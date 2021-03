Hardheim-Gerichtstetten. (dore) Kinder, die schaukeln, klettern und herumtollen, sind in den Pausen nichts Neues, dennoch ergibt sich seit Montag ein völlig ungewohntes Bild auf den Schulhöfen der Grundschulen: Nach der Coronaverordnung des Landes müssen sie nun allesamt medizinische Masken tragen. Den ganzen Schultag über herrscht Maskenpflicht, auch draußen, wenn dabei der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann. Die RNZ hat sich mit der Schulleiterin der Grundschule Gerichtstetten, Daniela Taranto, darüber unterhalten, wie das vor Ort umgesetzt wird und wie Schüler und Lehrer damit zurechtkommen.

"Wir sind stolz auf unsere Schüler, wie sie sich an die Regeln halten. Sie machen das richtig toll", erklärt Taranto. Alle Kinder seien gleich am Montag mit den vorgeschriebenen medizinischen Masken erschienen, nachdem die Eltern am Wochenende einen entsprechenden Brief mit dem Verweis auf die Maskenpflicht erhalten hatten. Sie lobte in diesem Zusammenhang die Eltern, die dabei gut mitgemacht und die Kinder angewiesen hätten.

Verstöße gegen die Maskenpflicht habe es von keinem Kind gegeben, im Gegenteil: "Sie sorgen sich darum, ob sie alles richtig machen, fragen sogar nach, ob sie die Maske absetzen dürfen, um etwas zu trinken", so die Schulleiterin. Das Wichtigste sei für sie und ihre Lehrerkollegen dann, dass sie den Kindern die Sorgen nehmen und sagten, dass sie dafür natürlich die Maske absetzen dürfen. "Und das kurze Lächeln in den Gesichtern der Kinder freut uns dann auch."

Ganz nachvollziehen könnten die Lehrer und die Schüler allerdings nicht, dass die Maskenpflicht auch in der Pause draußen auf dem Schulhof gilt. Es sei denn, der Mindestabstand von 1,5 Metern wird eingehalten, wie es in der neuen Coronaverordnung heißt. Doch wo ist das schon realistisch, wenn die Kinder sich in der Pause (verständlicherweise) bewegen und austoben wollen? "Die Regelung im Freien haben wir nicht ganz verstanden", sagt Taranto. Angesichts der verschärften Regeln hätten sich die Schüler gefragt, ob sie zuvor etwas falsch gemacht hätten. Bislang hatten sie Masken (auch nicht-medizinische waren erlaubt) nur in Gängen innerhalb des Gebäudes tragen müssen. "Wir haben oft gelüftet, so wie das den Vorgaben entsprach", stellt Taranto klar.

Die neuen Regeln belasten die Kinder auf jeden Fall: "Nicht unbedingt in der Pause beim Spielen, aber vor allem wenn sie stundenlang im Unterricht mit der Maske sitzen." Die Schüler der ersten und zweiten Klasse müssen nun 24 Schulstunden und die Dritt- sowie Viertklässler 26 Schulstunden in der Woche (zuzüglich der Pausen) Masken tragen. Da könne es schon sein, dass manche schlechter Luft bekämen bzw. Probleme damit hätten. Bei manchen Kindern seien die Masken nach dem langen Tragen auch ziemlich verschwitzt. "Ob das hygienisch so einwandfrei ist, weiß ich auch nicht." Und vielleicht werde es auch machen schwindelig. Wie die Kinder mit den Masken zurechtkämen, werde sich erst in den nächsten Wochen zeigen.

Die Eltern seien geteilter Meinung, was die Maskenpflicht ihrer Kinder betreffe: "Die eine Hälfte sagt: ,Gut, dass ihr das jetzt macht‘, die andere findet es nicht gut", erklärt Taranto. Von den 38 Schülern an der Grundschule Gerichtstetten seien drei vom Präsenzunterricht befreit, da ihre Eltern einen Antrag wegen gesundheitlicher Bedenken gestellt hätten.

Auf den Unterricht bezogen sei es natürlich für alle, Lehrer und Schüler, schwieriger mit Maske, so die Schulleiterin. Vor allem der Fremdsprachenunterricht sei erschwert: "Kinder, die sprachlich Probleme haben, tun sich noch schwerer, wenn sie schlechter verstanden werden und man nachfragen muss, was sie gesagt haben." Auch für die Lehrer sei es schwieriger, da zum Beispiek die richtige Aussprache und die Bewegungen mit dem Mund nicht so gut nachvollzogen werden könnten.

Doch Taranto sagt aber auch, dass sie und ihre Lehrerkollegen mit allem umgehen könnten: "Man muss sich fügen und es für die Kinder so gut wie möglich machen." Innerlich habe man sich an der Grundschule Gerichtstetten darauf eingestellt, dass die Maskenpflicht Schüler und Lehrer noch eine ganze Weile begleiten werde. "Wir glauben im Moment nicht daran, dass eine andere Lösung gefunden wird. Wir müssen uns damit anfreunden und das Beste daraus machen", so Taranto. Das Wichtigste sei, dass die Kinder in die Schule gehen dürften. "Die Kontakte mit den anderen Schülern hatten ihnen in der Zeit der Schließung sehr gefehlt." Sie hoffe daher, dass die Grundschulen auch nach den Osterferien noch geöffnet sind.