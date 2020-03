Die frühere Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen gab am 6. Dezember 2018 bei einem Besuch des Ausbildungszentrums Munster in Niedersachsen die Aufstellung des sechsten Panzerbataillons in Hardheim bekannt. Foto: Rüdiger Busch

Hardheim. (ahn) "Gerne hätte ich Sie anlässlich der Indienststellung des Panzerbataillons 363 im Verantwortungsbereich der zehnten Panzerdivision am 3. April in Hardheim begrüßt", teilt Generalmajor Harald Gante in einem Schreiben mit. Doch vor dem Hintergrund der Ausbreitung des Coronavirus müssen nun die Feierlichkeiten ausfallen. Zu dem Aufstellungsappell hatte sich auch Bundesministerin der Verteidigung Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) angekündigt.

Seit 1. Oktober befindet sich das Panzerbataillon 363 an der Carl-Schurz-Kaserne in Aufstellung. Am 6. Dezember 2018 hatte die damalige Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen bei einem Besuch des Ausbildungszentrums Munster in Niedersachsen die für Hardheim und Umgebung frohe Botschaft verkündet, dass die Bundeswehr ein sechstes Panzerbataillon aufstellen wird, und zwar in Hardheim. Der Bund spart dabei nicht an Investitionen. Er steckt 55 Millionen Euro in den Standort, dessen Schließung 2011 bekannt gegeben worden war.

Über 450 Soldaten wird das Panzerbataillon 363 am Ende des Aufstellungsprozesses, das voraussichtlich 2022 ist, umfassen. Dazu kommen noch 44 Kampfpanzer vom Typ "Leopard 2", die dann in Hardheim stationiert sein sollen.

Für Freitag, 3. April, war eigentlich der große Tag geplant: Hier sollte das Panzerbataillon 363 mit einem öffentlichen Aufstellungsappell in Dienst gestellt werden. Dazu hatte sich hoher Besuch angekündigt: Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer wollte an diesem Tag nach Hardheim kommen, wie die CDU-Bundestagsabgeordneten Nina Warken und Alois Gerig am 4. März mitteilten.

Das war allerdings, bevor das Coronavirus so richtig in Deutschland und in der Region ankam. Nun sagt man vor den veränderten Vorzeichen die Feierlichkeiten ab. "Die aktuelle Situation bezüglich der Coronapandemie erfordert einen sensiblen und präventiven Umgang mit unserem wertvollsten Gut – der Gesundheit", schreibt Generalmajor Harald Gante. "Daher ist es sehr bedauerlich, trifft allerdings sicherlich auf Ihr Verständnis, diese Veranstaltung mit der Öffentlichkeit absagen zu müssen", heißt es weiterhin in dem Schreiben aus Veitshöchheim.

Bürgermeister Volker Rohm sagte: "Die Absage des Aufstellungsappells ist für alle Beteiligten schmerzlich, zeigt aber, welch durchgreifende Maßnahmen zur Verlangsamung der Pandemie mit den Coronaviren notwendig sind. In der Verantwortung für Zivilbevölkerung wie Soldaten kann ich die Entscheidung nicht nur verstehen, sondern respektiere sie als einzig richtigen Schritt und deutliches Zeichen für Soldaten und Bevölkerung, dass wir uns in einem Ausnahmezustand befinden – selbst wenn das bei vielen noch nicht angekommen scheint. Ich bin sicher, wir werden die Indienststellung und Patenschaftsübernahme durch den Landkreis in besseren Zeiten im gebührenden Umfang nachholen. Jetzt gilt es, sich den Herausforderungen für die Gemeinden, die Gesellschaft und jeden Einzelnen zu stellen und als Verwaltung die öffentliche Ordnung und das gemeindliche Leben bestmöglich zu sichern und zu erhalten."