Großeicholzheim. (ahn) "Ich bin so müde. Wir sind seit zwei Tagen unterwegs und haben nicht geschlafen." So habe der 14-jährige Alexey seine Flucht mit seiner Mutter aus dem ukrainischen Kriegsgebiet bei Charkiw beschrieben, berichtet Hagen Koch vom Busunternehmen Knühl in Großeicholzheim. Alexey, ein aufgeweckter Junge mit guten Englischkenntnissen, teilt das Schicksal vieler Ukrainer, die dem Kriegstreiben Putins nur dadurch entgehen können, indem sie fliehen – zum Beispiel nach Deutschland. Dass sie dort unversehrt ankommen, dafür sorgen viele helfende Menschen. Zusammen mit dem Organisator, Michael Majkut aus Haßmersheim, war Hagen Koch inzwischen schon viermal an der polnisch-ukrainischen Grenze, von wo sie mit einem firmeneigenen Reisebus insgesamt 165 Flüchtlinge in den Neckar-Odenwald-Kreis gefahren haben. Die Menschen, Schicksale und Bilder, die Koch dabei mitbekommen hat, werden ihm lange in Erinnerung bleiben.

"Die meisten kamen aus Kriegsgebieten. Teilweise haben sie auch mitbekommen, wie ihre Stadt zerbombt wurde", berichtet Koch. "Andere sind tagelang in völlig überfüllten Bussen oder Zügen unterwegs gewesen." Die Züge seien nur nachts und ohne Licht im Schutz der Dunkelheit gefahren. Die Flüchtlinge seien vor allem Frauen und Kinder – aus allen Gesellschaftsschichten.

Einige Schicksale sind dem Busfahrer besonders im Gedächtnis geblieben. Zum Beispiel sein jüngster Fahrgast, ein vier Monate altes Baby, und seine Mutter. "Die Mutter war so sehr erschöpft, dass die DRK-Mitarbeiterin, die mit uns mitgefahren ist, das Baby für einige Zeit auf den Arm genommen hat, damit die Mutter ein wenig Schlaf bekommt."

Dann gab es noch eine Frau, deren Mann sie nicht gehen lassen wollte – mit den Worten: "Wenn wir sterben, sterben wir gemeinsam." "Sie alle wissen nicht, ob sie sich jemals wiedersehen", zeigt sich Koch erschüttert.

In Erinnerung geblieben ist ihm auch ein altes Ehepaar. "Es waren Oma und Opa, die mit ihren fünf und sieben Jahre alten Enkeln die Flucht angetreten hatten", erklärt Koch. "Der Vater durfte ja sowieso nicht weg, und die Mutter der Kinder musste auch in Kiew bleiben, da sie dort als Ärztin praktiziert. Wie verzweifelt müssen die Menschen sein, dass sie ihre Kinder den Großeltern für eine solch anstrengende und ungewisse Flucht an die Hand geben?"

Auf ihrer letzten Fahrt mussten sie für einen älteren Mann den Notarzt rufen. "Die Frauen im Aufnahmelager an der polnisch-ukrainischen Grenze haben uns gebeten, dass wir ihn mitnehmen sollen, da er schon länger im Lager war. Bei einem Halt in Nürnberg war er gesundheitlich so stark angeschlagen, dass er nicht mehr stehen konnte. Da haben wir nach Rücksprache mit dem DRK den Notarzt angerufen, um kein Risiko einzugehen", beschreibt der Busfahrer.

Am Samstag, 5. März, ist das Team die erste Reise an die ukrainische Grenze angetreten. Die Idee dazu kam "recht spontan", nämlich am Tag zuvor. Da habe ihn Michael Majkut gefragt, ob er sich vorstellen könne, mit ihm zusammen Flüchtlinge nach Deutschland zu fahren, erinnert sich Koch. "Natürlich musste ich das erst einmal mit meiner Familie absprechen", so der Busfahrer, der selbst Vater von zwei Kindern ist. "Man weiß ja nicht, wie gefährlich das wird." Seine Mutter, die Inhaberin des Busunternehmens, und seine Ehefrau haben schließlich sein Vorhaben unterstützt.

"Voraussetzung für die Durchführung der Flüchtlingsfahrten war, dass nach unserer Ankunft die Unterbringung der Flüchtlinge gewährleistet ist. Das war uns wichtig", meint Koch. Das DRK habe ihnen die Zusage dafür gegeben. "Das hat auch bei allen vier Fahrten super geklappt", lobt der Busfahrer.

Dass gleich vier Fahrten zustande kamen, ist auch der Unterstützung vieler Spender geschuldet. Denn schließlich übernahm Koch die Kosten für die rund 650 Liter Diesel, für die Maut in Polen, für das Hotel und die Übernachtung im Grenzgebiet sowie für die Verpflegung der Flüchtlinge.

"Michaels Frau Denise hat über die sozialen Medien einen Spendenaufruf gestartet, bei dem neben materiellen Spenden auch die Gelder für gleich vier Fahrten zusammenkam", so Koch. Neben unzähligen privaten Spendern haben u. a. das Autohaus Wetterauer aus Großeicholzheim und die Bio-Bäckerei "Fritze Beck" zusammen mit den Marktständen vom Mosbacher Wochenmarkt das Projekt finanziell unterstützt. Die dritte Fahrt habe Nathalie-Lorena Kletti von der Firma MPDV Mikrolab aus Diedesheim komplett finanziert, berichtet Koch.

Doch zurück zur ersten Fahrt: Mitten in der Nacht auf Sonntag machten sich Hagen Koch und Michael Majkut als Fahrer sowie zwei DRK-Mitarbeiter auf den 1300 Kilometer langen Weg. Nach rund 16 Stunden Fahrt und einer Hotelübernachtung kamen sie am darauffolgenden Morgen im Flüchtlingslager, einem umfunktionierten Einkaufszentrum dreieinhalb Kilometer von der polnisch-ukrainischen Grenze entfernt, an.

Ein Einkaufszentrum nahe der polnisch-ukrainischen Grenze, das zum Flüchtlingslager umfunktioniert wurde. Foto: Busunternehmen Knühl​

"Das war ein erschreckendes Bild", erinnert sich Koch. "Alles war dicht gedrängt mit Feldbetten vollgestanden. Die Kinder lagen auf ihren Müttern. Der Geruch und die Hygienebedingungen in der Halle waren schwer erträglich." Beim ersten Mal sei dort alles sehr chaotisch gewesen, das habe sich aber von Mal zu Mal gebessert.

Während er den Bus beaufsichtigte, ist Michael Majkut in das Flüchtlingsaufnahmezentrum gegangen. Viele haben noch geschlafen, als über das Mikrofon durchgesagt wurde, dass ein Bus nach Deutschland mit anschließender Unterbringung warte. "Michael hat mir erzählt, dass ihn einige Kinder regelrecht an die Wand gedrückt haben, weil sie mit uns kommen wollten", so Koch.

"Insgesamt war es eine emotional schwierige Situation für uns", berichtet er. "Mir kommen normalerweise nicht schnell die Tränen, aber als ich gesehen habe, wie ein Kind auf den Armen eines polnischen Feuerwehrmanns und daneben die Mutter mit einem kleinen Koffer auf den Bus zukamen, hat es mich sehr bewegt", erinnert sich der 38-jährige Busfahrer.

Als der Bus voll besetzt war, ging die Reise nach Deutschland los – "für die Flüchtlinge eine Reise ins Ungewisse", so Koch. Zunächst war bei vielen das Misstrauen sehr groß, da sie ein solches privates Engagement niemals erwartet hätten. Der bequeme Reisebus, die gute Verpflegung während der Busfahrt und das Versprechen einer sicheren Unterkunft haben auch Skepsis hervorgerufen. "Wir haben erst bei der zweiten, dritten Fahrt realisiert, dass sie Angst davor hatten, an Menschenhändler zu geraten oder für den Organhandel oder für Prostitution herhalten zu müssen."

"Die Kinder haben dann die Stimmung aufgelockert. Das war schon schön, die leuchtenden Kinderaugen zu sehen, wenn man ihnen zum Beispiel ein Päckchen Gummibären gegeben hat", sagt Koch. Im Lauf der Fahrt habe die Skepsis abgenommen, die Frauen hätten Kontakte untereinander geknüpft, sich unterhalten und auch gelacht.

"Als wir an die Grenze zu Deutschland kamen, konnten sie es gar nicht glauben, dass es keine Grenzkontrollen gibt", berichtet der Busfahrer. In Mörtelstein bei Obrigheim seien die Flüchtlinge dann in die Erstaufnahme gekommen. Denise Majkut, die bei den letzten drei Fahrten dabei war, habe während der Busfahrt vieles organisiert: Wer gehört zusammen? Werden Medikamente oder ärztliche Hilfe benötigt? Wer bleibt im Neckar-Odenwald-Kreis?

Denn einige seien auch weitergereist. Wie etwa eine Frau, die es mit ihrem autistischen Sohn nach Israel zog, während für andere die Reise zum Beispiel nach Italien ging.

Mit einigen Flüchtlingen haben Hagen Koch und seine Frau Christina heute noch Kontakt. Zum Beispiel mit einer Frau, die mit ihrer fünfjährigen Tochter in Heidersbach untergekommen ist. "Meine Frau und unsere Tochter haben mit ihnen einen kleinen Ausflug in den Hasenwald gemacht, um einen ersten Kontakt zu knüpfen." Oder eine Familie, die in Höpfingen untergekommen ist, bei der die Frau durch einen Zufall eine Arbeitsstelle in einem Supermarkt erhalten habe. "Sie wollte uns ihren ersten Lohn für die Überfahrt geben", erzählt Koch, der dieses Angebot natürlich ausgeschlagen hat.

"Ich bin sehr froh, dass wir die Möglichkeit hatten, auf diese Art zu helfen", meint er. "Aber das hätte jeder meiner Kollegen auch gemacht."