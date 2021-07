Götzingen. (tra) Nirgends ist man der Natur näher als bei der Gartenarbeit. "Wir erleben hier, wie Mutter Natur uns für unsere Arbeit etwas Gutes zurückgibt", erzählt Ilona Jäger, die gemeinsam mit Ilona Holderbach federführend für den Götzinger Gemeinschaftsgarten verantwortlich ist, den das "Team Grün" im Mai an der Sindolsheimer Straße angelegt hat.

Im Rahmen des Wettbewerbs "Unser Dorf hat Zukunft" ist in Götzingen ein tolles Projekt entstanden: Ein Gemeinschaftsgarten, in dem alle, die daheim keinen eigenen Garten haben, trotzdem gärtnern und ernten können. "Ein eigener Garten macht viel Arbeit, und nicht jeder hat die Zeit dazu", sagt Ilona Jäger. Das Team, das im Götzinger Gemeinschaftsgarten aktiv ist, besteht aus rund sieben Personen. Die Gärtner treffen sich jeden Mittwoch, um alles zu erledigen, was in einem Garten eben so ansteht. Am Mittwoch wurde mit der Ernte begonnen. Und die kann sich sehen lassen: Die jungen Gärtner Justus, Ana, Ilija, Jana, Mia, Maja, Mila und Paul sind begeistert bei der Sache, während sie die gut entwickelten Erdkohlrabi ausgraben. Auf ihre Ernte sind sie – völlig zu Recht – mächtig stolz, das kann man ihnen ansehen. Die Arbeit im Gemeinschaftsgarten macht ihnen viel Spaß. "Wir lernen jedes Mal neue Sachen. Heute ernten wir zum Beispiel Erbsen", sagt Mila.

Aus den Erbsen werden die Kinder dann zusammen mit den Erwachsenen eine Erbensuppe kochen, die danach gemeinsam gegessen wird.

"Die Gemeinschaft ist hier das wichtigste. Es geht in unserem Gartenprojekt darum, gemeinsam zu schaffen und gemeinsam zu ernten", bringt Ilona Jäger ihre Intention auf den Punkt. Ganz wichtig sind ihr auch die Kinder: "Es ist mir eine Herzensangelegenheit, den Kindern bei der Gartenarbeit die Gemeinschaft zu ermöglichen." Und natürlich geht es ihr auch darum, Kindern die Arbeit im Garten nahezubringen. "Früher sind wir mit dem Gärtnern aufgewachsen, heute geht das oft verloren", weiß Ilona Jäger. Und die Kinder genießen es, das Gärtnern kennenzulernen. "Sie freuen sich über die Ratschläge und entdecken jedes Mal etwas Neues wie zum Beispiel Marienkäfer." Oder aber auch Kartoffelkäfer: "Wir haben mit einer Kartoffelkäferplage und Schnecken, die unsere Pflanzen abfressen, zu kämpfen", sagt Ilona Jäger. "Die Kinder erfahren somit auch, dass im Garten nicht immer alles wie geplant läuft", lacht sie.

Der Garten kann sich trotz Kartoffelkäfern mehr als sehen lassen: Es wachsen Kartoffeln, Erbsen, Zwiebel, Salat, Zucchini, Tomaten, Gurken, Radieschen, Lauch, Wirsing, Rosenkohl und Kohlrabi. "Wir haben auch Erdbeeren und Johannisbeeren, da die Kinder die besonders gerne mögen." Dass alles bio ist, muss nicht extra betont werden. Auch Dünger wird nicht verwendet.

Bepflanzt wurde der Garten Mitte Mai. Jeder hat Pflanzen mitgebracht, es wurden aber auch Pflanzen gespendet und gekauft. "Bei der Ernte ist es so, dass jeder Gemüse mit nach Hause nimmt", sagt Ilona Jäger.

Auch Ortsvorsteherin Daniela Gramlich freut sich über den schönen Gemeinschaftsgarten und schaut immer mal wieder vorbei. "Das ,Team Grün’ kümmert sich auch um die Götzinger Blühwiesen, hat Patenschaften für die Pflanzbeete im Ort übernommen und auch eine Pflanzbörse organisiert, die gut angenommen wurde", berichtet die Ortsvorsteherin.

Da die Erntezeit erst angefangen hat, darf man gespannt sein, wie sich der Gemeinschaftsgarten weiter entwickeln wird. Sicher ist jedoch, dass die Kinder "ihren Garten" immer im Blick haben. "Sie kommen immer wieder kurz vorbei, um zu schauen, ob es dem Garten gut geht", freut sich Ilona Jäger. Einer reichen Ernte sollte somit also nichts im Weg stehen ...