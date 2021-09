Bewertungskommission zu Gast in Götzingen. Foto: Tanja Radan

Götzingen. (tra) Die Beteiligung des Baulanddorfs Götzingen am Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" tritt in eine spannende Phase ein: Am Freitag war die Bewertungskommission zu Gast und wurde von Ortsvorsteherin Daniela Gramlich, ihrem Stellvertreter Jürgen Türschel sowie den Aktiven der Wettbewerbsteams im Rahmen des Bezirksentscheids durch das Dorf geführt. Dabei wurden den Mitgliedern der Kommission die verschiedenen Projekte vorgestellt. Die Kommission hat sieben Dörfer bereist, zwei werden die nächste Stufe des Wettbewerbs, den Landesentscheid, erreichen. Wie Götzingen abgeschnitten hat, wird Mitte Oktober feststehen. Bis dahin wird sich die Bewertungskommission unter Leitung von Angelika Appel vom Regierungspräsidium Karlsruhe zur Beratung zusammensetzen. Die RNZ wird ausführlich über den Rundgang berichten.