Hardheim. (jam) "Das ist unser Beitrag zu einer einvernehmlichen Lösung." So stellte Bürgermeister Volker Rohm am Freitag ein neues Teilstück des Schnitzwegs vor, den der Bauhof am Donnerstag auf einem gemeindeeigenen Grundstück eingerichtet hat. Die Alternativroute durch die Hofackergärten soll es den Bürgern weiterhin ermöglichen, den Trampelpfad zwischen Gartenstraße und Steingasse zu benutzen, nachdem ein Originalstück des Wegs für ein privates Bauvorhaben aufgegeben werden muss.

Das neue rund 70 Meter lange Teilstück, das etwa 20 Meter südlich des ursprünglichen Eingangs in der Steingasse beginnt, sieht Rohm als "Angebot der Gemeinde an die Nutzer". Der provisorische Weg ist etwa 1,5 Meter breit – und damit breiter als das Originalstück, das er ersetzt. Zwar bezeichneten sowohl Rohm als auch Bauamtsleiter Daniel Emmenecker die Begehbarkeit des neuen Teilstücks als "nicht optimal", beide merkten jedoch an, dass der weitere Verlauf des Gartenwegs mit seinen Stolperfallen und bei Regen rutschigen Stellen ebenfalls nicht für jedermann gangbar ist. "Die Hackschnitzel sind nicht unsere bevorzugte Lösung, aber so ist der Weg immer noch besser begehbar als auf Geschmiere und Dreck", sagt Emmenecker. Er geht davon aus, dass sich die Hackschnitzel mit der Zeit "noch etwas setzen" und sie dann "für alles mit Rädern einfacher zu befahren sind".

Der Bürgermeister hofft, dass die Anwohner und Nutzer des Trampelpfads damit den guten Willen der Gemeinde erkennen. "Wir wollen niemandem etwas Böses, sondern einfach nur das Projekt ,Erfapark‘ umsetzen", betont Volker Rohm im Gespräch mit der RNZ. Gleichzeitig merkt er an, dass mit der Alternativroute kein Wegerecht festgeschrieben werde. Denn mit einem solchen würde sich die Gemeinde selbst Sand ins Getriebe streuen und ihre weiteren Pläne für das Areal zwischen Steingasse und Gartenstraße erschweren: "Nach der Vergrößerung des Erfaparks sollen die Gartengrundstücke, von denen drei Viertel gar nicht erschlossen sind, als innerörtliches Baugebiet ausgewiesen werden", hatte Rohm bereits im April bei einer Gemeinderatssitzung bekannt gegeben.

Bis dahin kann der Schnitzweg, der parallel zur Ortsdurchfahrt der B27 verläuft, aber weiterhin vielen Hardheimern unter anderem als Abkürzung zum Norma-Markt oder zum Friedhof dienen. Der inoffizielle Weg stand zuletzt im Fokus, weil sein Schicksal eng an das Millionenprojekt "Erfapark" geknüpft ist. Denn damit das Unternehmen Schoofs Immobilien auf dem Parkplatz des Erfaparks einen neuen Lebensmittelmarkt errichten kann, sollen zunächst zwei Wohnhäuser in der Steingasse abgebrochen werden. Einer der beiden Eigentümer möchte dafür einen Steinwurf weiter am Schnitzweg neu bauen. Doch gegen das Bauvorhaben hatte sich nach dem grünen Licht im Gemeinderat Widerstand geregt.

Bereits damals hatte der stellvertretende Bauamtsleiter Bernhard Popp die nun ergriffene Alternativlösung vorgeschlagen, einen provisorischen Weg auf einem benachbarten Grundstück in der Steingasse einzurichten. Dennoch starteten Anwohner auf Initiative von Klaus Sauer eine Unterschriftenaktion für den Erhalt des Schnitzwegs und warben in Leserbriefen und der Fragestunde des Gemeinderats für ihre Sache.

Der Kampf um die rund 50 Meter Trampelpfad tobte so heftig, dass sich sogar der Investor Schoof einschaltete und vor den möglichen Folgen warnte, wenn das Wohnhaus in der Steingasse aufgrund des "Schnitzwegs" nicht wie geplant gebaut werden kann. Schoofs: "Der Erwerb eines Privathauses ist davon abhängig, dass ein Tauschgeschäft stattfindet. Wenn dieses Tauschgeschäft scheitert, können auch die Pläne der Sanierung des Erfaparks scheitern." Diese Gefahr schätzte der Erfapark-Eigentümer bereits im Juli als gering ein.

Mit dem neuen Teilstück, das den Fortbestand des Gartenwegs sichert, hat die Gemeinde gezeigt, dass sie die Situation nach all dem Hype um den Schnitzweg deeskalieren möchte. "Es ist nun an der Zeit, wieder auf die Sachebene zurückzukehren", betont Rohm.