Bisher zeige keiner der positiv getesteten Bewohner des Pflegeheims Haus am Limes in Walldürn Symptome, teilte Andreas Lang,Referent Unternehmenskommunikation bei der Johannes-Diakonie, am gestrigen Freitagnachmittag mit. Foto: Adrian Brosch

Walldürn. (pm/ahn) 27 Bewohner und acht Mitarbeiter des Walldürner Wohn- und Pflegeheims Haus am Limes der Johannes-Diakonie Mosbach wurden am gestrigen Freitag bei einer breit angelegten Testung positiv auf Corona getestet, wie das Gesundheitsamt des Neckar-Odenwald-Kreises mitteilte. Bereits am Montag seien dort vier Infektionen aufgetreten, wie das Landratsamt informierte. Das Gesundheitsamt stehe weiterhin in enger Abstimmung mit der Leitung der Einrichtung, wo aber die erforderlichen Maßnahmen zur Eindämmung des Virus bereits veranlasst worden seien.

Das Geschehen im Wohn- und Pflegeheim sei gestern sehr dynamisch gewesen, da man im Laufe des Tages die Bewohner und Mitarbeiter mit Schnelltests überprüft habe, wie Andreas Lang, Referent Unternehmenskommunikation bei der Johannes-Diakonie, auf Anfrage der RNZ mitteilte. Deshalb gab er als Zahlen 26 Bewohner und 13 Mitarbeiter an, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Die Schnelltests gehen allerdings nicht in die Statistik des Gesundheitsamts ein. "Wir haben nun natürlich entsprechende Maßnahmen in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt eingeleitet", berichtete Lang. So befänden sich alle positiven Bewohner in Quarantäne, innerhalb der Gruppe oder der Zimmer. Zudem überwache man alle negativ Getesteten.

Im Haus am Limes leben zurzeit 58 Bewohner, um die sich 60 Mitarbeiter kümmern. Die Einrichtung ist in einen Wohnbereich und einen Bereich, in dem sich ein Wohn-Pflegeheim befindet, aufgeteilt. Von dem Corona-Ausbruch sei vor allem das Wohn-Pflegeheim betroffen, im Wohnbereich gebe es einen Fall, so Lang.

"Bisher zeigt keiner der Bewohner Symptome", teilte er am gestrigen Nachmittag mit. "Darüber sind wir sehr froh, auch wenn wir uns natürlich nicht in falscher Sicherheit wiegen dürfen." Auch von den positiv getesteten Mitarbeitern habe keiner schwere Symptome.