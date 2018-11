Buchen. (PM/rüb) Seit 20 Jahren ist er nun unterwegs, der Mann aus Bad Reichenhall, und irgendwo zwischen Bob Dylan, Johnny Cash und einem bayerischen Wilderer ist Hans Söllner zu verorten. Er singt in der Songwriter-Tradition mit amerikanischer Direktheit, mit großem musikalischem Instinkt und so, als seien freiheitssuchende Pioniere in die Alpen zurückgekehrt. Am Dienstag, 22. Januar, kommt er in die Stadthalle.

Söllners Blick aufs Leben ist unbestechlich: Er will in einer gerechten Welt leben und seine Wut auf die, die diese Welt und ihre Lebewesen zerstören wollen, kommt mit Urgewalt. "Wir haben vergessen, dass wir die einzige Spezies sind, die sich dazu entscheiden kann, etwas zu verändern. Wir können das Elend beenden, bevor das Elend uns beendet. Ich versuche an das Gute zu glauben, auch wenn mir das nicht immer gelingt und ich immer wieder in meinen Liedern unsere Verlogenheit zeige", sagt Söllner.

Trotzdem oder gerade deshalb ist die Hoffnung immer die größte Kraft in seinen Liedern, sind Zärtlichkeit und Liebe immer stärker als die Wut oder die Verzweiflung. Aber wehe denen, die den Begriff von Freiheit missbrauchen, oder Söllners ureigenste Freiheit beschneiden wollen; seine Direktheit und Grobheit kann gnadenlos sein.

In seiner Sprache, die nicht nur ein bisschen Bayern spielen will, lebt Söllner mit aller Kraft und unglaublichem Nachdruck. Hans Söllner jault und flüstert, schreit und schimpft, spricht und erzählt, lacht und grinst, macht einen traurig oder fröhlich, treibt einen voran und hält einen fest. Eindringlich, genau, unerbittlich und immer im Rhythmus des Lebens.

"Genug", so lautet der Titel von Hans Söllners neuem Album. Foto: rnz

Nach sechsjähriger Pause hat er nun ein neues Album veröffentlicht: "Genug". Hat er genug von der Welt, von der Ungerechtigkeit, dem Hass? Oder kündigt er damit seinen Abschied an? In einem Interview hat er vor Kurzem gesagt, es sei sein letztes Album. Es wäre schade, denn auch die jüngste Veröffentlichung enthält einige Perlen, wie das wunderschön sentimentale "Lotta", das er zur Geburt seiner Enkeltochter geschrieben hat.

Bis auf den Bonustrack, den er gemeinsam mit "Banda Internationale" aufgenommen hat, bietet "Genug" Söllner pur - ohne Schnickschnack, nur Gesang und Gitarre. Humorvoll-derbe Stücke wie "McMoerfi" wechseln sich ab mit nachdenklichen Liedern über den Umgang der Menschen mit der Natur ("Untersberg II") und Hilfesuchenden ("Flucht"). Er zeigt Haltung und wütet in "Rassist" gegen Ausgrenzung und Menschenverachtung.

Zur Höchstform läuft er aber im Titelsong auf, in dem er voller Inbrunst und Wut religiösen Fanatismus anprangert und sich direkt an die verblendeten Täter wendet: "Euer Gott ist eine Schaufel, eure Dummheit euer Grab!"

Info: Karten für das Konzert von Hans Söllner am 22. Januar in Buchen gibt es in den RNZ-Geschäftsstellen in Buchen und Mosbach.