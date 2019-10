Buchen. (tra) In Buchen wird am 13. und 14. Juni 2020 "grenzenlos" gefeiert: Auf der "Alla Hopp"-Anlage findet ein buntes Kunst- und Kulturfestival statt. Der Eintritt ist frei, alle sind willkommen, und die Einnahmen werden an soziale Projekte in der Region gespendet.

Organisiert wird das "Grenzenlos"-Festival von der Initiative "Herz statt Hetze Neckar-Odenwald", einem Team der Stadt Buchen mit Sarah Wörz, Simone Fleckenstein, Simone Schölch und Lisa-Marie Keller sowie Isabelle Semma vom Verein "Kunstrasen".

Das "Grenzenlos"-Festival soll die in Buchen lebenden Menschen und Kulturen verbinden, Generationen zusammenfügen sowie Vereine und Gesellschaft vernetzen. "Wir wollen bei dem Festival zeigen, wie bunt, vielfältig und freundlich Buchen ist", sagt Alexander Weinlein von "Herz statt Hetze" im Gespräch mit der RNZ. "Grenzenlos bunt soll auch das Bühnenprogramm sein, das wir mit Bands, Chören und Tanzgruppen zusammenstellen." Auch das kulinarische Angebot soll Grenzen überschreiten: Es ist geplant, Speisen verschiedenster Herkunft anzubieten.

Alle, die in oder um Buchen leben, können sich beim "Grenzenlos"-Festival einbringen: Das Planungsteam sucht Menschen, die regionale oder "exotische" Gerichte der in Buchen lebenden unterschiedlichen Kulturkreise anbieten, Getränkebars oder einen Eiswagen betreiben, Kinderschminken oder Torwandschießen organisieren, einen Kaffeestand aufbauen oder auch einen Parcours mit Geschicklichkeitsspielen anbieten. Kurz: Die Möglichkeiten sind wirklich grenzenlos.

Gesucht werden auch Gruppen und Einzelpersonen, die zum Bühnenprogramm beitragen, sowie Leute, die Lust haben, bei der Moderation mitzuhelfen. "Wir könnten uns gut vorstellen, den ,klassischen Moderator‘ durch ein Moderatorenteam zu ersetzen, an dem sich zum Beispiel auch Schüler beteiligen. So wollen wir auch die Moderation so bunt wie möglich gestalten", sagt Weinlein.

Im Rahmen des "Grenzenlos"-Festivals findet zudem vom 8. bis 14. Juni auf dem Freigelände "Kunstrasen" - gegenüber vom Buchener Waldschwimmbad - ein Bildhauer-Symposium statt, das von Isabelle Semma organisiert wird.

Zwei Wettbewerbe sind ausgerufen: Fünf jurierte Schüler der Staatlichen Bildhauerschule Rhön und bereits etablierte Künstler werden in diesem Zeitraum mit drei Gewinnern aus regionalen Schulen das Thema "Grenzenlos" künstlerisch umsetzen. Der Austausch untereinander, mit dem Thema und mit der Öffentlichkeit ist das Ziel des Bildhauersymposiums. Die Präsentation der entstandenen Werke wird beim Festival auf der "Alla Hopp"-Anlage stattfinden. Die Modelle der Gewinner der Schülerwettbewerbe werden im Vorfeld im Neuen Rathaus vom 1. bis 30. Mai ausgestellt.

Mit dem Festival, das am Samstag von 14 bis 22 Uhr und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr stattfindet, will das Organisationsteam erreichen, dass die Buchener enger zusammenrücken. "Wir haben heute allgemein ein gesellschaftliches Klima, in dem sich viele abschotten. Deswegen wollen wir mit dem Festival das Verbindende betonen und Grenzen abbauen. Es geht darum, Leute kennenzulernen und auf neue Ideen zu kommen", sagt Markus Dosch von "Herz statt Hetze". "Die Besucher sollen an diesem Wochenende einfach die Möglichkeit haben, sich grenzenlos auszutauschen", ergänzt BGB-Schüler Philipp Hensinger, der neu zur Initiative "Herz statt Hetze" dazugestoßen ist und Alexander Weinlein und Markus Dosch unterstützt.

Info: Alle, die sich am 13. und 14. Juni aktiv in das Bühnen- und Rahmenprogramm einbringen möchten, können sich unter folgender Adresse melden: herzstatthetzenok@icloud.com