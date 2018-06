Im Jubel über den Sieben-Millionen-Zuschuss für die Sanierung des Ganztagsgymnasiums Osterburken etwas untergegangen ist die frohe Kunde, dass aus dem Förderprogramm des Landes auch beträchtliche Mittel für die energetische Sanierung der Astrid-Lindgren-Schule in Bofsheim fließen: Bei Kosten von 330 000 Euro für die Erneuerung der Heizung und den Austausch der Fenster kann ein Zuschuss von 232 000 Euro erwartet werden. Nachdem man die Arbeiten aus finanziellen Gründen bislang zurückgestellt hatte, sei jetzt eine große Hürde genommen, betonte Bürgermeister Galm in der Ratssitzung am Mittwoch. Ob für die Ausführungen der Arbeiten, wie von Ortsvorsteher Geiger gewünscht, die Sommerferien genutzt werden können, ist angesichts der aktuellen Auslastung der Firmen fraglich. Foto: B. Gassenbauer

Osterburken. (bg) Die Bürgerfragestunde in der Sitzung des Osterburkener Gemeinderats am Mittwoch nutze der örtliche Gewerbeverein, um die Durchführung eines "Integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzepts" zu beantragen. Das Thema soll, wie von Bürgermeister Galm und aus den Reihen des Gremiums zugesagt wurde, alsbald aufgegriffen werden. Vom Roten Kreuz wurde in der Sitzung das Pilotprojekt "Mobile Retter" vorgestellt, ein innovatives System zur Alarmierung von Ersthelfern in medizinischen Notfällen.

Für den Gewerbeverein Osterburken legte Vorsitzender Gunter Hofmann in der Ratssitzung am Mittwoch einen Antrag vor, in dem die Stadt gebeten wird, die Durchführung eines "Integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzepts" (ISEK) zu beraten und entsprechende Maßnahmen umzusetzen. Begründet wird der Antrag damit, dass in der Vergangenheit diverse Bestrebungen, die Probleme der Innenstadt anzugehen, ins Leere gelaufen seien.

Mit der Ausweisung des innerstädtischen Sanierungsgebiets (Friedrichstraße, Bahn- und Postareal, Mühle/Stadtgarten) seien die Rahmenbedingungen für geeignete Maßnahmen grundsätzlich gegeben; nach Abrechnung des Sanierungsgebiets seien weitere Aktivitäten hier nicht mehr zu erwarten, so dass dringender Handlungsbedarf bestehe.

Einen Lösungsansatz sieht der Gewerbeverein, so Hofmann, in der Erarbeitung eines "Integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzepts"durch die Kommune in Zusammenarbeit mit Gewerbetreibenden, Vereinen, Bürgern und potenziellen Investoren. Es müsse dabei um das Warenangebot und die Nahversorgung ebenso gehen wie um attraktive Ladenflächen oder die Schaffung von barrierefreiem Wohnraum, um das gastronomische Angebot oder um Bürgerprojekte wie in Sachen Bahnhof.

Der Antrag soll alsbald im Gemeinderat aufgegriffen werden, sagte Bürgermeister Galm, der darauf hinwies, das man sich seit langem regelmäßig und intensiv mit der Thematik beschäftige.

Sigrid Albrecht von der Bereitschaftsleitung des Roten Kreuzes stellte in der Sitzung das Pilotprojekt "Mobile Retter" vor, das flächendeckend im Kreis zur schnellen Hilfe bei medizinischen Notfällen beitragen soll.

Sigrid Albrecht erinnerte eingangs daran, dass es in einem Flächenkreis wie dem Neckar-Odenwald-Kreis für den Rettungsdienst nicht leicht sei, die vorgegebenen Hilfsfristen einzuhalten. Vor diesem Hintergrund sei das innovative Alarmierungssystem "Mobile Retter" ebenso einfach wie genial.

Bei einem medizinischen Notfall werden qualifizierte Ersthelfer über eine App auf ihrem Smartphone alarmiert und zum Einsatzort gelotst, wenn sie zufällig in der Nähe sind. Im Idealfall könne somit binnen kürzester Zeit und vor dem Eintreffen des Rettungsdienstes Erste Hilfe geleistet werden, was wertvolle Sekunden oder Minuten bringt, die über Leben und Tod entscheiden können.

Das innovative Alarmierungssystem soll nun, maßgeblich forciert vom Leitenden Notarzt im Kreis, Privatdozent Dr. Harald Genzwürker, in der zweiten Jahreshälfte im Kreis eingeführt werden. Als "Mobile Retter" wolle man neben qualifizierten ehrenamtlichen Mitarbeitern von Rotem Kreuz, Feuerwehr oder DLRG auch Fachpersonal wie Alten- und Krankenpfleger und "überhaupt jeden, der sich berufen fühlt und über die notwendigen Kenntnisse verfügt", gewinnen. Allerdings müssten noch einige Fragen, beispielsweise versicherungsrechtlicher Art, geklärt werden.

Die Einführung des Systems koste 40.000 Euro, wovon noch 40.000 Euro fehlen, teilte Sigrid Albrecht abschließend mit und hoffte auf Beteiligung der Kreis-Gemeinden. Die Finanzierung des Restbetrags dürfte kein Problem sein, unterstrich Bürgermeister Galm.

Vergeben wurden im weiteren Verlauf der Sitzung die Arbeiten für den Abbruch des Gemeindehauses Brückenstraße 44 in Bofsheim an die Baufirma Eckert in Lauda-Königshofen zum Pauschalpreis von 39.000 Euro, nachdem die denkmalrechtliche Genehmigung inzwischen vorliegt. Nachdem die Stadt in diesem Areal Jahr 2015 ein früher landwirtschaftlich genutzten Anwesens erworben und sich mit Möglichkeiten der Neugestaltung befasst hatte, soll hier nun im Rahmen einer Dorfentwicklungsmaßnahme durch Abbruch, Wegebau und Neuvermessung eine Verbesserung innerörtlichen Situation erreicht und der alte Ortskern attraktiver gemacht werden. Bis zu vier Bauflächen können neu geschaffen. Ein Förderbescheid liegt vor.