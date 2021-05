Von Rüdiger Busch

Hainstadt. Dieses Fleckchen Erde ist wie geschaffen für die ebenso spannenden wie ambitionierten Pläne: Auf der weitläufigen Grünfläche hinter der Kirche in Hainstadt wird seit Dienstag das "Projekt Wiese" des Dekanats Mosbach-Buchen mit Leben erfüllt. Dort entsteht in den nächsten Wochen und Monaten ein Ort der Begegnung mit einem Pavillon und Elementen eines Niedrigseilgartens. Rund 80.000 Euro werden – auch dank einer großzügigen Förderung der Erzdiözese Freiburg – investiert.

"Wir wollen ein erlebnispädagogisches Angebot schaffen, das Erfahrungen ermöglichen will, die neue Zugänge zu existenziellen Fragen des Lebens eröffnen", erklärt Jugendreferent Carsten Pfeiffer, der den Start des Projektes gemeinsam mit seinem Team aus ehren- und hauptamtlichen Mitarbeitenden in den vergangenen Monaten vorbereitet hat.

Spatenstich bei Schmuddelwetter: Dekanatsratsvorsitzende Elisabeth Hell, Jugendreferent Carsten Pfeiffer und Jugendseelsorger Julian Donner. Foto: Busch

Die Änfange reichen aber sogar mehr als zwei Jahre zurück: "Als ich mit der Idee angekommen bin, wollte man mich zunächst für verrückt erklären", erinnert sich Jugendseelsorger Julian Donner lachend. Donner, der sich bereits während des Studiums theoretisch und als Erlebnispädagoge praktisch mit der Verknüpfung von Glaube und Erlebnispädagogik auseinandergesetzt hat, brachte das Thema 2019 ins Jugendpastorale Team Odenwald-Tauber (JPT) ein. Für verrückt erklärt wurde Donner dann aber nicht – im Gegenteil: Schnell wurde daraus eine Herzensangelegenheit für alle Mitstreiter.

Gemeinsam mit Jugendreferent Michael Miltenberger und einer Arbeitsgruppe aus mehreren Mitarbeitern des JPT wurden aus der Idee erste konkrete Überlegungen entwickelt. Diese Überlegungen wurden anschließend den Verantwortlichen im Dekanat, im Bistum, der Abteilung Jugendpastoral und vielen Menschen in der Region vorgestellt und stießen auf großes Interesse und auf Unterstützung.

"Auch wenn das Projekt aus der Jugendpastoral kommt und eher am Rande der Erzdiözese verortet ist, wird es ein Angebot für die gesamte Erzdiözese", verdeutlicht Carsten Pfeiffer. "Die Wiese bietet erlebnispädagogische Räume, die von ganz unterschiedlichen Gruppen genutzt werden können. Ein Klausurtag eines Pfarrgemeinderates, ein Kurs zur Ehevorbereitung, eine Jugendgruppe, ein Trauerseminar – vieles ist denkbar, und fast alles ist möglich", führt der Jugendreferent aus. Das unterstreicht auch Dekanatsratsvorsitzende Elisabeth Hell, die im Projekt Wiese ein Angebot für alle Generationen sieht: "Es ist auch für Erwachsene ungemein wertvoll!"

Damit das mit ganz unterschiedlichen Gruppen funktionieren kann, hat das Wiesenteam einige verschiedene erlebnispädagogische Bausteine vorbereitet, aus denen in Absprache mit den Gruppen ein passendes Programm gestaltet werden kann.

Noch ist auf der Baustelle wenig zu sehen, doch in den Köpfen der Verantwortlichen und im Lageplan ist das, was hier entstehen soll, deutlich zu erkennen. "Hier kommt der Pavillon hin", sagt Pfeiffer und zeigt auf ein Teilstück, in dem der Baggerfahrer der Firma Henn gerade vorsichtig die Grasnarbe abträgt – aufmerksam beobachtet von Grabungstechnikerin Sarah Rudolf vom Landesamt für Denkmalpflege.

Hintergrund Grabungstechnikerin Sarah Rudolf vom Landesamt für Denkmalpflege überwacht die Erdarbeiten hinter der Kirche in Hainstadt. Was genau ist die Aufgabe der Denkmalbehörde in diesem Fall, nach was wird gesucht? Wir haben bei der Pressestelle nachgefragt: "Die Archäologische Denkmalpflege begleitet die Arbeiten, da im Bereich der heutigen Kirche mit Denkmalsubstanz der mittelalterlichen und [+] Lesen Sie mehr Grabungstechnikerin Sarah Rudolf vom Landesamt für Denkmalpflege überwacht die Erdarbeiten hinter der Kirche in Hainstadt. Was genau ist die Aufgabe der Denkmalbehörde in diesem Fall, nach was wird gesucht? Wir haben bei der Pressestelle nachgefragt: "Die Archäologische Denkmalpflege begleitet die Arbeiten, da im Bereich der heutigen Kirche mit Denkmalsubstanz der mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Vorgängerbauten sowie der mittelalterlichen Siedlung zu rechnen ist. Aufgabe des Landesamts für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart ist in diesem Fall die Dokumentation möglicher archäologischer Befunde und Funde. Bis zum jetzigen Zeitpunkt gibt es keine archäologisch relevanten Entdeckungen, das heißt, die Bauarbeiten können wie geplant weitergehen." rüb

[-] Weniger anzeigen

Zentrales Element der Wiese wird der Pavillon, der die Möglichkeiten bietet, sich zu treffen und ins Gespräch zu kommen. Darüber hinaus wird die Infrastruktur des benachbarten Jugendhauses mit genutzt werden. Das Dach des neun mal neun Meter großen Pavillons wird aus vier Glaselementen bestehen, die ein Kreuz sichtbar machen. Auch eine Feuerstelle ist vorgesehen, um den gemeinsamen Tag gemütlich ausklingen zu lassen. Im Pavillon gibt es ferner eine Reihe von Elementen, die aufgebaut werden können, wie etwa einen Parcours aus Seilen und Slacklines oder ein Spinnennetz.

Auf der Wiese sind mehrere feste Elemente geplant wie zum Beispiel "Zig Zag" (Balancierübung), der "Vertrauensfall" (sich in die Arme der anderen Gruppenmitglieder fallen lassen), die "Rakete" (als Gruppe einen Autoreifen über einen senkrechten Stamm heben), der "Bulldogreifen" (durchklettern des Reifens durch möglichst viele Teilnehmer der Gruppe) oder den "Säureteich" (bergen eines Gegenstands, ohne den "Säureteich" zu berühren). Außerdem gibt es mobile Elemente wie eine Murmelbahn, ein Barfußlabyrinth oder ein Puzzle.

Ein Besuch auf der Wiese soll für die Gruppen mehr sein als ein Ausflug in einen Niedrigseilgarten. "Klettergärten gibt es viele. Ein auf die Bedürfnisse, Themen und Besonderheiten der kirchlichen Jugendarbeit abgestimmtes Projekt, das kostengünstig sowohl von Ehrenamtlichen als auch von Hauptamtlichen genutzt werden kann, ist nicht nur in unserer Region einmalig", erklären die Initiatoren."Auf der Wiese geht es immer auch um Inhalte: Was gibt mir Halt im Leben? Was gibt es für Ankerpunkte? Diese Fragen nimmt man von einem Besuch auf unserer Wiese mit – und vielleicht hat man auch schon die ein oder andere Antwort gefunden", wünscht sich Pfeiffer.

Das Investitionsvolumen belief sich ursprünglich auf rund 70.000 Euro. Nun steigen die Kosten etwas, vor allem durch den Mehraufwand bei den Erdarbeiten durch die archäologische Begleitung. 50.000 Euro kommen aus dem Innovationsfond der Erzdiözese Freiburg, den Rest tragen weitere kirchliche und weltliche Institutionen.

Ursprünglich war die Einweihung für 25. April geplant. Da es sich bei dem Areal hinter der Kirche um ein archäologisches Schutzgebiet handelt und deshalb Untersuchungen notwendig wurden, hat sich der Zeitplan aber verschoben. Nun soll am Samstag, 12. Juni, ein Ausbildungstag für die aktuell rund 30 "Wiesenteamer" stattfinden – weitere Menschen, die die Wiese mitgestalten wollen, sind übrigens willkommen. Die offizielle Einweihung ist dann für 26. September vorgesehen.

"Es ist überwältigend, dass es jetzt losgeht", freut sich Carsten Pfeiffer, der das Projekt Wiese seit Dezember betreut. Und Ideengeber Julian Donner, der Buchen im Sommer verlassen und als Leiter der Diözesanstelle "Berufe der Kirche" in Freiburg tätig sein wird, findet es einfach nur "wunderschön" zu sehen, wie aus seiner Vision Wirklichkeit wird. Nicht jeder der Visionen hat, läuft Gefahr, für verrückt erklärt zu werden ...