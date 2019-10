Höpfingen. (adb) In allen Variationen waren sie am Sonntag zu bewundern, die Traditionsfarben der HSV-Raute: Weiß, Blau und Schwarz an Schals, Mützen und Trikots, Wandpostern, Fahnen und Wimpeln kündigten dem Besucher im "Ochsen" von weither an, dass sich der HSV-Stammtisch "Nordbadisches Elbufer" trifft. Die Fußballfreunde freuten sich über hohen Besuch: Ersatztorwart Julian Pollersbeck und Teammanager Jürgen Ahlert waren von Hamburg nach Höpfingen gereist.

Fanclub-Vorsitzender Lothar Harlacher freute sich, dass seine Einladung angenommen wurde: "Zweimal pro Jahr können sich offizielle HSV-Fanclubs wie unserer für den Besuch von Spielern bewerben - seit unserer Gründung im September 2002 haben wir es Jahr für Jahr versucht, jetzt hat es endlich geklappt", erklärte Harlacher. Gegen Mittag stieg die Vorfreude ins schier Unermessliche: "Das ,Nordbadische Elbufer’, wo ist es?", rief Lothar Harlacher. Prompt kam das Echo der restlos begeisterten Fans zurück: "Hier!", erwiderten die HSV’ler.

Beim Fachsimpeln: Fanclub-Vorsitzender Lothar Harlacher (l.) interviewte den Teammanager des HSV, Jürgen Ahlert. Fotos: Adrian Brosch

Dass der HSV als der Verein mit der längsten Bundesliga-Tradition - von der Ligagründung im Jahre 1963 bis zum Abstieg 2018 spielten die "Nordlichter" ununterbrochen in der Bundesliga - die Menschen auf besondere Weise verbindet, zeigte neben dem breiten Altersspektrum vom Kind bis zum Senior auch das herzliche Ambiente: So wurden gemeinsam HSV-Fangesänge angestimmt, während Lothar Harlacher weiter an der Stimmungsschraube drehte.

"Der Besuch ist eine tolle Auszeichnung für unseren Fanclub", betonte er und erklärte, dass die Hamburger eigentlich keine so weite Reise für Fanbesuche aufnehmen würden - immerhin trennen die Hansestadt rund 600 Kilometer vom beschaulichen "Höpfi". Normalerweise läge die Grenze für Fanbesuche bei etwa 300 Kilometern. "Das ist aller Ehren wert und kommt ganz bestimmt von Herzen", zeigte Harlacher auf und dankte seinen "rührigen Geistern im Hintergrund" namens Heiko und Martina Seitz, Wolfgang König, Horst Stolz, Hazel Hetzler, Werner Eiermann und Kevin Harlacher für ihre bemerkenswerte Unterstützung.

Bevor es ans Fachsimpeln und Plaudern bei Kaffee und Kuchen ging, kam es noch zu einer erfreulichen Überraschung: Vertreter des befreundeten Amorbacher HSV-Fanclubs überreichten Harlacher eine Spende zur Weitergabe an den Ambulanten Kinderhospizdienst, der vom "Nordbadischen Elbufer" Jahr für Jahr unterstützt wird. "Das ist ein Glückstag für jeden", freute sich Harlacher und dankte für die Zuwendung.

Die Zeit bis zum Eintreffen der Herren Pollersbeck und Ahlert verkürzte die reichhaltig gedeckte Kaffeetafel, ehe der hohe Besuch aus dem hohen Norden zu den donnernden Fangesängen und der eingängigen Torhymne "Auf geht’s, Hamburg!" den Schankraum des "Ochsen" beschritt. Nun stellte Lothar Harlacher das "Nordbadische Elbufer" vor und stellte humorig klar, dass man es in Höpfingen - von wenigen Ausnahmen abgesehen - nicht mit Schwaben zu tun habe, sondern mit "Badensern". Und zwar mit solchen, die mit dem HSV leben, leiden und lieben: "Wir sind HSV’ler mit dem ganzen Herzen", stellte er klar und erinnerte nicht ohne Stolz an 15 bis 20 pro Saison besuchte Spiele und die regelmäßigen Stammtische im "Ochsen".

Im Anschluss stellten sich Julian Pollersbeck und Jürgen Ahlert, der ursprünglich den Posten eines Busfahrers ausübte, ehe er zum Mannschaftsbetreuer avancierte, den Fragen Lothar Harlachers. Souverän und freundlich sowie mit mancher launigen Anekdote beantworteten die Hamburger die Fragen, während selbst altgediente HSV-Fans etwas Neues über ihre Lieblinge und ihren Verein lernen konnten.

Natürlich nahmen sich Pollersbeck und Ahlers auch viel Zeit für ihre Fans, denen sie sich volksnah und freundschaftlich präsentierten: Auf den Eintrag ins Fanbuch folgten viele persönliche Gespräche, Erinnerungsfotos und natürlich eine ausgedehnte Autogrammstunde. So nahm man nach rund zwei Stunden nicht nur von Fußballern Abschied, sondern auch von neuen Bekanntschaften der angenehmsten Sorte.