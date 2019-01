Stabwechsel im Rathaus: Bauamtsleiter Friedrich Ansmann (2. v. l.) geht in Ruhestand, Denise Reichert (2. v. r.) tritt die Nachfolge an. Beste Wünsche gab es von Anette Mayerhöfer (Leitung der Geschäftsstelle des Gemeinderats), Bürgermeister Volker Rohm, Hauptamtsleiter Lothar Beger und Kämmerer Bernd Schretzmann (v. l.). Foto: Rüdiger Busch

Hardheim. (rüb) Die erste Ratssitzung des neuen Jahres begann mit einer personellen Veränderung. Betroffen waren aber nicht die Reihen des Gemeinderats, sondern die Verwaltungsseite: Erstmals nahm die neue Leiterin des Bauamts, Denise Reichert, an einer Sitzung des Gremiums teil. Bürgermeister Volker Rohm begrüßte die neue Amtsleiterin und verabschiedete Gemeindeamtsrat Friedrich Ansmann mit dem Dank für sein 47-jähriges Wirken im öffentlichen Dienst in den Ruhestand.

Friedrich Ansmann begann 1970 eine Verwaltungslehre bei der damaligen Gemeinde Rippberg, von wo er zum Landratsamt nach Buchen wechselte. 1973 legte er die Laufbahnprüfung für den mittleren Dienst ab. Von 1973 bis 1975 arbeitete er für das Regierungspräsidium Karlsruhe. Es folgten der Wehrdienst und eine Tätigkeit beim Straßenbauamt Heidelberg (1976 bis 1979), ehe er im Mai 1979 ins Bauverwaltungsamt der Gemeinde Hardheim wechselte. 1992 erfolgte die Eingruppierung in den gehobenen Dienst, und seit 2001 ist Friedrich Ansmann Leiter des Bauamts und bautechnischer Geschäftsführer des Abwasserzweckverbands Hardheim-Höpfingen, ehe er zum 1. Februar 2018 in den Ruhestand geht.

Beim Blick auf die bedeutendsten Baumaßnahmen in Ansmanns Zeit als Bauamtsleiter zählte Bürgermeister Rohm u. a. folgende Projekte auf: So würden die Sanierungen "Doggenbrunnen" und "Ortskern Gerichtstetten" ebenso seine Handschrift tragen wie die Erweiterungen der Baugebiete "Trieb", "Achtzehnmorgen" in Schweinberg und "Vordere Steinig" in Gerichtstetten, der Ausbau der Ortsdurchfahrten oder die Neuordnung der Wasserversorgung.

"Du hinterlässt große Fußstapfen", sagte Volker Rohm zum scheidenden Bauamtsleiter, den er als "loyalen Mitarbeiter und Mitdenker" sowie als guten Berater bezeichnete. Mit besten Wünschen für den Ruhestand verabschiedete der Bürgermeister Friedrich Ansmann und stellte dessen Nachfolgerin vor, die im Juli vom Gemeinderat zur neuen Bauamtsleiterin bestimmt worden war.

Denise Reichert stammt aus Hettstadt bei Würzburg und hat nach ihrem Abitur 2011 am Deutschhaus-Gymnasium in Würzburg den Berufsweg als Architektin eingeschlagen. 2015 hat sie an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Würzburg zunächst ihren Bachelor of Engineering abgelegt und im direkten Anschluss noch das Masterstudium im Bereich Integrales Planen und Bauen begonnen. Seit 2016 hat Denise Reichert den Master of Engineering in der Tasche. Vor ihrem Dienstantritt bei der Gemeinde Hardheim am 1. Januar war sie als Fachplanerin und Brandschutzbeauftragte bei einem Fachbüro für Brandschutzplanung beschäftigt.

Bei ihrer Präsentation habe sie den Gemeinderat mit ihren Kompetenzen in der Bauleitplanung und im Bereich der städtebaulichen Entwicklung überzeugt. Bürgermeister Rohm stellte zudem ihre Kenntnisse im vorbeugenden Brandschutz heraus. Zudem ist Denise Reichert ehrenamtlich in der Freiwilligen Feuerwehr in Hardheim aktiv - was kurz darauf nicht zu überhören war, als ihr Piepser sich lautstark bemerkbar machte. Zum Glück handelte es sich nur um eine Probealarmierung.

Bürgermeister Rohm gab der neuen Amtsleiterin, die nach der Einarbeitungszeit mit ihrem Vorgänger nun ab 1. Februar in der alleinigen Verantwortung steht, beste Wünsche mit auf den Weg.