Wird er noch einmal antreten oder nicht? Lange wurde in Hardheim und darüber hinaus über die Zukunft von Bürgermeister Volker Rohm spekuliert. Nun steht fest: Der 60-Jährige wird bei der Wahl am 8. Mai nicht mehr antreten. Nach einer Amtsperiode räumt der gelernte Förster den Chefsessel im Rathaus. Seinen Entschluss teilt er den Bürgern in der neuen Ausgabe des Amtsblatts der Gemeinde mit.

Mit 52,1 Prozent der Stimmen hatte sich der frühere Stimmenkönig im Gemeinderat bei der Bürgermeisterwahl am 11. Mai 2014 knapp gegen den damaligen Hardheimer Hauptamtsleiter Lothar Beger durchgesetzt und die Nachfolge von Heribert Fouquet angetreten.

Auf eine Kandidatur für eine mögliche zweite Amtszeit verzichtet er nun aber, das Kandidatenkarussell wird sich in den nächsten Wochen ohne ihn drehen: "Ich habe mich nach reiflicher Überlegung entschieden, nicht mehr zu kandidieren und nach acht ereignisreichen und arbeitsreichen Jahren den Rathausstuhl zu räumen." Er tue dies mit dem guten Gefühl, alles gegeben zu haben, sagt Rohm am Mittwochnachmittag im Gespräch mit der RNZ, und dies auch mit der Überzeugung, "dass unser Gemeinderat wie auch Verwaltung, Bauhof, Kindergarten und Wasserversorgung mit allen Mitarbeitern gut aufgestellt sind und den eingeschlagenen erfolgreichen Weg fortsetzen werden". Sein Blick in die Zukunft Hardheims fällt optimistisch aus: "Ich bin sicher, dass Gemeinde und Einwohner gemeinsam allen Herausforderungen gewachsen sind."

Er habe im vergangenen Jahr sowohl seinen 60. Geburtstag wie auch sein 40. Dienstjubiläum gefeiert. Vor dem Hintergrund dieser beiden Jubiläen lasse einen der Blick auf eine weitere achtjährige Amtszeit schon nachdenklich werden, räumte Rohm ein. Deshalb habe er sich nach reiflicher Überlegung und auch in Abstimmung mit seiner Familie so entschieden.

Die ersten beiden Amtsjahre als Bürgermeister seien mit der Diskussion um den Windpark und dem starken Flüchtlingszustrom herausfordernd gewesen: "Es waren keine einfachen Jahre." Er gehe aber keineswegs im Groll, denn gemeinsam mit seinen Mitstreitern habe er in den acht Jahren auch viel für Hardheim erreicht und viele positive Erfahrungen machen dürfen. "Die Weichen für eine hervorragende Entwicklung Hardheims sind gestellt", sagt Rohm und nennt die anstehende Belebung des Ortskerns mit den Ansiedlung der beiden Lebensmittelmärkte und die Rückkehr der Bundeswehr als zwei Marksteine seiner im Sommer zu Ende gehenden Amtszeit.

Pläne für den Ruhestand habe er noch keine: Sein bis 2024 laufendes Mandat als Kreisrat werde er aber weiter wahrnehmen, so Rohm abschließend.