Hainstadt. (RNZ) Seine Heimatgemeinde Hainstadt und viele Menschen in der Region trauern um Pfarrer Alfons Erbacher. Der weithin bekannte und geschätzte Geistliche Rat ist am Mittwoch im Alter von 96 Jahren gestorben.

Alfons Erbacher wurde am 6. März 1926 in Hainstadt geboren. Er wuchs auf dem landwirtschaftlichen Hof seiner Eltern auf und besuchte das Gymnasium in Tauberbischofsheim. Wie bei vielen Menschen seiner Generation war auch für ihn der Zweite Weltkrieg ein einschneidendes Erlebnis. Nach den schlimmen Erfahrungen an der Front musste er nach Kriegsende das Los der Kriegsgefangenschaft in Frankreich erleiden. Die Erfahrungen aus dieser Zeit, Hunger und Entbehrung, prägten sein Leben.

Nach der Entlassung studierte er in Freiburg Theologie und wurde 1952 zum Priester geweiht. Nach Kaplansjahren in Eubigheim, Lauda und Mannheim-Waldhof fand er seine Berufung in der Krankenseelsorge. Am Theresien-Krankenhaus in Mannheim war er geistlicher Rektor eines Konventes von über 100 Ordensschwestern. Dabei war er stets umsorgt von seiner Schwester Hedwig.

Schon früh erkannte er, in den beiden christlichen Kirchen nicht das Trennende, sondern das Verbindende zu suchen und praktizierte bereits in den 1960er Jahren eine Ökumene. Für Erbacher stand der Mensch im Mittelpunkt der Seelsorge, ungeachtet so mancher amtlicher Lehrmeinungen.

Mit Erreichen des Pensionsalters zog es Erbacher 1993 in seine Heimat Hainstadt zurück, wo er mit ungebremstem Elan in der Seelsorge vor Ort und in den umliegenden Gemeinden bis ins hohe Alter von 89 Jahren tätig war. Die hohe Wertschätzung, die er genoss, wurde beispielsweise an seinem 90. Geburtstag deutlich, als ihm zahlreiche Mitbürger, Vereine und Gruppen gratulierten. In den Grußreden wurde sein besonderes Wesen, das Ruhe, Fröhlichkeit und Freude in sich vereine, ebenso herausgestellt wie sein großes und vielfältiges Engagement.