Hainstadt. (rüb) Bei diesem Anblick blutet Naturfreunden das Herz: Fast alle Bäume rund um das Feuchtbiotop wurden gefällt und die Büsche entfernt. Doch zum Glück gibt es Entwarnung: Die Rodungsarbeiten sind kein Ausdruck blinder Zerstörungswut, sondern sie sollen dem Erhalt des wertvollen Naturrefugiums dienen, wie die Rhein-Neckar-Zeitung inzwischen erfahren hat.

Doch der Reihe nach: Nach dem Leserbrief von Peter Mayer über den Kahlschlag am Feuchtbiotop zwischen Hainstadt und Walldürn hat sich die RNZ vor Ort ein Bild gemacht. Es sieht dort in der Tat verheerend aus. Doch der Eindruck täuscht zum Glück, wie Pressesprecher Bernard Gualdi von Braas-Monier betont: "Wir können Herrn Mayer sowie alle Ihre Leser beruhigen." Denn: "Die Maßnahme war mit der unteren und der oberen Naturschutzbehörde abgestimmt und wurde von uns in Zusammenarbeit mit dem Landschaftserhaltungsverband durchgeführt."

Die Maßnahme sei zudem absolut nötig gewesen, versichert Gualdi: "Mit den Arbeiten hat unser Unternehmen die Pflicht und Auflage erfüllt, das Biotop zu pflegen, um es vor der Verschlammung und Versandung zu schützen. Selbstverständlich wurden die Maßnahmen vorab mit den Behörden abgestimmt."

Nur die Baumstümpfe erinnern noch an die einstige Pflanzenpracht. Foto: Rüdiger Busch

Dies bestätigt auch das Landratsamt: "Bei den Rodungsarbeiten ... handelt es sich um eine zwischen der Firma Braas-Monier, den zuständigen Behörden des Landratsamtes und des Regierungspräsidiums Karlsruhe sowie dem Landschaftserhaltungsverband und den Naturschutzverbänden abgestimmte Maßnahme als Teil eines naturschutzfachlichen Gesamtkonzepts zur Rekultivierung der Tongrube Hainstadt. Ziel der Maßnahme ist es unter anderem, die dortigen Feuchtlebensräume in ihrer Funktion als Amphibienlaichgewässer zu optimieren beziehungsweise wiederherzustellen."

Statt die Natur zu zerstören, soll das Kleinod durch die Maßnahme also dauerhaft gesichert werden. Der Anblick ist zwar jetzt immer noch verstörend. Doch das Wissen darum, dass es hier bald schon wieder blüht, dass die Wasservögel ein Plätzchen zum Auftanken finden, Frösche und Lurche einen Lebensraum und Hasen ein Versteck, das stimmt doch froh.

Und wer genau hinhört, kann zwischen dem Zirpen der Insekten und dem Singen der Vögel einen Frosch quaken hören. Die Tiere wurden wohl doch nicht vertrieben. Da lacht das Herz des Naturfreundes.