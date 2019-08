Buchen/Schefflenz. (RNZ) Unter dem Motto "Tierisch interessant" gewähren am kommenden Sonntag, 11. August, zwei Betriebe im Neckar-Odenwald-Kreis Einblicke in die moderne Landwirtschaft. Besucht werden können im Rahmen der Landesaktion "Gläserne Produktion" der Biolandbetrieb Kunzmann in Schefflenz (Siedlung Heimental 6) genauso wie die Rinschheimer Hof GbR in Rinschheim (Hettinger Weg 15). Denn immer mehr Verbraucher möchten wissen, wie Lebensmittel erzeugt werden. Mit diesen Veranstaltungen ermöglichen die Betriebe, solche Informationen aus erster Hand zu erlangen.

Der Heimentaler Biohof der Familie Kunzmann wird seit 2016 ökologisch bewirtschaftet und ist Mitglied im Bioland-Verband. Die Produktion findet innerhalb eines geschlossenen Kreislaufs statt: Betriebseigener, organischer Dünger bietet wertvolle Nährstoffe für die Felder, auf denen das Futtergetreide für die Schweine wächst. Die Schweine auf dem Heimentaler Biohof haben ganzjährig die Möglichkeit, sich im Freien aufzuhalten. Im Innenbereich leben die Tiere auf Stroh, so dass sie drinnen wie draußen wühlen, graben und sich suhlen können.

Die moderne Putenfarm in Rinschheim öffnet am Sonntag ihre Türen, so dass sich Interessierte über die Putenhaltung informieren können. Foto: Landratsamt

Auf dem Rinschheimer Hof wiederum präsentieren die Familie Ziegler und Christoph Linsler einen modernen Putenmaststall. Dort werden Mastputen gehalten, seit 2018 in neuen, modernen Stallungen. Die beiden Stallgebäude bieten auf einer Fläche von 2750 Quadratmetern sowie in einem Wintergarten viel Platz für die Tiere. Ein Stall wird für die "Gläserne Produktion" leer und gereinigt sein und kann besichtigt werden.

Auf beiden Betrieben startet ab 11 Uhr ein umfassendes Rahmenprogramm mit Ausstellungen und Informationsständen. Auf dem Hof Kunzmann wird schon um 10 Uhr zu einem Gottesdienst eingeladen. Der Rinschheimer Hof bewirtet mit Geflügelspezialitäten aus eigener Produktion, auf dem Heimentaler Biohof gibt es Bioland-Leckereien aus eigener Herstellung.

Die Landesaktion "Gläserne Produktion" will über moderne, verantwortungsvolle Landwirtschaft informieren und das Vertrauen in die regionale Lebensmittelproduktion stärken. Die Aktion zeigt so die Wirklichkeit auf den Betrieben und die Zusammenhänge zwischen Verbraucherwünschen, Erzeugungsprozessen und Kulturlandschaft.

> Das Programm auf dem Biolandbetrieb Kunzmann in Schefflenz: Um 10 Uhr ist ökumenischer Gottesdienst im Festzelt; um 11 Uhr Eröffnung mit Ehrengästen; von 11.30 bis 17 Uhr werden Hofführungen angeboten. Es gibt Bioland-Leckereien aus eigener Herstellung, Kaffee, Kuchen und Bauernhofeis; im "Heimentaler-Kino" gibt es filmische Einblicke in das Leben auf dem Bauernhof; Maschinenausstellung und Informationsstände runden den Tag ab. Für Kinder gibt es ein Maislabyrinth, eine Strohhüpfburg und Kinderschminken.

> Das Programm auf dem Rinschheimer Hof in Rinschheim: Von 11 bis 18 Uhr gibt es Führungen, Informationen zum Bau der Ställe, Informationen zur Putenhaltung und ein Schätzspiel "Tiergewicht schätzen". Angeboten werden Geflügelspezialitäten aus eigener Produktion, Kaffee, Kuchen und Getränke. Für Kinder gibt es eine Strohhüpfburg.