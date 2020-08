Von Rüdiger Busch

Hardheim-Poppenhausen. Wer hat recht? Wie so oft im Leben sind beide Parteien davon überzeugt, dass sie alles richtig gemacht haben. Eine objektive Antwort zu finden, ist fast unmöglich. Denn es gibt – ebenfalls wie so oft im Leben – nicht nur Schwarz und Weiß, sondern eine Vielzahl an Grautönen dazwischen.

Wer der Verlierer der ganzen Auseinandersetzung ist, steht dagegen zweifellos fest: Schäfer Karl-Heinz Neugebauer und sein Mitarbeiter Dzemal Toromanovic. Seit 2014 hat der 66-jährige Neugebauer die Beweidung des Naturschutzgebiets "Wacholderheide, Wurmberg und Brücklein" und weiterer Flächen in Hardheim übernommen. Seinen Ende 2019 auslaufenden Vertrag hat das Landratsamt nicht verlängert. Weshalb? Darüber gibt es unterschiedliche Ansichten.

"Es ist bedauerlich, dass es so weit gekommen ist", sagt der in Poppenhausen (Landkreis Schweinfurt) lebende Schäfer. Noch 2018 habe ihm das Landratsamt zusätzliche Weideflächen in Aussicht gestellt, dann sei alles über Bord geworfen worden. Dabei hat er – aus seiner Sicht – alles richtig gemacht und sich sogar an die Empfehlung des Landratsamts gehalten, sich eine Fachkraft aus dem Ausland zu besorgen.

Hintergrund sind gesundheitliche Probleme, ausgelöst durch eine Borreliose in Folge eines Zeckenbisses. Da sich sein Sohn Andreas zuhause um den Grünlandbetrieb kümmert, stand er als Hilfe nicht oder nur stark eingeschränkt zur Verfügung. Deshalb hatte sich der Schäfer im Winter 2018/2019 an die Behörde gewandt. Diese hatte ihm daraufhin geantwortet, dass kein anderer Schäfereibetrieb als Nachfolger zur Verfügung stehe. "Im Sinne des Naturschutzgedankens" bat das Landratsamt Neugebauer darum, weiterzumachen und dafür nach anderen Lösungen zu suchen, beispielsweise eine Fachkraft aus dem Ausland einzustellen, die den 66-Jährigen bei körperlichen Arbeiten entlasten könnte.

Diesen Vorschlag griff Karl-Heinz Neugebauer auf und fand in Bosnien Hilfe in Person des 31-jährigen Schäfers Dzemal Toromanovic, mit dem er sich fortan um die Weideflächen in Hardheim und in Höpfingen kümmerte. Bei der Überwindung der bürokratischen Hürden setzten sich sogar der damalige Hardheimer Pfarrer Andreas Rapp und Höpfingens Bürgermeister Adalbert Hauck für den Schäfer und seinen bosnischen Mitarbeiter ein.

Fortan kümmerten sich Neugebauer und Toromanovic gemeinsam um die rund 300 Tiere starke Herde. Sie gründeten eine GbR (Gesellschaft bürgerlichen Rechts), um ihre Zusammenarbeit auch rechtlich auf sichere Füße zu stellen. "Wir wollen langfristig zusammenarbeiten", fasst Neugebauer das gemeinsame Ziel zusammen. Doch das ist nun akut bedroht.

Schäfer und ihre Herden leisten wertvolle Naturschutzarbeit – auch im Naturschutzgebiet bei Hardheim. Foto: Joachim Casel

Denn "aus heiterem Himmel" – so hat es zumindest Karl-Heinz Neugebauer empfunden – hat ihm das Landratsamt den auslaufenden Vertrag nicht verlängert. In einem Schreiben der Behörde vom 3. Februar heißt es unter anderem, dass Neugebauer selbst dem Landschaftserhaltungsverband telefonisch mitgeteilt habe, dass er gesundheitlich nicht mehr in der Lage sei, die Schäferei selbst auszuüben. Außerdem sei sein GbR-Partner Toromanovic fachlich und aufgrund mangelnder Deutschkenntnisse nicht in der Lage, die Schäferei eigenverantwortlich auszuüben.

"Ich habe aber nie gesagt, dass ich die Aufgaben nicht mehr erledigen kann", sagt Neugebauer im Gespräch mit der RNZ. Was der 66-Jährige überhaupt nicht verstehen kann: Im selben Schreiben drückt das Landratsamt die Hoffnung aus, dass sein bosnischer Partner "uns als Fachkraft für die Landschaftspflege im Neckar-Odenwald-Kreis erhalten" bleibt. Gleichzeitig würden sie ihm die fachlichen Kenntnisse absprechen, die Schäferei zu betreiben. "Das ist doch ein Widerspruch!" Außerdem sei er selbst als erfahrener Schäfer weiterhin dabei und könne ihm bei der weiteren Einarbeitung helfen.

Auf den komplexen Sachverhalt angesprochen, hat das Landratsamt der RNZ folgende Antwort gegeben: "Wir können bestätigen, dass ein Vertrag nach der Landschaftspflegerichtlinie über Weideflächen in Hardheim zum regulärem Laufzeitende am 31. Dezember 2019 ausgelaufen ist. Den Abschluss eines Neuvertrags mit dem bisherigen Vertragspartner strebt das Landratsamt nicht an. Ein Rechtsanspruch des bisherigen Vertragspartners auf Basis früherer Verträge besteht nicht. Der Grund für die nicht vorgenommene Vertragsverlängerung lag in der Unsicherheit, ob der bisherige Vertragspartner in der Lage gewesen wäre, die Vertragsinhalte bis zum Ende der fünfjährigen Laufzeit zu erfüllen. Diese Entscheidung beruhte auf entsprechenden, wechselnden Informationen zur Weiterführung des Betriebs, die der Vertragsnehmer selbst dem Landratsamt vorgetragen hatte. Die dem Vertragspartner eingeräumte Gelegenheit, die Bedenken des Landratsamts zu entkräften, wurde nicht ergriffen. Ein weiterer Vertrag über die Beweidung der Zwetschgenanlage Höpfingen wurde vom Vertragspartner ohne Angabe von Gründen vorzeitig gekündigt. Übergangsweise gibt es für die Flächen derzeit eine Beauftragung an einen anderen Schäfer."

Karl-Heinz Neugebauer kann das nicht verstehen: "Man hätte Dzemal eine Chance geben müssen, denn er lebt für die Schafe und die Schäferei. So geht man nicht mit Menschen um." Klar ist aber auch: Das Landratsamt, das in früheren Schreiben Neugebauers Arbeit noch gelobt hatte, wird seine Meinung nicht völlig ohne Grund geändert haben. Wer recht hat, ist dann am Ende egal. Dass eine zuvor so gute Zusammenarbeit mit verbrannter Erde endet, ist die Tragik.