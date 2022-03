Hardheim. (dore) Von Februar 2005 bis Januar 2020 war Lothar Beger, jetziger Verwaltungsleiter des Krankenhausverbands Hardheim-Walldürn, als Hauptamtsleiter der Gemeinde Hardheim tätig, und begleitete die Planungen sowie die Aufstellung der neuen "Ariane V"-Rakete vor zehn Jahren.

Herr Beger, der 17. März 2012 war ein ganz besonderer Tag für Hardheim: Mit dem Modell der "Ariane V" hatte die Erftalgemeinde endlich wieder eine Rakete auf der "Hohmann-Höhe". Wie haben Sie als damaliger Hauptamtsleiter der Gemeinde diesen besonderen Tag erlebt?

Zum einen war der Samstag des damaligen Josefsmarktwochenendes ein traumhafter Frühlingstag, so dass die äußeren Rahmenbedingungen für die spektakuläre Aufstellung nicht besser hätten sein können. Überrascht war ich damals von dem großen Interesse der Bevölkerung, aber auch der verschiedensten Medienvertreter von Tageszeitungen, Radiosendern bis hin zum Regionalfernsehen. So zog bereits der Schwerlasttransport durch den Ortskern viele Schaulustige an und an der "Hohmann-Höhe" herrschte Volksfeststimmung. Es lag natürlich sowohl bei den Zuschauern, als auch bei allen Verantwortlichen Spannung in der Luft, denn solch eine Raketenaufstellung ist ja für niemanden etwas Alltägliches, selbst nicht für die ausführenden Firmen. Und letztlich war es einfach etwas Besonderes, bei der Aufstellung dabei zu sein und die Rakete einschweben zu sehen. Wir hoffen ja, dass das Modell uns alle überleben wird, insofern also ein einzigartiger Moment, bei dem zum Glück auch noch alles gut ging und auch alle Schrauben bis auf den letzten Millimeter gepasst haben.

Von Dezember 2003 bis März 2012 war Hardheim ohne Rakete. Warum hat das so lange gedauert?

Es wurden viele Versuche unternommen, wie man wieder ein angemessenes Monument an der Stelle platzieren könnte. Das reichte von Versuchen der Kontaktaufnahme bis nach Amerika, es gab Angebote von Modellen im Sinne eines "Free-Fall-Towers" mit Rakete aus Vergnügungsparks oder Initiativen heimischer Kunstschaffender und örtlicher Firmen, ein stilisiertes Kunstwerk anstelle eines maßstabsgetreuen Modells zu errichten. Doch entweder scheiterte es an hohen Transportkosten oder an statischen Problemen, weil niemand die Gewähr für die Errichtung übernehmen wollte.

Was gab die Initialzündung für die neue Rakete?

Der damalige Bürgermeister Heribert Fouquet stieß auf einen Artikel in der Rhein-Neckar-Zeitung, in dem von einem Projekt einer Studentengruppe der EADS in Bremen berichtet wurde, die einen identischen Nachbau der "Ariane V" verwirklicht hatten (siehe Artikel oben, Anm. d. Red.). Und seine Kontaktaufnahme führte dann schließlich zur EADS im nahe gelegenen Lampoldshausen. Entscheidend war sicherlich, dass bei der EADS noch Planzeichnungen vorhanden waren und die dortigen Verantwortlichen personelle Unterstützung zusagten. Die Suche nach Firmen, die bereit waren, Teile des Modells zu bauen oder die Statik zu überrechnen, dauerte seine Zeit. Letztlich musste die Finanzierung auch erst auf die Beine gestellt werden und mit entsprechender Überzeugungsarbeit Zuschüsse generiert werden. Die lange Jahre vergebliche Suche nach einer Lösung, dann die Entscheidungsfindung, was ein adäquater Ersatz sein könnte, haben sicherlich die längste Zeit in Anspruch genommen. Der Bau und die vielen Detailabstimmungen haben auch ihre Zeit benötigt, vergleichsweise ging das innerhalb eines halben Jahres aber schnell.

Sie haben die Zeit des Baus der neuen Rakete als Verantwortlicher in der Gemeinde genau miterlebt. Wie war das für Sie?

Ich habe einmal gesagt, ich bin vermutlich der einzige Hauptamtsleiter, der je beim Bau des Modells einer Rakete, die ja ausschließlich der friedlichen Raumfahrt dienen soll, mitwirken durfte. Das war daher schon eine besondere, aber auch aufregende Zeit, weil man mit Fragen konfrontiert wurde, die typischerweise nicht im Stellenprofil eines Verwaltungsbeamten vorkommen. Aber ich habe während des ganzen Projektes immer eine riesige Begeisterung und Freude bei allen Beteiligten verspürt, und viele haben ihre Unterstützung gerne angeboten. Aus meiner Sicht war dies ein echtes Gemeinschaftsprojekt.

War dieses Projekt nicht eine große zusätzliche Belastung zu Ihren eigentlichen Aufgaben in der Verwaltung?

Ja, es war eine Zusatzbelastung zu den alltäglichen Aufgaben, aber im Nachhinein bin ich Bürgermeister Fouquet dankbar, dass er mir dieses einmalige Projekt übertragen und auch das Vertrauen hatte, dass der Bau ein Erfolg wird. Toll war auch die Bereitschaft so vieler einheimischer Firmen, die sich mit großem Engagement und ihren Kompetenzen beim Bau eingebracht haben und damit eine finanzierbare Realisierung erst ermöglicht haben. Ich denke, alle waren stolz, dass wir das als echtes Gemeinschaftswerk hinbekommen haben. Dieser Gemeinschaftsgeist und die Freude über das gelungene Werk waren besonders auch bei der offiziellen Einweihungsfeier zu spüren.