Großeicholzheim. (lm) Je näher wir der kleinen Schafherde kommen, desto deutlicher sehen wir auch die beiden wunderschönen Hunde, die uns aufmerksam und schwanzwedelnd entgegenschauen. Wir sind offensichtlich willkommen, auch wenn Frauchen Donate Seiler noch nicht dabei ist. Doch als diese dann kommt und zu ihren beiden "Kangalinchen" - wie sie sie liebevoll nennt - und den Schafen ins Gatter steigt, ist die Begrüßungsfreude der beiden Hunde Selda und Ayla noch um einiges größer.

Die beiden Kangals sind erst circa ein Jahr alt, machen aber schon einen tollen Job als Herdenschutzhunde. Donate Seiler und Manuel Heck betreiben privat eine Tierherberge - oder besser gesagt: einen Tierschutzhof - im "Bannholz" in Großeicholzheim. Hier haben sie bereits ein breites Sammelsurium an Tieren, darunter eben auch eine kleine, bunt gemischte Schaf- und Ziegenherde.

Zum Schutz gegen den Wolf, der nun auch in Baden-Württemberg gesehen wurde und in manchen Regionen schon heimisch ist, hat sich die Tierfreundin im letzten Jahr an allen möglichen Stellen über Herdenschutzhunde informiert und sich dann in Niedersachsen vier in Frage kommende Rassen angeschaut. Neben Pyrenäenhunden galt ihr Interesse noch dem Sarplaniac, dem Karaman und eben dem Kangal.

Auf dem Tierschutzhof von Donate Seiler werden Kangal-Hunde als Schützer für die Schafherde gegen Wölfe eingesetzt. Foto: Liane Merkle

Während die Pyrenäenhunde schnell ausschieden, weil sie als Schutzhunde schon sehr oft versagt haben und auch wenig Menschenfreundlichkeit zeigen, war sie vom Sarplaniac und dem Karaman nicht wirklich überzeugt. Dagegen war sie vom Charakter der Kangal sofort begeistert. "Ich durfte in der niedersächsischen Schäferei Wümmeniederung in ein Schafgatter und war sofort von den schmusenden Riesenhunden umringt."

Ganz anders dagegen wäre das Verhalten der Hunde, wenn ein fremder Hund oder gar ein Wolf in die Nähe der Schafe käme. Dieser Schutzmechanismus ist den Tieren angeboren. Das brauche man nicht zu erziehen. Und Hunde, die selbst denken und nicht auf den Pfiff folgen, seien nicht jedermanns Sache. Diese Eigenschaft müsse man einfach akzeptieren können.

Die Kangals benötigen sehr viel Zuwendung. Im Alter von 24 Monaten können die Tiere durch den "Verein für arbeitende Herdenschutzhunde" zertifiziert werden. In dieser Prüfung wird die Menschenfreundlichkeit ebenso bewertet wie die Zauntreue und das Wesen. Und genau diese Eigenschaften waren bei Selda und Ayla bereits im Alter von zwölf Wochen bestens ausgeprägt, wie ein Video der beiden zeigt, als sie einen fremden Hund heftigst verbellen, der mit seinem Frauchen an ihrem Schafgatter vorbeispazieren wollte.

Es unterstreicht den Optimismus von Tierfreundin Seiler, mit den beiden den bestmöglichen Schutz gegen den Wolf gefunden zu haben. Inzwischen hat sie noch mehr positive Eigenschaften an ihren "Kangalinchen" feststellen dürfen: Die wissen nämlich ganz genau, welche Menschen zu ihrem Rudel gehören. Dennoch sind sie zu allen zweibeinigen Gästen freundlich und scheinen auch von den Schafen geradezu geliebt zu werden.