Von Martin Bernhard

Buchen-Hainstadt/Mosbach. Als bei "Blackout Eventmanagement" in Hainstadt im vergangenen Frühjahr mehrere hundert Aufträge wegen der Coronakrise wegbrachen, hätte Inhaber Manfred Schwing jammern und seine Mitarbeiter entlassen oder in Kurzarbeit schicken können. Er hätte sich auf staatliche Hilfsmaßnahmen verlassen und abwarten können. Nach einer kurzen Phase des Schocks wurde er stattdessen kreativ. Heute beschäftigt das Unternehmen mehr als 170 Mitarbeiter und leistet wertvolle Arbeit bei der Bekämpfung der Pandemie.

Kurz nach dem Pressegespräch besteigt Manfred Schwing einen Lkw und fährt nach Papenburg im Emsland. Dort produziert die Meyer-Werft im Auftrag der Reederei "Aida Cruises" neue Kreuzfahrtschiffe. Manfred Schwing bringt dringend benötigte Bauteile dorthin. Er macht diese 550 Kilometer lange Fahrt gern; deshalb ist sie Chefsache. "Natürlich freuen wir uns alle darauf, wenn wir wieder unserem ursprünglichen Geschäft nachgehen können", sagt er. Denn nicht nur er, sondern auch seine Stammbelegschaft von 23 Mitarbeitern ist teilweise seit Jahren mit Leidenschaft im Eventmanagement tätig.

Nach der Gründung der Firma im Jahr 2008 hatte Schwing das Leistungsangebot von "Blackout" nach und nach ausgebaut. Er übernahm nicht nur die Technik bei Veranstaltungen, sondern auch die konzeptionelle Planung und baute eine eigene Sparte im Bereich Veranstaltungssicherheit auf. Er bedruckte für seine Kunden Textilien und lieferte das passende Werbedesign. Zu "Blackout"-Kunden zählen zum Beispiel die deutsche Hip-Hop-Gruppe "Fünf Sterne deluxe", "Voice of Germany" sowie Bands und Veranstalter aus der Hard- und Heavy-Metal-Szene. So erwarb sich das "Blackout"-Team eine hohe Expertise im Bereich Organisation und Projektmanagement. Genau diese Kompetenzen kommen ihm jetzt zugute.

Manfred Schwing, Gründer und Geschäftsführer von „Blackout Eventmanagement“ in Hainstadt. Foto: Martin Bernhard

Schon im Laufe des Aprils des vergangenen Jahres baute "Blackout" in der Firmenhalle im Gewerbepark Hainstadt ein modernes Streaming-Studio auf. Das Team entwickelte ein ausgefeiltes Hygienekonzept inklusive regelmäßiger Corona-Schnelltests für innerbetriebliche Abläufe und erweiterte dies bei den Live-Streams auf den Umgang mit externem Personal. Unter der Marke "Corona Concerts" produzierte das Unternehmen in Hainstadt unter anderem Acts mit dem "Voice of Germany"-Gewinner Andreas Kümmert mit Band, mit "X-Factor"-Gewinner "EES & Yes-Ja-Band", mit der Rockabilly-Band "Boppn’B" und der Leipziger Band "Stilbruch". Weit über 100.000 Zuschauer erreichte "Blackout" mit seinen gestreamten Produktionen. Im Nachgang solcher Veranstaltungen erstellte das Team aus Hainstadt auch professionelle Musikvideos, erhielt Aufträge für virtuelle Firmenveranstaltungen, für Online-Zaubershows und für das Drehen von Produktvideos bis hin zu Fernseh-Werbespots.

Um alle seine Mitarbeiter bezahlen zu können, wurde Manfred Schwing außerdem im Bereich der Arbeitnehmerüberlassung aktiv. So lieh er seine Mitarbeiter an Bau- und andere Handwerksunternehmen in der Region aus. Teile seines Fuhrparks einschließlich Fahrer vermietete er an andere Firmen. So konnte er mit seinem Team pandemie- oder krankheitsbedingte Ausfälle bei Betrieben abfangen. Zudem nutzte Schwing die Zeit zur Weiterbildung seiner Mitarbeiter. Auch nahm er individuelle Schutzausrüstungen in seinen Werbe- und Textilbereich auf.

Deshalb war "Blackout" in der Lage, systemrelevanten Einrichtungen Material und erforderliche Ausrüstung anzubieten. "Blackout" baute zunächst für Krankenhäuser in Buchen, Mosbach, Eberbach, Tauberbischofsheim und Bad Mergentheim, später auch im Vogelsbergkreis, Fieberambulanzen, Abstrichzentren oder Impfzentren auf.

"Blackout"-Mitarbeiter übernehmen derzeit in den Impfzentren Alsfeld (Hessen), Bad Mergentheim und Mosbach die Bereiche Verwaltung, Empfang und Gästebetreuung und tragen mit ihrer Expertise zur Besucherlenkung und Prozessoptimierung bei. Außerdem kümmern sie sich um die Sicherheit einiger dieser Einrichtungen. Für ihre Arbeit, für die gute Organisation und die Freundlichkeit, mit der sie die zu Impfenden empfangen und betreuen, erhalten die "Blackout"-Mitarbeiter viel Lob.

23 Beschäftigte vor Corona, einschließlich Auszubildender und Minijobber – heute über 170, davon mehr als hundert befristete Vollzeitstellen, lautet Manfred Schwings vorläufige Bilanz. Hinzu kommen etwa weitere 70 bei Subunternehmen. "Und wir stellen täglich drei bis fünf neue Leute ein", sagt er. Diese setzt er hauptsächlich in den Impfzentren ein. "Denn dort hat man einen Riesen-Papieraufwand." Er habe alles dafür getan, dass es seine Firma auch noch in Zukunft geben werde. "Die Aussicht für unsere Branche ist eher düster und kompliziert", stellt er fest. "Wir werden aber insgesamt mit einem blauen Auge aus der Krise herausgehen."