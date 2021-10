Gottersdorf. (pm) Zum Ausklang der Saison bietet das Odenwälder Freilandmuseum in den kommenden Tagen verschiedene herbstliche Veranstaltungen an.

Hintergrund Das Odenwälder Freilandmuseum hat bis einschließlich Sonntag, 7. November, dienstags bis sonntags von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Es gilt die 3G-Regel. Anmeldung zu Kursen unter Tel. 06286/320 (gegebenenfalls Anrufbeantworter besprechen). Ab Montag, 8. November, hat das Museum Winterpause bis Ende März. Geplanter Saisonstart ist am Sonntag, 28. März 2022. Unter www.freilandmuseum.com gibt es weitere Informationen.

Laternen basteln: Am Sonntag, 24. Oktober, gibt es im offenen Familienprogramm ab 14 Uhr die Möglichkeit, gemeinsam unter Anleitung Laternen zu basteln. Genau richtig für die kürzer werdenden Tage verschönern selbst gebastelte Laternen die Fensterbank oder können zu den traditionellen Martinsumzügen genutzt werden. Es stehen Laternenrohlinge zur Verfügung, die zusammengebaut und nach Herzenslust verziert werden können. Zu der Veranstaltung ist keine Anmeldung nötig, daher kann es gegebenenfalls zu Wartezeiten kommen, warnt Museumsleiterin Margareta Sauer.

Sprichwörterspaziergang: Offen für alle Altersstufen ist der Sprichwörterspaziergang, der am Sonntag, 31. Oktober, um 11 Uhr startet. Zum letzten Mal in diesem Jahr wird erklärt, woher Begriffe wie "durch die Lappen gehen", "ein Armutszeugnis ausstellen" und andere Redewendungen und geflügelte Worte stammen. Oft gehen sie auf längst vergangene Zeiten zurück und ihre Herkunft ist nicht mehr so ohne Weiteres bekannt. Manche Einrichtungen der Museumsgebäude führen augenfällig vor, wie es zu Begriffen wie "einen Zahn zulegen", "ins Fettnäpfchen treten" oder "außer Rand und Band geraten" kommen konnte. Zu diesem Spaziergang ist eine Anmeldung unter Tel. 06286/320 erforderlich, da die Teilnahme begrenzt ist.

Sammelmappe erstellen: Kreativ werden können Erwachsene am Sonntag, 31. Oktober, um 13 Uhr in einem Kurs zur Sammelmappenherstellung. Eine Buchbinderin zeigt, wie eine Sammelmappe sachgerecht hergestellt wird. Vorher besteht die Gelegenheit, die Titelblätter in Walztechnik zu gestalten. Die Teilnehmerzahl zu diesem dreistündigen Kurs ist begrenzt, Anmeldung unter Tel. 06286-320.

Grimm’sche Märchenklassiker: Zum Saisonende am Sonntag, 7. November, wird es märchenhaft: Die Geschichtenerzählerin Caroliné Semma spaziert um 11 Uhr durch das Museumsgelände und erzählt am Lagerfeuer Grimm’sche Märchenklassiker. Das Angebot richtet sich an Kinder und Erwachsene gleichermaßen. Im Anschluss besteht die Möglichkeit, Stockbrot zu backen. Anmeldung unter Tel. 06286/320.