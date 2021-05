Ortsvorsteherin Christel Erbacher fungierte als Impulsgeberin für die drei Bücherkoffer in den Bushaltestellen in Dornberg, Rütschdorf und Vollmersdorf. Foto: Adrian Brosch

Höhenorte. (adb) Wer in den Hardheimer Höhenorten spontan Lust auf neuen Lesestoff hat, kann sich in den drei neu aufgestellten Bücherkoffern bedienen: Sie stehen in Dornberg, Rütschdorf und Vollmersdorf jeweils in den Bushaltestellen.

Als Impulsgeberin fungierte Ortsvorsteherin Christel Erbacher, die das Thema bereits vor fünf Jahren in den Ortschaftsrat eingebracht hatte. Als Vorbild dienten vielerorts aufgestellte "Tauschkästen" für Bücher, doch gab es gewisse Anlaufschwierigkeiten: "Selbst ein geeigneter Schrank wäre längst vorhanden gewesen, aber es scheiterte immer wieder an der Suche nach einem öffentlich leicht erreichbaren und zugleich wettergeschützten Platz", sagt sie. Zwar seien die Bushaltestellen bereits mehrfach in die Überlegungen gerückt gewesen, doch konnte man die ursprünglich angedachte "Bücherkommode" dort aus Platzgründen nicht unterbringen.

Dann spielte wie so oft "Kommissar Zufall" die entscheidende Rolle: "Auf meinem Speicher entdeckte ich eher beiläufig alte Koffer, in denen die Bücher meiner Kinder gelagert waren und wusste spontan: Das ist die optimale Lösung!", blickt Christel Erbacher zurück. Gesagt, getan: Nach und nach wurden in den vergangenen Wochen die drei Bushaltestellen mit den gefüllten Bücherkoffern bestückt. Sie beinhalten Bücher aller Genres: "Das Angebot richtet sich an alle Altersklassen und Interessengruppen", stellt die engagierte Ortsvorsteherin klar und verweist auf die von Sachbüchern und Romanen bis hin zu Kinderliteratur reichende Bandbreite.

Besonders im Auge hat sie Feriengäste, die auf nahen Bauernhöfen untergebracht sind: "Oft findet man gerade im Urlaub die Zeit für ein gutes Buch", betont sie. Die Bücherkoffer hätten dabei den Vorteil, dass man das Buch – anders als in einer klassischen Bibliothek – nicht binnen einer vereinbarten Frist zurückgeben müsse, sondern mit nach Hause nehmen und dort in Ruhe zu Ende lesen könne.

"Die Freude am Lesen wecken"

Dennoch wolle man auf keinen Fall mit den beiden Hardheimer Büchereien konkurrieren, wie Erbacher sagt. Ganz im Gegenteil: Sie sucht sogar die Zusammenarbeit und fand in der Gemeindebibliothek bereits einen Partner: "Aus dem Bestand genommene Bücher der Gemeindebibliothek werden uns dankenswerterweise zur Verfügung gestellt", freut sie sich und hofft, durch das neue Projekt "beim einen oder anderen vielleicht auch die Freude am Lesen zu wecken".

Die drei Koffer, die bisher auf gute Resonanz stießen, stehen rund um die Uhr und an sieben Wochentagen zur Verfügung und funktionieren nach dem Prinzip "nimm dir was – leih dir was – bring mir was – schenk mir was". Das bedeutet, dass man sich Bücher entnehmen, aber auch ausgelesene Bücher abgeben könne. "Wir freuen uns über jedes gespendete Buch, aber man sollte im Sinne aller nur Bücher abgeben, die man selbst auch ohne Weiteres in die Hand nehmen würde", hebt die Ortsvorsteherin hervor und plädiert dafür, ausschließlich Bücher und keinen "Krimskrams" aller Art in Form nicht mehr benötigter Gebrauchsartikel anzuliefern. "Das müssten wir ja entsorgen – und wir wollen auch nicht dazu beitragen, dass sich an den Bushaltestellen Müll und Schrott häufen", betont sie. Gleichsam solle man die Bücher nicht einfach "lose ablegen", sondern nach Möglichkeit und Absprache bei ihr oder Petra Hofstetter persönlich abgeben. Selbstverständlich wird der Bestand in allen drei Bücherkoffern regelmäßig aktualisiert, sagt Erbacher. So steht einem Lesevergnügen auf der Hardheimer Höhe nichts mehr im Wege.

Info: Bücher können bei Christel Erbacher, Tel. 06283/8664, oder Petra Hofstetter, Tel. 0160/96665224, abgegeben werden. Die Gemeindebibliothek Hardheim hat dienstags von 17.30 bis 19 Uhr und donnerstags von 15 bis 17 Uhr geöffnet.