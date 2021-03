Hardheim. (pm/dore) In Abstimmung mit der Gemeinde hat der Krankenhausverband Hardheim-Walldürn am vergangenen Donnerstag im Krankenhaus Hardheim ein kommunales Testzentrum mit Corona-Schnelltests in Betrieb genommen. Die Tests finden in der Röntgenabteilung im Krankenhaus statt. Bis gestern Nachmittag um 15 Uhr wurden dort 41 Menschen getestet, 40 mal war das Ergebnis negativ und einmal positiv, wie Eva Berberich von der Verwaltung des Krankenhausverbands mitteilte.

Zu folgenden Zeiten ist den Bürgern die Möglichkeit geboten, sich kostenlos testen zu lassen: Montag bis Freitag von 7.30 Uhr bis 10 Uhr und montags, mittwochs und freitags von 14.30 bis 17 Uhr. Dienstags und donnerstags ist das Nachmittagsangebot auf die Zeit von 17 Uhr bis 19.30 Uhr gelegt, um auch Berufstätigen ein möglichst flexibles Angebot zu machen. Samstag, Sonntag und an Feiertagen besteht die Möglichkeit zur Testung zwischen 14.30 und 17 Uhr.

Das Testzentrum im Krankenhaus ist somit vor allem für Menschen, die unter der Woche weniger Zeit für einen Test haben, eine gute Möglichkeit, sich testen zu lassen. "Am Wochenende wurde das Angebot bislang auch tatsächlich besser angenommen als unter der Woche. Wir gehen davon aus, dass das auch daran liegt, dass es von Montag bis Freitag die Testmöglichkeit auch in der Apotheke, in der Praxis für Innere Medizin und in der Kinderarztpraxis am Steinernen Turm gibt", erklärte Eva Berberich.

Das kommunale Testzentrum bietet die Testmöglichkeit ohne Verpflichtung zur vorherigen Terminvereinbarung an, dies könnte sich allerdings ändern, wenn absehbar ist, in welchem Umfang das kommunale Testzentrum in Anspruch genommen wird und es zu extremen Wartezeiten kommen könnte.

Das Konzept des Testzentrums wird somit an den sich zeigenden Bedarf nach und nach angepasst werden. Als vorrangig anspruchsberechtigt gelten aktuell das Personal aus Schulen und Kindergärten sowie Schülerinnen und Schüler. Beim Testtermin ist ein gültiges Ausweisdokument mitzubringen. Schülerinnen und Schüler, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, müssen zusätzlich eine schriftliche Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten vorlegen oder die Erziehungsberechtigten müssten dabei sein und dieses Einverständnis mündlich abgeben.

Zu den vorrangig berechtigten Personengruppen zählen z. B. auch pflegende Angehörige, Haushaltsangehörige von Schwangeren und Angehörige von Personen mit einem erhöhten Risiko für einen schweren Verlauf nach einer Coronainfektion.

Es können sich aber bis auf weiteres auch alle weiteren Personen mit Arbeits- oder Wohnort Hardheim und seinen Ortsteilen testen lassen.

Zur Testung ist eine Registrierung mit den wesentlichen persönlichen Daten erforderlich. Diese Registrierung erfolgt im Eingangsbereich vor dem Haupteingang des Krankenhauses. Da dort auch der Wartebereich im Freien in einem Zelt ist, sollte dies kleidungstechnisch je nach Witterung berücksichtigt werden. Nach der Testung besteht die Möglichkeit, auf das Ergebnis zu warten und dies auch schriftlich bestätigt zu bekommen oder alternativ, sich das Ergebnis per E-Mail zusenden zu lassen, dann ist keine zusätzliche Wartezeit erforderlich.

Da die Testung im Innenbereich des Krankenhauses vorgenommen wird, ist es erforderlich, eine FFP2-Maske zu tragen. Vor der Testung erfolgt zusätzlich eine Temperaturkontrolle. Personen mit akuten Krankheitssymptomen können ebenso wenig per Schnelltest getestet werden wie Personen, die als Kontaktperson von Infizierten gelten. Diese sollten über die ärztlichen Angebote nach vorheriger Terminvereinbarung einen PCR-Test durchführen lassen.