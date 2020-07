Schweinberg. (RNZ) "Safari-Tour 2020", so lautet in diesem Jahr das Motto beim Maislabyrinth der Familie Mohr in Schweinberg. Das Motiv zeigt einen Safari-Jeep und verschiedene Tiere in einer typisch afrikanischen Steppen-Landschaft. Nach sehr akribischer Planung wurde das Bild in aufwendiger, mehrwöchiger Handarbeit in das Maisfeld übertragen.

Geöffnet ist das Labyrinth von Sonntag, 26. Juli, bis einschließlich 13. September jeden Samstag und Sonntag von 10 bis 19.30 Uhr (oder nach Absprache unter Tel. 06283/8529 unter der Woche).

Das Labyrinth hat eine Gesamtgröße von fast 30.000 Quadratmetern, was in etwa einer Größe von vier Fußball-Feldern entspricht. Erfahrungsgemäß dauert der Aufenthalt im Labyrinth etwa ein bis zwei Stunden, um die zehn versteckten Stationen zu finden. Hat man alle Stationen gefunden, ergibt sich am Ende ein Lösungswort und man nimmt an einem Gewinnspiel teil, bei dem es tolle Preise zu gewinnen gibt.

Festes Schuhwerk ist beim Labyrinth-Besuch Pflicht. Ebenso sind bei sonnigem Wetter eine Kopfbedeckung und Getränke für die Kinder empfehlenswert. Getränke können entweder von zu Hause mitgebracht oder auch vor Ort am Kiosk erworben werden. Es wird gebeten, außerhalb des Labyrinths keine eigenen Speisen und Getränke zu verzehren. Im Biergarten/Kiosk der Familie Mohr wird für das leibliche Wohl gesorgt (Verschiedene warme und kalte Speisen, Erfrischungsgetränke, Kaffee, Kuchen und Eis/Eiskaffee). Für die Kinder gibt es auf dem Bauernhof – neben dem Labyrinth-Besuch – noch viele verschiedene Tiere zu entdecken, eine große überdachte Stroh-Hüpfburg und einen kleinen Kinderspielplatz zum Austoben. Kinder bis drei Jahr zahlen keinen Eintritt, Kinder von vier bis 13 Jahren einen ermäßigten sowie Jugendliche und Erwachsene den vollen Preis.

Die Familie Mohr bietet außerdem an, Kindergeburtstage auf dem Hof zu feiern. Hier werden zwei verschiedene Komplett-Pakete mit Labyrinth-Besuch plus Essen, Trinken und ein Eis angeboten. Das Geburtstagskind hat dabei freien Eintritt (bei mindestens fünf Kindern) und erhält eine kleine Überraschung. Die Termine müssen mindestens fünf Tage vorher unter Tel. 06283/8529 reserviert werden.

Aufgrund der Corona-Problematik führt die Familie Mohr in diesem Jahr keine Events durch, bei denen viele Personen auf engem Raum in der Bauernstube zusammensitzen, wie z.B. beim "Brunch auf dem Bauernhof" oder "Churrasco-Grillabend". Auf Anmeldung wird jedoch jeden Sonntag während der Labyrinth-Zeit für kleinere Gruppen ein Genießer-Frühstück angeboten. Der Biergarten bzw. die Bauernstube ist ganz normal zu den Öffnungszeiten des Mais-Labyrinths geöffnet. Die allgemein gültigen Hygiene- und Abstandsregelungen sind zu beachten.

Info: Weitere Bilder gibt es unter facebook/Maislabyrinth Schweinberg.