Hardheim. (ahn/lra) Bereits am Donnerstag teilte das Landratsamt mit, dass sich eine Betreuerin, die im Hort des Walter-Hohmann-Schulzentrums in Hardheim arbeitet, mit dem neuartigen Coronavirus infiziert hatte. Sie war in einem Risikogebiet unterwegs. Dieses war im Neckar-Odenwald-Kreis der erste Fall, von dem eine öffentliche Einrichtung betroffen war. Die Rhein-Neckar-Zeitung hat beim Landratsamt nach weiteren Informationen gefragt.

War am Donnerstag nur davon die Rede, dass die Kinder des Horts auf Anordnung des Gesundheitsamtes des Neckar-Odenwald-Kreises für die Dauer der Inkubationszeit isoliert bleiben müssen, teilte das Landratsamt nun die Zahl der isolierten Kinder mit. "Das Gesundheitsamt des Neckar-Odenwald-Kreises hat nach Bekanntwerden des positiven Falls im Hardheimer Hort die Isolierung von insgesamt 33 Kindern angeordnet." Darüber hinaus hätten auch die Familien der Kinder die Empfehlung erhalten, sich zu isolieren.

Heißt das nun, dass auch alle getestet werden? "Bezüglich der Testung orientiert sich das Gesundheitsamt strikt an den Vorgaben des Robert Koch-Instituts", teilte das Landratsamt mit. Diese Richtlinien besagen, dass nur Kontaktpersonen ersten Grades getestet werden, die innerhalb der Inkubationszeit typische Symptome entwickeln. Als Kontaktperson ersten Grades gelten Personen, die über 15 Minuten hinweg Kontakt von Angesicht zu Angesicht zu einer infizierten Person hatten. Das Gesundheitsamt entscheide nun jeweils im Einzelfall, ob eine Testung vorgenommen wird, informierte das Landratsamt über das weitere Vorgehen.

Darüber hinaus hat man auch Maßnahmen ergriffen, die über den Personenkreis der Kontaktpersonen ersten Grades hinausgehen. So habe die betroffene Betreuerin eine Kontaktliste ausgefüllt, so dass auch deren Kontaktpersonen außerhalb des Horts ebenfalls sowohl informiert als auch isoliert wurden.

Und wie beeinträchtigt dieser Fall die Situation der Notbetreuung in Hardheim? Auswirkungen auf die Notbetreuung habe dieser Fall nicht, wie Hardheims Hauptamtsleiterin Mareike Brawek auf Anfrage der Rhein-Neckar-Zeitung mitteilte. Weder im Hort selbst, in dem es keine Notbetreuung gebe, noch auf die allgemeine Situation der Notbetreuung in Hardheim.

"Die Anfrage für die Notbetreuung ist eher gering. Zwar variieren die Zahlen von Tag zu Tag, aber insgesamt liegen sie im unteren Bereich", so Hauptamtsleiterin Brawek weiter. Und die Fälle, die die Notbetreuung in Anspruch nehmen, seien versorgt. "Es gibt keine größeren Probleme."

Update: Montag, 23. März 2020, 18.23 Uhr

