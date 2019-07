Hardheim. (dore) Zwei Überraschungen gab es zwar, da Umweltminister Franz Untersteller "aus dringenden terminlichen Gründen" den Förderbescheid über 6,85 Millionen Euro für die Erweiterung der Kläranlage nicht persönlich übergeben konnte und auch der Vorsitzende des Abwasserzweckverbandes Hardheim-Höpfingen (AZV), Volker Rohm, aus gesundheitlichen Gründen nicht anwesend war. Ansonsten lief aber alles planmäßig ab: Das wichtige Dokument überreichte der Staatssekretär des Umweltministeriums, Dr. Andre Baumann, vor den Projektbearbeitern und Ehrengästen aus dem Regierungspräsidium sowie der lokalen Politik an den stellvertretenden Vorsitzenden des AZV, Adalbert Hauck.

Das Fördergeld fließt in ein neues Klärbecken. Die förderfähigen Baukosten dafür betragen 8,57 Millionen Euro. Im zweiten Bauabschnitt wird die bestehende Kläranlage auf den neuesten Stand gebracht. In einem dritten Schritt stehen Restarbeiten an. Insgesamt belaufen sich die Kosten auf 13,2 Millionen Euro.

"13 Millionen Euro sind eine Summe, die der Abwasserzweckverband nicht alleine hätte stemmen können", betonte Adalbert Hauck und dankte daher insbesondere Dr. Baumann für die Förderung durch das Land. Das Geld komme in gute Hände, jeder Euro sei gut angelegtes Geld für sauberes Wasser. Gefördert würden nur die Kosten für die neue Technik, die Sanierungskosten übernimmt der Abwasserzweckverband.

Dr. Andre Baumann, Staatssekretär des Umweltministeriums (r.), übergab in Vertretung des Umweltministers Franz Untersteller den Förderbescheid über 6,85 Millionen Euro an den stellvertretenden Vorsitzenden des Abwasserzweckverbands Hardheim-Höpfingen, Adalbert Hauck.

Staatssekretär Dr. Andre Baumann blickte kurz zurück in die 1970er/1980er Jahre, als teilweise Schaumkronen auf den Gewässern hierzulande getrieben seien. Damals sei es eine große Herausforderung gewesen, die Gewässer sauber zu bekommen. Mithilfe der Kläranlagen, wie jener in Hardheim, sei dies aber gelungen. Gleichwohl gebe es in einigen Bereichen, z.B. bei der Nährstoffbelastung der Gewässer, noch einiges zu verbessern. Es gelte, Reinigungsstufen weiter auszubauen. Die Kläranlage Hardheim werde nun nach 32 Jahren auf den neuesten Stand gebracht, eine Maßnahme, die für die Umwelt von großer Bedeutung sei. Es sei wichtig, dass kleine Gemeinden finanziell unterstützt werden, das habe in Baden-Württemberg auch Verfassungsrang.

Bundestagsabgeordneter Alois Gerig sagte: "13 Millionen sind eine erhebliche Summe, es ist ein mutiger Schritt des Abwasserzweckverbands in Zeiten knapper Finanzmittel, so viel Geld in die Hand zu nehmen." Es gebe optisch für die Repräsentation schönere Projekte, aber nur wenige, die so wichtig seien wie die Erneuerung der Kläranlage.

Landrat Dr. Achim Brötel, zugleich Vorsitzender des Zweckverbands Tierische Nebenprodukte Neckar-Franken (ZTN), erklärte: "Als absoluter Großkunde mit Abwässern, die etwa 15.000 Einwohnerwerten entsprechen, haben wir ein evidentes Interesse daran, dass die Verbandskläranlage so erweitert wird, dass sie den heutigen Anforderungen an die Abwasserreinigung und Betriebssicherheit genügt." Zwischen dem Abwasserzweckverband und dem ZTN sei vereinbart worden, dass sich der ZTN voraussichtlich mit rund 2,2 Millionen Euro an den Kosten beteiligen werde.

Florian Peter Müller, Geschäftsführer vom beauftragten Ingenieurbüro Müller und Partner, erklärte: "Man muss die Maßnahme neben der technischen Seite auch von der Umweltseite mit der besonderen Lage in drei Schutzgebieten betrachten: Naturpark Neckartal-Odenwald, FFH- und Landschaftsschutzgebiet Erfatal." Die Erfa sei zudem ein "reißender Bach", die Kläranlage müsse vor Starkregenereignissen entsprechend z.b. durch Böschungen gesichert werden, damit es nicht zu Überschwemmungen komme. Bis Ende des Jahres solle die Ausschreibungsplanung abgeschlossen sein, im Januar könne dann mit den ersten Baumaßnahmen begonnen werden. Der erste Bauabschnitt soll innerhalb von 20 Monaten vollendet sein. Nach den dann folgenden Erneuerungen am Bestand sei die Anlage bestens für die Zukunft aufgestellt.

Manfred Gerger, Verfahrensingenieur und Projektleiter vom Ingenieurbüro Müller und Partner, verdeutlichte, dass die Erneuerung des alten Klärbeckens unabdinglich sei: "Der Zustand ist schlecht, man bekäme hier in einigen Jahren Probleme." Die bisher angewandte, chemische Phosphatelimination sei zwar nicht umweltproblematisch, doch bei der Reinigungsform kämen zu einem kleinen Teil unerwünschte Schwermetalle mit in das Wasser und man führe Salze zu, die man nicht unbedingt haben wolle. Deshalb werde eine biologische Phosphatelimination eingerichtet. Die Zufahrt besonders für Lkw sei eng, deshalb sei die neue Zuwegung unbedingt nötig. Die technische Ausrüstung werde komplett erneuert: unter anderem eine Belüftung, Berührwerke und eine neue Elektrounterstation, von wo die Abläufe gesteuert werden, werden eingerichtet. "Die Elektrik auf der gesamten Anlage wird neu sein." Für eine mögliche weitere Reinigungsstufe bleibe ausreichend Platz.