Das neue "Gesundheitszentrum am Musterplatz" in der Wilhelmstraße 23 in Buchen öffnet am Montag seine Pforten. Zunächst starten zwei Praxen. Insgesamt werden hier im Laufe des Jahres sechs Arzt- und Therapiepraxen einziehen. Fotos: Joachim Casel

Die Physiotherapie-Praxis von Burkhard Scheuermann nimmt ebenfalls am Montag im ersten Obergeschoss des Gesundheitszentrums die Arbeit auf. In der 320 Quadratmeter großen Praxis wird auch in einem eigens eingerichteten Raum Medizinische Trainingstherapie am Gerät unter Anleitung angeboten.

Buchen. (joc) Was bislang ein Privileg für Kurstädte und größere Städte in den Ballungszentren zu sein schien, gibt es ab nächster Woche auch in Buchen. Die Rede ist von einem großen Gesundheitszentrum mit mehreren Praxen, Labor und therapeutischen Einrichtungen unter einem Dach. Nach nur rund eineinhalbjähriger Bauzeit wurde in der Wilhelmstraße 23 in Buchen, in zentraler Lage neben dem neben Rathaus, ein dreigeschossiger Neubau errichtet, der den Namen "Gesundheitszentrum am Musterplatz" trägt und insgesamt sechs Praxen beherbergen wird. Am Montag, 5. Februar, nehmen die Internistische Hausarztpraxis Dr. Häfner/Dr. Häfner/Dr. Schmitt und Physiotherapie/Osteopathie Burkhard Scheuermann als erste ihre Arbeit in dem Neubau auf. Im April folgen dann Ergotherapie Daniel Sattler, die Zahnarztpraxis Hermann und Michael Meß sowie Medizinische Fußpflege/Podologie Michael Blatz. Das Angebot komplettiert dann schließlich ab Mitte des Jahres Logopädin Julia Pittner.

Im Gespräch mit der RNZ unterstrichen die Bauherren Dr. Kurt Häfner und Dr. Andreas Schmitt die Bedeutung und Vorzüge des neuen großen Gesundheitszentrums, in dem bei vollständiger Belegung schätzungsweise 450 bis 500 Patienten jeden Tag ein und aus gehen dürften. Auch Diana und Burkhard Scheuermann, die am Montag ebenfalls an neuer Stätte eröffnen, sehen eine enge Verzahnung der Praxen, die den Patienten lange Wege ersparen. Ein weiterer Vorteil seien die großen Räume, die eine Optimierung der Ausstattung und neue Angebote ermöglichen.

Begonnen hat alles mit den Plänen der Internistischen Gemeinschaftspraxis Dr. Häfner/Dr. Häfner/Dr. Schmitt, die aber zunächst eigentlich nur ihre eigene Praxis vergrößern wollten. Im Laufe dieser Überlegungen reiften dann die Pläne für einen größeren Neubau mit mehreren Praxen unter einem Dach, zumal man recht schnell kompetente Partner als Mieter gefunden habe, wie Dr. Kurt Häfner und Dr. Andreas Schmitt betonen. Die drei Bauherren der Internistischen Gemeinschaftspraxis beauftragten dann die Baufirma Hollerbach mit der schlüsselfertigen Errichtung des neuen Gebäudes. Mit den Arbeiten wurde im September 2016 begonnen.

Jetzt, nur eineinhalb Jahre später, ist der Neubau bezugsfertig, der zusätzlich zu den Praxen eine ebenfalls bereits vermietete Wohneinheit umfasst. Für Menschen mit Bewegungseinschränkung sind alle Einrichtungen mit einem Aufzug zu erreichen.

"Wir sind mit dem Ergebnis sehr zufrieden", betonen Dr. Schmitt und Dr. Häfner unisono. Das Gebäude füge sich äußerlich gut ins Stadtbild ein. Und vom Leistungsangebot her erfahre das Dienstleistungsangebot Buchens in zentraler Lage eine deutliche Aufwertung.

Beeindruckend ist das Platzangebot im Neubau. Ohne Tiefgarage stehen rund 1500 Quadratmeter für die Praxen zur Verfügung. Im Erdgeschoss verfügt die Internistische Gemeinschaftspraxis von Dr. Kirsten Häfner, Dr. Kurt Häfner und Dr. Andreas Schmitt jetzt über 465 Quadratmeter. Das entspricht in etwa einer Verdoppelung der bisherigen Praxisgröße. Die Zahl der Behandlungsräume wird auf 15 steigen, darunter neun Sprechzimmer und sechs Funktionsräume. "Durch diese Vergrößerung erreichen wir eine Optimierung der Arbeitsabläufe und kürzere Wartezeiten für den Patienten", betont Kurt Häfner. Und Andreas Schmitt ergänzt, dass auch eine Ausweitung des Leistungsspektrums (etwa beim Ausbau der Ultraschallkapazitäten) damit verbunden sei. Dr. Schmitt beispielsweise hat jüngst eine Zusatzweiterbildung im Bereich Sportmedizin erfolgreich abgeschlossen, gerade in der Sportleistungsdiagnostik ist die Nachfrage groß.

Auch bei der Physiotherapie-Praxis von Burkhard Scheuermann im ersten Obergeschoss des Gesundheitszentrums laufen die Vorbereitungen für den Montag auf Hochtouren. Schreibtische und Computer stehen bereits, und auch in den insgesamt sieben Behandlungsräumen fehlen nur noch Kleinigkeiten. Besonders stolz ist Burkhard Scheuermann auf den neuen Raum für die Medizinische Trainingstherapie, in dem Sportgeräte aufgestellt wurden: "Das Neue ist hierbei, dass der Patient die verschiedenen Geräte für eine effektive Krankengymnastik nicht allein bedienen muss, sondern dies unter Anleitung eines erfahrenen Therapeuten tut. Das ist für eine Kräftigung der Muskulatur - etwa nach einer OP - und für das Gelenke schonen sehr wichtig."

Dr. Kurt Häfner und Dr. Andreas Schmitt fiebern - ebenso wie Burkhard Scheuermann und seine Frau Diana - der Inbetriebnahme am Montag schon mit großer Vorfreude entgegen. Die offizielle Einweihungsfeier soll dann im April folgen, wenn die anderen Praxen mit Leben erfüllt sind. Für die Bevölkerung gibt es am Sonntag, 6. Mai ("Goldener Mai"), einen Tag der offenen Tür, bei dem der Neubau näher in Augenschein genommen werden kann.