Gottersdorf. (pm) Verschiedene "Problemkinder" in seinem Häuserbestand saniert das Odenwälder Freilandmuseum seit dem Vorjahr systematisch. Einen Fokus legt das Gottersdorfer Museum dabei auf die beiden Grünkerndarren. "Die Anzahl der historischen Häuser des Odenwälder Freilandmuseums ist beachtlich", erklärt Museumsleiterin Margareta Sauer. 19 Gebäude bilden den Bestand. Die meisten dieser Objekte wurden an ihren ursprünglichen Standorten ab- und im Museum wiederaufgebaut – mit Ausnahme von zwei Gehöften. Diese wurden in-situ übernommen, das heißt, sie sind nicht in das Museum umgesetzt worden, sondern wurden an ihrem originalen Standort in Gottersdorf in den Museumsbestand integriert.

Ausstellung ist ab Saisonstart am 27. März zugänglich

Diese 19 Gebäude gliedern sich in zwei Baugruppen, die das Wohnen, Leben und Arbeiten in den beiden Regionen Odenwald und Bauland vor der Technisierung der Landwirtschaft darstellen. Die meisten dieser Häuser stehen seit mehr als 30 Jahren im Museum. "Dass es bei so vielen Häusern immer etwas zu reparieren und zu pflegen gibt, versteht sich von selbst", merkt Sauer an. Denn obwohl niemand die Häuser bewohnt, müssen sie dennoch permanent in Stand gehalten werden.

Im Innern der sanierten Grünkerndarre informiert eine neu konzipierte Ausstellung über den historischen und modernen Grünkernanbau und die Funktionsweise des Gebäudes. Foto: Odenwälder Freilandmuseum

An der Altheimer Grünkerndarre tauschten Fachleute den Fachwerkaufsatz aus, der die historische Darrpfanne, in der das unreife Korn zu Grünkern gedörrt wird, vor Wind und Wetter schützt. Sie ersetzten die Holzkonstruktion, denn die Fichtenhölzer waren morsch, brüchig und von Schädlingen befallen. Die Gefache, also die Wandfüllungen, waren klassisch – wie man das von alten Fachwerkhäusern kennt – mit Flechtwerk aus Weide und Lehmbewurf ausgefüllt. Es handelte sich also ausschließlich um natürliche Baumaterialien, die zu 90 Prozent wiederverwendet werden konnten. Der Lehm aus den Wandfüllungen wurde ausgeschlagen, mit Wasser angerührt und wiederverwertet. Auch die Weidenruten und Holzstaken, die das Tragkonstrukt für den Lehmbewurf und für die Stabilität der Ausfachung bilden, konnten wieder eingebaut werden. Nicht wiederverwendet werden konnten das unbehandelte Nadelholz. "Aber auch das war kein Restmüll, sondern konnte – da unbehandelt – noch als Brennholz weiterverwendet werden", erklärt Margareta Sauer.

Die Original-Fichtenhölzer waren morsch und von Schädlingen befallen. Foto: Odenwälder Freilandmuseum

Für diese und weitere umfangreichen Instandhaltung der Gebäude nimmt der gemeinnützige Trägerverein des Museums verschiedene Förderprogramme in Anspruch. Genau zur richtigen Zeit brachte etwa der Bund im Frühjahr 2021 ein coronabedingtes Förderprogramm auf den Weg, das speziell auf landwirtschaftlich geprägte Museen zugeschnitten war. Es sollte dieser Museumssparte durch die pandemiebedingte Flaute helfen. Der ehemalige Bundestagsabgeordnete Alois Gerig hatte die Museumsleitung direkt nach Auslobung des Programms darauf aufmerksam gemacht.

So konnte die Grünkerndarre aus Altheim dank dieses Förderprogramm, das das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft sowie die Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestags ins Leben gerufen hatten, umfassend saniert werden. Gefördert wurden nicht nur bauliche Maßnahmen, sondern auch Vermittlungs- und museumspädagogische Elemente – mit einer Förderquote von 70 Prozent. Bezuschusst wurde also nicht nur die Sanierung des Steinsockels und des gesamten Fachwerkaufsatzes, der sich aufgrund der hohen Wiederverwertungsrate für eine Förderung qualifiziert hatte. Denn es wurde Wert gelegt auf nachhaltige Projekte bzw. die Verwendung von nachhaltigen Baustoffen.

Zudem erlaubten es die Gelder dem Freilandmuseum, die kleine Ausstellungseinheit zum Grünkernanbau im Bauland zu überarbeiten. Darüber bezuschusste das Programm einen Filmclip, der das traditionelle Grünkernernten und das Grünkerndarren von Hand in bewegten Bilder festhält. Der Träger des Programms war der Deutsche Verband für Archäologie (DVA). Über ihn wurden alle Förderanträge abgewickelt. Alle geförderten Museen und deren Projekte sind auf der Website des Verbands vorgestellt.

Der Lehm wurde ausgeschlagen, mit Wasser angerührt und wiederverwendet. Foto: Odenwälder Freilandmuseum

Die kleine Ausstellung im Inneren der Darre, die zum historischen und modernen Grünkernanbau, dessen Geschichte, der Funktionsweise der Grünkerndarren als Gebäudetypus und über die Region Bauland informiert, wurde inhaltlich erweitert und neugestaltet. Besondere Unterstützung erfuhr das Freilandmuseum von der Altheimer Familie Mechler, die selbst Grünkern erzeugt, sowie den Heimatvereinen aus Altheim, Sindolsheim und Boxberg. Diese ermöglichten mit historischen und modernen Fotos aus ihrem Fundus eine ansprechende Bebilderung der Texttafeln.

Die Ausstellung ist ab Saisonstart am Sonntag, 27. März, für Besucher zugänglich. Der Filmclip wird im Rahmen von Führungen zum Einsatz kommen und hilft zu verdeutlichen, wie die Haltbarmachung des grünen Korns funktioniert. "Sollte in diesem Jahr ein Grünkernfest möglich sein, dann werden die beiden Grünkerndarren des Museums zum Schaudarren befeuert werden können", kündigt Museumsleiterin Margareta Sauer an.