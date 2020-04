Gerichtstetten. (rüb) Der Hardheimer Ortsteil Gerichtstetten wird mehr und mehr zum Zentrum der alternativen Energieerzeugung. Nur wenige Monate nach der Inbetriebnahme des Bürgerwindparks entsteht derzeit in Sichtweite zu den vier Windrädern ein 4,5 Hektar großer Solarpark, der im Jahr so viel Strom erzeugen soll, wie rund 2000 Haushalte verbrauchen. Der Solarpark, der nächste Woche in Betrieb gehen soll, wird damit laut "Energieatlas Baden-Württemberg" der größte seiner Art im gesamten Landkreis.

Die Arbeiten im Gewann "Goldwiesenweg" am Ortsausgang Richtung Altheim laufen aktuell noch auf Hochtouren. 14.760 Solarmodule werden auf der zuvor landwirtschaftlich genutzten Fläche installiert, wie Iris Rudolph, Pressesprecherin der EVH GmbH, am Montag auf Nachfrage der RNZ erklärte. Die EVH-GmbH ist ein Unternehmen der Stadtwerke-Halle-Gruppe. Bereits seit Jahren ist EVH auf dem Sektor der regenerativen Energien tätig, vor allem in der Gewinnung von Strom aus der Sonnenenergie. Das Unternehmen betreibt neben den Solaranlagen in Halle auch neun Solarparks außerhalb des Firmensitzes, die zusammen 21 Gigawattstunden Strom pro Jahr produzieren. Durch den Solarpark in Gerichtstetten kommen laut Planung weitere 6,2 Gigawattstunden hinzu.

Der Solarpark soll ab nächster Woche Strom erzeugen – und zwar im Jahr so viel, wie rund 2000 Haushalte durchschnittlich verbrauchen. Foto: Rüdiger Busch



Bereits vor rund zehn Jahren hatte die Gemeinde einen Bebauungsplan für das Sondergebiet "Photovoltaik Goldwiesenweg" aufgestellt. Über Jahre waren die Pläne dann in der Schublade verschwunden, ehe der Investor EVH GmbH auf den Plan getreten ist.

Die Photovoltaik hat in Baden-Württemberg einen Anteil von rund neun Prozent an der Bruttostromerzeugung (Stand: 2018). Damit stammt der höchste Anteil der regenerativen Stromerzeugung in Baden-Württemberg aus der Solarenergie. In den letzten Jahren war es aber aufgrund der gesetzlichen Vorgaben um Großprojekte wie Freiflächensolarparks ruhiger geworden. Die grün-schwarze Landesregierung möchte den Ausbau der erneuerbaren Energien aber mit Nachdruck vorantreiben und erlaubt es seit zwei Jahren sogar wieder, in bestimmten Regionen Solarparks auf Acker- oder Grünflächen zu errichten, und zwar, wenn es sich um sogenannte benachteiligte Gebiete handelt, also um landwirtschaftliche Flächen, die sich schwer bewirtschaften lassen.

Allzu lange wird der neue Solarpark aber wohl nicht der größte im Landkreis bleiben: Ebenfalls auf Gemarkung Gerichtstetten, genauer gesagt im Hohenstädter Grund, ist ein Solarpark mit einer Leistung von zehn Megawatt geplant. Vor gut einer Woche hat der Hardheimer Gemeinderat beschlossen, einen Bebauungsplan aufzustellen, der die knapp zwölf Hektar große Fläche als Sondergebiet ausweist. Auch hierbei handelt es sich um ein benachteiligtes Gebiet.