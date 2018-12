Hardheim. (pol/rl) In Abfallcontainer geworfene Feuerwerkskörper an der Grundschule sorgten am Freitagnachtmittag für Aufregung. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Vermutlich hatten Jugendliche die verbotenen Objekte am unteren Ausgang des Walter-Hohmann-Schulzentrums in die Container geworfen. Das setzte das Altpapier im Müll in Brand. Zufällig entdeckte eine Reinigungskraft der Schule das Feuer und löschte es. Durch das schnelle Eingreifen wurde Schlimmeres verhindert, hieß es. Es entstand nur geringer Sachschaden.

Die Zündler verewigten sich zusätzlich noch mit Edding-Schmierereien wie dem Schriftzug "Pyros" an der Altpapiertonne und an der Eingangstüre der Schule.