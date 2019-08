Hardheim. (dore) Seit dieser Woche rollen die Bagger für das neue Baugebiet "Trieb II": Die Erschließungsarbeiten für den ersten Bauabschnitt haben begonnen. Auf Nachfrage der RNZ teilte Bauamtsleiterin Denise Reichert mit, dass die Erdarbeiten noch bis Ende nächster Woche andauern. Danach sollen die Arbeiten an der Kanalisation beginnen.

Ziel sei es, so Reichert, mit den Erschließungsarbeiten noch in diesem Jahr fertig zu werden. "Aber wir müssen sehen, wie alles vorangeht." Im Anschluss findet die Vermessung des Baugebietes statt. Ab Anfang nächsten Jahres sollen dann neue Häuser gebaut werden können. Im ersten Bauabschnitt werden insgesamt 18 Grundstücke geschaffen.

Mit der derzeitigen Nachfrage an Bauplätzen könnten schon fast alle Grundstücke bebaut werden. "Aktuell gibt es für den ersten Bauabschnitt 14 Bauplatzinteressenten", erklärte Reichert. Die Kosten für die Erschließung des ersten Bauabschnitts belaufen sich auf 1.088.083 Euro. Die Firma Konrad-Bau aus Lauda-Königshofen führt die Arbeiten durch.

Das Baugebiet "Trieb II" wird in mehreren Bauabschnitten erschlossen. Wie viele das genau sein werden, könne die Gemeinde Hardheim aktuell noch nicht sagen. Es sollen zwischen 75 und 85 Bauplätze mit einer Größe zwischen 500 und 870 Quadratmetern entstehen - je nachdem, ob sich die Interessenten für Einfamilien- oder Doppelhäuser entscheiden. Acht Bauplätze können mit Doppelhäusern bebaut werden. Insgesamt seien 16 Doppelhaushälften möglich, so Reichert. Zehn Bauplätze werden sich in einem Mischgebiet, die anderen in einem allgemeinen Wohngebiet befinden.