Buchen. (kn) "Wie langsam du auch läufst - du schlägst alle, die zu Hause bleiben!", so der Motivationsspruch von Schirmherr Bürgermeister Roland Burger zum "Halloween-Lauf", den der TSV Buchen mit seinen Abteilungen Leichtathletik, Handball, Schwimmen/Triathlon in Zusammenarbeit mit mehreren Sponsoren am Mittwochabend bereits zum 10. Mal austrug.

Diesen Motivationsschub haben sich schließlich auch wieder zahlreiche Läuferinnen und Läufer zu Herzen genommen und sind in Buchens Innenstadt gekommen, um an diesem nächtlichen Spektakel teilzunehmen.

Ob verkleidet oder einfach im sportlichen Outfit, ein Verkleidungszwang ist für diese Veranstaltung nicht erforderlich, zählte einmal mehr die Freude an der Bewegung und letztlich auch das schöne Gefühl, etwas für Körper und Geist getan zu haben.

Nicht nur die Läufer nahmen das Angebot dankend an, sondern auch die Zuschauer gaben dem Spektakel das richtige Ambiente.

Damit war alles bestens, als der Vorsitzende des TSV, Kurt Bonaszewski, pünktlich um 17.10 Uhr die Bambinis - angefeuert von den Zuschauern am Straßenrand - auf die 600 Meter verkürzte "Bambini-Runde" schickte, im Schlepptau die Walkinggruppe und ihren 50 Minuten Stadtwalking.

In den anschließenden Schülerläufen stand der sportliche Ehrgeiz den Läuferinnen und Läufern förmlich ins Gesicht geschrieben und die kämpften auf dem Rundkurs durch Buchens Innenstadt um jeden Platz, um sich einen der vielen interessanten Preise, Medaillen, Pokale und Sonderpreise zu sichern. Neu im Programm waren der Firmenlauf sowie die Behördenwertung im "Jedermannlauf" mit Sonderpreisen für das Team mit den meisten Teilnehmern.

Dichtes Gedränge herrschte am Start zum Hauptlauf, der das sportliche Geschehen schließlich abrundete. Der knapp zehn Kilometer lange Lauf durch die Innenstadt stellte so manchen Teilnehmer dann doch vor enorme sportliche Herausforderungen, die allerdings mit Unterstützung der Zuschauer gut bewältigt wurden.

Ganz nach dem Motto: "Dabei sein ist alles", wurden auch die Nachzügler unter dem Beifall des Publikums ins Ziel begleitet, während die Verpflegungsstationen dafür sorgten, dass alle Teilnehmer und sowie das Publikum mit Essen und Getränken versorgt wurden.

Am Ende resümierte man seitens des Veranstalters auch bei der neuerlichen Auflage wieder einen reibungslosen Ablauf, den auch der ambitionierte Hobbyläufer Bürgermeister Roland Burger so zusammenfasste: "Der Schmerz geht, der Stolz bleibt!"