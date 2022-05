Hainstadt. (rüb) Noch hat sich auf dem Welscheberg bei Hainstadt kein Windrad gedreht, und schon gibt es Überlegungen, den Windpark auszubauen. Dies bestätigte der Projektierer, die Firma Abo-Wind aus Wiesbaden, auf RNZ-Nachfrage. Um wie viele Windräder es dabei geht, dazu wollte das Unternehmen keine Angaben machen, da die Gespräche erst am Anfang stünden. Erst am Mittwoch war bekannt geworden, dass Abo-Wind die in Bau befindlichen vier Anlagen an die Hamburger CEE Group verkauft hat.

Angesprochen auf eine mögliche Erweiterung antwortete Pressesprecher Dr. Daniel Duben: "In der Tat gibt es solche Überlegungen. Wir sind dazu gerade in Gesprächen mit der Stadt sowie mit Flächenbesitzern." Hintergrund sei ein sich veränderndes gesellschaftliches sowie politisches Klima hinsichtlich des Ausbaus der Windkraft – sowohl lokal als auch auf Landes- und Bundesebene. "Der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine hat vielen vor Augen geführt, dass es Alternativen zu Energie aus Russland geben muss. Windkraft ist die günstigste Art, Strom zu produzieren – lokal und sauber", erklärte das Unternehmen, das weltweit Wind- und Solarparks, Batterie- und Wasserstoffprojekte plant und errichtet.

"Vor diesem Hintergrund sind wir mit der Erweiterungsidee auf die Stadt Buchen sowie Flächeneigentümer zugegangen und prüfen derzeit die Potenziale für einen zweiten Bauabschnitt rund um die aktuell in Bau befindlichen Windkraftanlagen bei Hainstadt", betonte Dr. Duben. Der Planungsstand hierzu sei noch nicht weit fortgeschritten und stecke noch in den Kinderschuhen. Deshalb könne er auch noch keine Angaben dazu machen, um wie viele Anlagen es letztlich gehen wird.

Da Bund und Land beim Ausbau der Windkraft aufs Gaspedal drücken, ist davon auszugehen, dass eine mögliche Erweiterung schneller verwirklicht werden kann als der erste Bauabschnitt: Da mehrere Gerichte über die Genehmigung entscheiden mussten, vergingen zwischen dem Bauantrag und dem Baubeginn sechs Jahre.

Zu den vier Anlagen, die gerade gebaut werden, gibt es ebenfalls Neues zu vermelden: Da einige Buchener Vereine und Verbände nach Möglichkeiten der Beteiligung nachgefragt haben, hat Abo-Wind die Beteiligungsmöglichkeiten auch für juristische Personen (Vereine, Verbände, Firmen) geöffnet. "Wir freuen uns sehr über das Interesse und ermöglichen nun auch Buchener Vereinen, Verbänden und Firmen eine Beteiligung", sagt Projektleiter Elmar Holz. Für die juristischen Personen gelten die gleichen Konditionen wie für natürliche Personen. Auch sie können sich bis zum 31. Mai auf www.beteiligung.abo-wind.com unverbindlich registrieren und Interesse bekunden, Beträge zwischen 500 und 10.000 Euro anzulegen. Nur wer bis dahin Interesse bekundet hat, erhält voraussichtlich im Frühsommer die Gelegenheit, das geplante Nachrangdarlehen der Abo-Wind Bürgerbeteiligung GmbH & Co. KG tatsächlich zu zeichnen.