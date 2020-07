Das Milchhäusle in Großeicholzheim wird mit einer 80-prozentigen Bezuschussung durch Leader zum Infopoint umgebaut. Unser Foto zeigt beim offiziellen Startschuss von links: Günter Schmitt-Haber, Ortsvorsteher Reinhold Rapp, Ronny Blumberg, Nicole Köbler (alle vom Ortschaftsrat) und Bürgermeister Thomas Ludwig vor dem Gebäude. Foto: Liane Merkle

Großeicholzheim. (lm) Dank eines weitsichtigen Ortschaftsrats und einer tollen Dorfgemeinschaft hat es der Seckacher Ortsteil Großeicholzheim wieder einmal geschafft, sich wichtige Fördergelder zu sichern. Im Zuge seiner Neukonstituierung im September 2019 hatte sich der Ortschaftsrat Großeicholzheim u. a. über die Zukunft des Milchhäusles im Ort Gedanken gemacht und dessen Aufwertung zu einem seiner Leuchtturmprojekte für die laufende Amtszeit erklärt. Wie Bürgermeister Thomas Ludwig und Ortsvorsteher Reinhold Rapp erläuterten, war und ist das ehemalige Milchhäusle von jeher der wichtigste öffentliche Treffpunkt in Großeicholzheim. Vereine, Gruppen und Privatleute beginnen hier ihre gemeinsamen Aktivitäten, aber auch der öffentliche Nahverkehr nutzt es als zentrale Bushaltestelle.

Fast 30 Jahre von seiner Erbauung im Jahre 1952 bis zur Schließung im Jahre 1981 erfüllte das Gebäude seine Funktionen für die Milchannahme und als öffentliche Waschküche, ehe der Strukturwandel in der Landwirtschaft und der allgemein wachsende Wohlstand diese Formen der gemeinschaftlichen Dienstleistung entbehrlich machten. Es war damals sinnvoll, dieses architektonisch gut in die Umgebung passende Gebäude nicht einfach abzureißen, sondern lediglich zu entkernen und so Raum zu schaffen für den Schutz vor Wind und Wetter. Aber auch für den Anschlag diverser Informationen, z.B. Vereinsnachrichten oder die Busfahrpläne wurde das Gebäude weiterhin rege genutzt.

Doch jetzt wurde ein ganz neuer bunter Ideenstrauß zusammengetragen, welcher neben der optischen Aufwertung auch die Weiterentwicklung dieser Örtlichkeit zu einem "Infopoint für Großeicholzheim" vorsieht. Interessante Neuerungen sind beispielsweise eine Mitfahrerbank und ein öffentlicher Bücherschrank. Darüber hinaus wünscht man sich einen Regio-Verkaufsautomaten, um auch außerhalb der Ladenöffnungszeiten die Versorgung mit Lebensmitteln des Grundbedarfs aus einheimischer Erzeugung sicherstellen zu können.

Als Kooperationspartner gewann der Ortschaftsrat den Verein "Großeicholzheim und seine Geschichte" sowie die weit über den Ort hinaus bekannte Bio-Bäckerei "Fritze-Beck", welche ja direkt gegenüber ihren Sitz hat. Bei der Realisierung dieses Vorhabens leistet nun das in diesem Jahr mit insgesamt 200.000 Euro dotierte Regionalbudget der Leader-Aktionsgruppe Regionalentwicklung Badisch-Franken e.V. große Hilfe. Diese Leader-Aktionsgruppe verwaltet zum einen das Leader-Förderprogramm; hierbei handelt es sich um ein Förderprogramm der Europäischen Union zur Entwicklung ländlicher Räume. Die EU, die oft als weit entfernt wahrgenommen wird, fördert also mit Leader-Mitteln direkt lokale Projekte von Bürgern und Gemeinden vor Ort. Zudem stehen der Aktionsgruppe nun auch in der Fördermaßnahme Regionalbudget zusätzliche Gelder der Bundesrepublik Deutschland und des Landes Baden-Württemberg im Rahmen der "Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" (GAK) zur Verfügung.

Dem Aufruf der Leader-Aktionsgruppe, Maßnahmen für die diesjährige Mittelverteilung anzumelden, folgten nicht weniger als 35 Vorhabenträger, wovon der Auswahlausschuss im April 16 auswählte, darunter auch das Großeicholzheimer Projekt. Die bewilligte Zuwendung beläuft sich auf 15.630 Euro, das sind 80 Prozent der zuwendungsfähigen Kosten in Höhe von 19.538 Euro. Zu den Antragsunterlagen zählte nicht nur eine ausführliche Beschreibung der Maßnahme, sondern auch jeweils zwei Angebote für jede Teilleistung. Nach Abschluss des Prüfungs- und Bewilligungsverfahrens wurde zwischen der Leader-Aktionsgruppe und der Gemeinde Seckach, dem Vorhabenträger, ein Vertrag geschlossen, in welchem u. a. der Bewilligungszeitraum sowie weitere Auflagen festgeschrieben sind.

Dann erteilte die Gemeindeverwaltung Ende Mai/Anfang Juni alle erforderlichen Aufträge. Hierbei handelt es sich überwiegend um die Lieferung der Einrichtung und Ausstattung (z. B. Sitzbänke und Vitrinen), denn die handwerklichen Arbeiten, welche insbesondere den Neuanstrich des Gebäudes innen und außen umfassen, sollen in bewährter Weise in Eigenleistung erbracht werden.

Zwischenzeitlich hat der Ortschaftsrat in mehreren Besprechungen die weitere Vorgehensweise und Details festgelegt, so die neue Farbgebung und die künftige Beschriftung des Gebäudes.

Jetzt ist Eile geboten, denn bis September muss das gesamte Projekt nicht nur fertiggestellt, sondern auch mit allen notwendigen Unterlagen für den Verwendungsnachweis vollständig abgerechnet sein. Für die eigentliche Baumaßnahme ergibt sich hieraus, dass sie spätestens Ende August abgeschlossen sein muss.

Daher fiel jetzt am Mittwoch auch der offizielle Startschuss vor Ort im Beisein von Ortschaftsrat und Bürgermeister. Die Freude darüber, dass die sofortige Bewilligung der Regionalbudget-Fördermittel nun eine so zeitnahe Umsetzung des Vorhabens zulässt, war deutlich spürbar und der Tatendrang ist enorm. Sobald das Gerüst steht, und die Elektroarbeiten abgeschlossen sind, kann der Neuanstrich des Gebäudes vorgenommen werden. Hierzu werden noch freiwillige Helfer gesucht, die sich bei Ortsvorsteher Reinhold Rapp oder bei den Ortschaftsräten melden sollen. Als Termine für die Arbeitseinsätze sind die Wochenenden 31. Juli und 1. August, 7. und 8. August sowie 14. und 15. August vorgesehen, es können aber auch zusätzliche Termine an anderen Tagen vereinbart werden.