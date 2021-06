Hardheim. (jam) Die Gefriertruhe taut ab, der Ventilator steht still – in Hardheim war am Donnerstag kurz nach 13 Uhr der Strom weg. Doch der Blackout währte nicht lang. Bereits eine halbe Stunde später gingen in den ersten Häusern die Elektrogeräte wieder an, viele weitere folgten bis etwa 15 Uhr.

Die Firma Gebrüder Eirich Elektrizitätswerk, die in Hardheim für die letzte Meile der Stromversorgung verantwortlich zeichnet, hatte zeitnah reagiert und ihre Monteure ins Feld geschickt. Eine Sprecherin des Unternehmens erklärte gegenüber der RNZ, dass der temporäre Stromausfall wahrscheinlich auf einen Kabelschaden zurückgehe.

Wenig später stand fest: Ein Bagger hatte bei Grabungsarbeiten in der Miltenberger Straße ein 20-Kilovolt-Kabel beschädigt. Wie Michael Seyfried, Prokurist des Hardheimer Netzbetreibers, berichtet, kam es daraufhin zu einer Notabschaltung.

Der Fehler ist nun zwar lokalisiert, die Reparatur des Kabels dauert aber laut Seyfried voraussichtlich bis Samstag. Zum Redaktionsschluss waren noch ein Haus und die Kläranlage vom Stromnetz abgeschnitten. In Letzterer stellte ein Notstromaggregat den Betrieb sicher.

Update: Donnerstag, 17. Juni 2021, 15:49 Uhr