Nachdem vor eineinhalb Jahren das Projekt ins Rollen gekommen war, wurde die Fertigstellung des Rohbaus am neuen Gemeindehaus mit einem Richtfest gefeiert. Foto: Liane Merkle

Großeicholzheim. (lm) "Vor eineinhalb Jahren ist dieses Projekt ins Rollen gekommen, nun steht der Rohbau, und wir haben guten Grund anzustoßen", verkündete Tina Bischof, Vorsitzende des Ältestenrates der Evangelischen Kirchengemeinde Großeicholzheim/Rittersbach, bei der pandemiebedingt etwas verspäteten Richtfestfeier des neuen Gemeindehauses. Doch das Warten hat sich gelohnt – dieser Meinung waren die geladenen Gäste unisono. Und mit einem Dank an alle, die mit viel "Manpower" und noch mehr Ideenreichtum und Engagement zu dem gelungenen Ergebnis beigetragen haben, schloss sich Pfarrer Ingolf Stromberger den lobenden Worten seiner Vorrednerin an.

Zwar wirkten sich diese besonderen Zeiten auch auf Feste wie dieses Richtfest aus, das unter 2G-Bedingungen stattfand, so Stromberger weiter. Andererseits wirken sich diese auch positiv bezüglich einiger "Zeitfenster" bei ehrenamtlichen Helfern aus. Dies habe Kraftakte wie das Anbringen der fast vollständigen Keramikfassade innerhalb eines zwölfstündigen Samstageinsatzes vor dem Richtfest ermöglicht.

Zum Richtfest und dem segensreichen Richtspruch waren Dekan Folkert Kroll, Bürgermeister Thomas Ludwig, Ortsvorsteher Reinhold Rapp, Architekt Herbert Sölch, die bauausführenden Firmen Reiner Müller und Müller-Grimm Buchen sowie Klaus Beyer, Klaus Rinklin und Otto Martin als Vertreter der zahlreich engagierten Ehrenamtlichen – vor allem Johannes Röckel und Konrad Grimm – gekommen.

Natürlich durfte auch der segensreiche Richtspruch bei der Feier nicht fehlen. Foto: Liane Merkle

Anschließend führte Pfarrer Stromberger die Gäste in kleinen Gruppen durch das neue Gebäude, das in Holzständerbauweise gefertigt wurde. Im Inneren befindet sich ein variabler Saal mit Blick auf die Kirche, ein Jugendraum sowie ein behindertengerechter Zugang – der auch maßgeblich für die Leader-Förderung war – mit entsprechenden Toilettenanlagen.

Ein Blick auf die Geschichte des Projekts verrät, dass bereits im November 2018 im Rahmen eines Vor-Ort-Termins mit der landeskirchlichen Architektin konkrete Schritte besprochen wurden, nachdem der Masterplan für Großeicholzheim mit 178 Quadratmeter Gemeindehausfläche vorgelegen hatte. Nachdem man von allen Ehrenamtlichen und Verantwortlichen Ideen und Anregungen für das neue Haus gesammelt hatte und bereits erste Spenden eingegangen waren, genehmigte der regionale Auswahlausschuss einen Zuschuss aus dem Leader-Programm in Höhe von 274.920 Euro unter dem Projekttitel "Ein Haus für alle – Neubau Begegnungszentrum Großeicholzheim".

"Am 27. Oktober 2019 gab der Evangelische Oberkirchenrat Karlsruhe grünes Licht und erteilte die Genehmigung für den Gemeindehaus-Neubau", berichtete Stromberger. Zwei Tage später ging auch die Baugenehmigung vom Landratsamt ein, und bereits im November konnte man stolz verkünden, dass inzwischen über 20.000 Euro an Spenden und ein Zuschuss in Höhe von 348.685 Euro vom Oberkirchenrat eingegangen waren.

Im April 2020 fingen zahlreiche Helfer mit dem Ausräumen und Entkernen des alten Gemeindehauses an. Inzwischen erreichte der Spendenstand die Marke von 30.000 Euro. Am 3. Juli wurde das alte Gebäude abgerissen, und bereits im September konnte die neue Bodenplatte betoniert werden.

"Wir sind sehr dankbar, dass uns viele Menschen mit Ideen, Ermutigung, tatkräftiger Hilfe, Gebeten und Spenden bei der Realisierung des Projektes unterstützen", sagte Pfarrer Ingolf Stromberger und verwies gleichzeitig auf das Spendenkonto.