Götzingen. (rüb) Nach gut achtmonatiger Vakanz ist die Schulleiterstelle in Götzingen wieder besetzt: Stefanie Kautzmann, die das Amt nach dem Weggang von Harald Ockenfels im April kommissarisch übernommen hatte, lenkt nun seit 17. Januar auch offiziell die Geschicke der Nachbarschaftsgrundschule Götzingen. Sie wird auch von Kindern aus Eberstadt und Rinschheim besucht.

Die 46-Jährige stammt aus Sindolsheim, wo sie inzwischen wieder wohnt und sich auch ehrenamtlich engagiert, etwa als Schriftführerin bei der örtlichen Spielvereinigung. Nach dem Abitur am GTO in Osterburken studierte sie an der Pädagogischen Hochschule in Karlsruhe Lehramt mit den Fächern Deutsch und Evangelische Theologie. Ihr Referat absolvierte sie in Bretzfeld, wo sie anschließend für fünf Jahre ihre erste Lehrerstelle antrat. Der Wunsch, näher in der Heimat zu arbeiten, wurde ihr mit Versetzungen nach Königshofen und später nach Oberwittstadt erfüllt. In Oberwittstadt übernahm sie für zwei Jahre kommissarisch das Amt der Schulleiterin, ehe die Schule 2015 geschlossen wurde. Anschließend wechselte sie nach Götzingen.

Die dortige Nachbarschaftsgrundschule kommt – mit 65 Kindern in vier Klassen und einem insgesamt sechsköpfigen Kollegium – ihren Vorstellungen von der idealen Schule ziemlich nah, wie sie im Gespräch mit der RNZ betont. Aktuell wird der Schulalltag von Corona bestimmt, doch für die Zeit nach der Pandemie möchte Stefanie Kautzmann an ihrer Schule die Digitalisierung voranbringen und wieder soziale Projekte mit den Schülern starten, um ihnen zu zeigen, dass es auf der Welt Kinder gibt, denen es nicht so gut geht.

Der Beruf ist für Stefanie Kautzmann Berufung: "Ich arbeite unheimlich gern mit Kindern." Dass sie nun als Schulleiterin weniger unterrichtet und auch keine eigene Klasse mehr betreut, bedauert sie: "Ich bin aber auch sehr gerne Schulleiterin."